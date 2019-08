Eu estudei, tu estudaste, ele estudará. Será à terceira que um candidato cumprirá promessa de democracia?

O PONTO FINAL comparou os programas políticos, e algumas promessas, dos dois homens que antecederam Ho Iat Seng: Edmund Ho e Chui Sai On, para ver o que têm em comum e o (pouco) que os distingue. As prioridades são quase sempre as mesmas, e muitas passam de governo para governo com o mesmo Chefe. A habitação social, por exemplo, tema prioritário em quase todas as campanhas, já teve prometidas 19 mil casas para 2009. Chegamos a 2019 com um número pouco maior do que 14 mil habitações para os mais desfavorecidos.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Não se pode dizer que em Macau não se fale de democracia e de aprofundá-la no sistema político, pelo menos ao nível dos discursos e programas dos candidatos a Chefe do Executivo, desde a passagem de soberania para a China. Mas o verbo fazer não tem sido muitas vezes conjugado, os candidatos a líder preferem o auscultar, o consultar, o discutir, ou advérbios de modo como “paulatinamente” ou “gradualmente”. Uma promessa sempre adiada, que com Ho Iat Seng voltou à baila, e que na sociedade foi vista como um sinal de mudança, sobretudo por contrastar com as palavras da secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, que tinha posto uma pedra no assunto.

Mas recuemos 15 anos, ao segundo mandato de Edmund Ho, em que, sem margem para dúvidas, o primeiro Chefe do Executivo da RAEM, deixava a promessa de uma “ampla auscultação pública”, e a vontade de uma democratização do sistema tendo por inspiração a Lei Básica. Em resposta a uma pergunta de José Pereira Coutinho, Chui Sai On disse, em 2009, que a democratização do sistema político ia ser feita “de forma progressiva”. Para isso, prometeu também ele “uma auscultação”, que, afirmou, ia ocorrer no prazo de cinco anos.

Em 2014, Chui falava outra vez do tema, mas para declarar que a democracia se iria “desenvolver paulatinamente”. “O ritmo de desenvolvimento do sistema democrático é diferente em cada região. Vamos cumprir a Lei Básica e estamos abertos a ouvir as opiniões da população e iremos transmiti-las ao Governo Central”, disse o ainda Chefe do Executivo. Já na altura, Hong Kong e os protestos do “Umbrella Movement” enquadravam o tema. E levaram Jorge Fão, da Associação de Aposentados e Pensionistas de Macau, a perguntar por um calendário para estas acções. Ficou sem resposta.

Este mês, na apresentação da candidatura aos membros da Comissão Eleitoral, e uma e década e meia depois de o banqueiro Edmund Ho ter abordado o tema, Ho Iat Seng foi o primeiro a dar um passo em frente e a falar do sufrágio universal, ainda que mais uma vez sem se comprometer com datas. Ho quer “melhorar a qualidade da democracia” e promover o “desenvolvimento político democrático”. “Vamos atingir gradualmente esse objectivo do sufrágio universal, mas, por enquanto, ainda temos de respeitar a Lei Básica”, referiu Ho Iat Seng. “Gradualmente podemos atingir [o sufrágio universal], mas não é assim de um dia para o outro. Não é a Assembleia Legislativa que pode tomar a iniciativa de liderar essa reforma”, explicou.

Nos próximos cinco ou dez anos, caso o homem que fez carreira no sector industrial e dos negócios cumpra um ou dois mandatos, vamos saber se será apenas mais uma promessa ou um passo histórico para a RAEM.

A volta à RAEM em 20 anos

Este foi apenas um dos temas que o PONTO FINAL abordou, através da imprensa de língua portuguesa dos últimos 20 anos, numa comparação entre os quatro programas políticos dos dois homens que governaram Macau por duas décadas, e o candidato que quer começar um novo capítulo na história da RAEM. Há muitos pontos que se cruzam: a administração pública, a formação de talentos, a diversificação económica, a aposta na cultura, a habitação social, ou o apoio aos idosos, e algumas marcas distintivas. Muito poucas.

