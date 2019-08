Em resposta a Pereira Coutinho, IC elenca esforços na salvaguarda do património classificado

O Instituto Cultural (IC) diz que “para assegurar um conhecimento total da segurança dos edifícios patrimoniais” tem recorrido a “instrumentos avançados de monitorização” e a “diversos tipos de inspecções”. Em resposta a perguntas do deputado José Pereira Coutinho, o IC admite, contudo, que tem apenas um funcionário habilitado a operar sistemas de redução dos efeitos das chuvas ácidas.

José Pereira Coutinho pediu informações ao Instituto Cultural (IC) sobre os trabalhos na salvaguarda dos bens imóveis classificados. Às questões do deputado, Mok Ian Ian, presidente do organismo, esclareceu que a verificação da segurança dos edifícios patrimoniais é feita através de “diversos tipos de inspecções” e de “instrumentos avançados de monitorização”.

O legislador começa por perguntar quantos profissionais vocacionados para os trabalhos de monitorização, exame, restauro e limpeza dos edifícios tem o IC. Depois de destacar os “instrumentos avançados de monitorização” e as inspecções, o organismo enquadra os trabalhos relativamente a templos e igrejas, dizendo apenas que “o IC presta os respectivos apoios para o restauro dos mesmos, de acordo com a lei”. Por fim, responde à questão de Pereira Coutinho: “Actualmente, na equipa de salvaguarda do património cultural do IC, encontram-se por volta de 30 trabalhadores a tempo inteiro que se encarregam dos trabalhos relativos à inspecção, controlo, restauro e conservação dos edifícios patrimoniais”.

Num segundo ponto, o deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) questiona o IC sobre o número de trabalhadores destinados à execução da inspecção aos imóveis classificados constantes na Lista do Património. “Presentemente, o IC tem por volta de 10 trabalhadores a tempo inteiro responsáveis pelo funcionamento dos mecanismos de inspecção” da lista referida por Pereira Coutinho. Além disso, responde Mok Ian Ian, “o IC também contratou empresas profissionais de engenharia e consultoria que têm como objectivo específico realizar registos de inspecção regulares relativamente à segurança estrutural dos conjuntos classificados e submeter relatórios quanto ao estado dos mesmos”.

As chuvas ácidas também são uma preocupação do deputado, que perguntou ao instituto liderado por Mok Ian Ian quantos “trabalhadores a tempo inteiro com formação específica na área da restauração e treinados no manuseamento do sistema de diluição e neutralização das chuvas ácidas” tem o organismo. Na resposta, o IC admite ter apenas um funcionário: “De momento, o IC tem, na área da salvaguarda do património cultural, um trabalhador a tempo inteiro que possui formação profissional na área do restauro e que, através do respectivo treino, consegue implementar técnicas de restauro, nomeadamente de operação de sistemas de redução e neutralização dos efeitos das chuvas ácidas”.

O organismo do Governo ressalva que, tendo em conta as necessidades, vai convidar equipas “locais ou de fora do território” que tenham técnicas “mais avançadas de restauro” para dar “opiniões e apoio” sobre o restauro dos edifícios.