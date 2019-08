Exército chinês em Hong Kong é uma incerteza, considera Joshua Wong

O co-fundador do partido pró-democrata Demosisto, Joshua Wong, disse ontem em entrevista à Lusa que não se pode esperar que o Presidente chinês seja racional sobre a possibilidade de enviar tropas para Hong Kong. “Não podemos esperar que o Presidente Xi Jinping aja com racionalidade, portanto, há muita incerteza” sobre a possibilidade de uma intervenção de Pequim na ex-colónia britânica administrada desde 1997 pela China.

Confrontado com protestos que têm sido marcados por violentos confrontos entre a polícia e os manifestantes antigovernamentais e pró-democracia, Pequim mobilizou milhares de tropas para a cidade vizinha de Shenzhen, fazendo crescer os receios de uma intervenção chinesa. No domingo, contudo, o último grande protesto que a organização diz ter reunido mais de 1,7 milhões de pessoas, não registou qualquer incidente de maior. “Quando a polícia não se mistura com a multidão, não há confrontos”, sustentou o activista, que chegou a ser indicado para o prémio Nobel da Paz em 2018 e que lidera o Demosisto, partido que defende a autodeterminação do território.

Wong foi libertado em Junho da prisão, na sequência das manifestações de 2014 em Hong Kong, conhecidas como a “Revolução dos guarda-chuvas”, uma campanha de desobediência civil que durou mais de dois meses e na qual se exigia o sufrágio universal na ex-colónia britânica administrada pela China. Desde então, voltou a envolver-se num movimento pró-democracia “para fazer pressão sobre o Governo”, apostado “em mostrar ao mundo a determinação do povo de Hong Kong para lutar pela liberdade”, explicou.

No início de 2020, o activista político de 22 anos, que é a estrela de um documentário da norte-americana Netflix, datado de 2017, vai publicar o seu primeiro livro em inglês através da editora britânica WH Allen. “Procuro explicar a minha experiência na prisão e a minha jornada de combate pela democracia”, uma espécie de manifesto, adiantou. Wong disse que se vê como “um facilitador do movimento pró-democracia” no actual momento dos protestos em Hong Kong, cujas reivindicações passaram a incluir como derradeiro objectivo o sufrágio universal.

A sua libertação da prisão aconteceu a 17 de Junho, um dia após cerca de dois milhões de manifestantes terem tomado as ruas de Hong Kong, segundo a organização. O mesmo movimento contabilizou 1,7 milhões de manifestantes no protesto pacífico de domingo, contra os 128 mil assinalados pela polícia, que não autorizou a marcha, mas apenas a concentração em Victoria Park.