É uma história de grandes sucessos, Macau será a cidade com o maior PIB per capita do Mundo em 2020, seis vezes maior do que 1999, e com uma taxa de desemprego que, no mesmo período de análise, baixou dos 6,7% para 1,7%. Mas também de muitos problemas: o aumento da desigualdade nos últimos cinco anos, a falta de acesso e qualidade dos serviços públicos, e as questões da falta de qualidade do ambiente, saltam a vista.

Administração Pública, a prioridade de Ho que já tem barbas

A proposta de reforma da Administração Pública tem sido apontada como o porta-estandarte do programa político de Ho Iat Seng. O candidato quer resolver problemas prementes como a duplicação de órgãos, a coincidência de funções ou a desarticulação entre a competência e a responsabilidade, concretizando, desta forma, a reforma dos serviços públicos. Ho Iat Seng garantiu ainda que não vai aumentar o número de trabalhadores da função pública porque, considera, “há serviços que têm muitos e outros serviços que têm poucos”.

Mas desengane-se quem pensar que este é um tema novo na política da RAEM, o assunto esteve presente no programa de quase todas as eleições desde que Portugal deixou de administrar o território. Em 1999, Edmund Ho, nas linhas que orientariam o seu Governo, prometia “promover a eficiência e a justiça na administração pública”, e sublinhou que, para isso, ia criar um “gabinete e mecanismos através dos quais os residentes podem apresentar queixas”. Prometia ainda o estreitamento das relações entre os cidadãos e a administração, e a implementação de uma cultura de dedicação. Nesta altura, havia 17 mil funcionários públicos, um pouco menos do que metade dos que hoje existem: 38 mil. Mas já na altura Edmund Ho dizia, no manifesto eleitoral, que “há claramente uma discrepância entre a eficiência administrativa e este número elevado de funcionários”.

Depois de uma no cravo, Edmund deu outra na ferradura, no mesmo documento: “Apesar disso, temos de aceitar que este sistema, no fundo, funciona: no fim de contas, este é o sistema que mantém o funcionamento normal da Administração Pública de Macau, podendo ir ao encontro das necessidades da sua sociedade”.

Cinco anos depois, Edmund Ho voltou a falar do “aprofundamento das reformas” da Administração. E acrescentou-lhe conceitos como “ética e disciplina rigorosa” ou “elevada capacidade”. Na última eleição que ganhou em 2014, no programa político que apresentou ao Colégio Eleitoral, Chui Sai On prometia a reestruturação da Administração Pública, muito similar à que Ho agora apresenta.

Nela falava de uma revisão que passava pela reequação das “atribuições e o número de organismos, dando especial atenção à racionalidade dos organismos de alto nível”, procedendo, por isso, “a um reajustamento de funções necessário para elevar a capacidade de execução dos serviços públicos, evitando (…) o mais possível a sobreposição de funções e a falta de clareza de competências e de responsabilidades”.

Habitação Social uma questão de sempre, para sempre?

Há 10 anos, num editorial publicado no PONTO FINAL, em que se fazia a avaliação do programa do candidato Chui Sai On, o director Ricardo Pinto escrevia que, em 2012, finalmente estariam terminados 19 mil novo fogos de habitação social. “São os mesmos que eram para estar prontos em 2009, primeiro, e, em 2010, depois. Chui Sai On veio agora acrescentar dois anos ao projecto. Ficará mais fácil o cumprimento da promessa, mas duvido que tenha ganho simpatias entre os muitos que esperam por casa própria”.

Dez anos depois, o problema mantém-se. Os atrasos nas construções foram sucessivos, e há edificadas pouco mais de 14 mil habitações. A grande maioria dos candidatos, 4.931 agregados, ainda aguardam apartamento. O número total de agregados candidatos a uma habitação social é de 6.349. Há apenas 1194 casas disponíveis, e 1200 estão a ser reparadas. Somente em 2022, os problemas estarão resolvidos, crê-se que nessa altura Macau terá perto de 28 mil fogos para os mais carenciados. Até lá, em média uma família espera quatro anos e meio para ter acesso a uma destas casas, o que o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Rosário, disse na Assembleia Legislativa ser “ok”.

Estes números mostram o fracasso da aposta feita há cinco anos por Chui Sai On, que pôs este tema como “a prioridade”. Nessa altura, reforçou o compromisso de construir mais habitação pública recorrendo aos aterros. No segundo mandato, o então Chefe do Executivo queria assegurar “aos cidadãos a garantia básica de habitação através do sistema de habitação pública”.

E prometia que, se ocorresse “uma agitação anormal do mercado imobiliário”, adoptaria “as medidas necessárias para controlar adequadamente a situação”. Apesar disso, o trabalho nesta área está longe de estar completo, e, por isso, em muitas acções de campanha, Ho Iat Seng ouve queixas sobre este tema. Para o resolver, Ho promete acelerar a construção de habitações públicas.

O objectivo, diz, é melhorar gradualmente o planeamento e a implementação das políticas de habitação; acelerar a elaboração do Plano Director dos Novos Aterros e as suas construções urbanas; e atender às necessidades habitacionais dos residentes com diferentes rendimentos, abrindo também estas habitações à “classe média” e aos jovens.

A diversificação económica, o eterno desígnio

Desde 1999 que Macau luta contra a hegemonia dos casinos na economia da região. Não há discurso e programa político que esqueça a necessidade de diversificar as fontes de riqueza. As ideias estão lá e repetem-se, mas não têm consequências práticas. Tanto que chegamos a 2019, e Ho citou os números de há dois anos para mostrar que há muito a fazer: os dados consolidados do PIB de Macau, referentes a 2017, publicados pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), mostram que 49% da riqueza de Macau vem dos casinos. O poder é esmagador. “De acordo com os dados actuais que temos, a indústria do jogo representa um valor insubstituível na economia de Macau, e acho que nenhuma actividade a pode destronar”, defendeu o candidato. Por outro lado, se é verdade que a RAEM “depende dos impostos do jogo”, são eles que permitem depois redistribuir a riqueza e “podermos dar rendimentos e apoio às famílias, e às classes mais carenciadas, bem como reduzir o fosso entre pobres e ricos”.

Ho diz que quer diversificar a estrutura industrial e aumentar a dinâmica do desenvolvimento. Para isso, a aposta é nas indústrias tradicionais e no desenvolvimento das indústrias emergentes, bem como o apoio às pequenas e médias empresas. Mas esta é uma história com pelo menos vinte anos, altura em que Edmund Ho, na primeira eleição para Chefe do Executivo, afirmou, na apresentação da candidatura, que “Macau não deverá depender apenas do jogo”, “tem de apostar na diversificação da economia”. Mas já aí reconhecia que os casinos, o turismo, as exportações, finanças, imobiliário e construção civil — pilares da economia de Macau — tinham tido um desenvolvimento “muito desequilibrado”.

Em 2004, o mesmo quis terminar com a monocultura económica através da aposta no turismo, nas convenções e exposições, mas também já queria, tal como Ho hoje defende, uma economia virada para as PME ligadas ao financiamento, tecnologia, gestão e informação, entre outras.

Chui, também não fugiu à regra, e propôs apoiar a criação de microempresas. Ou seja, a discussão sobre a necessidade de criar outras fontes de receita em Macau tem tanto tempo quanto a elevação do jogo a rei da actividade económica no território. As respostas do poder político vão sempre no mesmo sentido quando se fala da preponderância dos casinos, e Ho não fugiu à regra: “Temos de aumentar a diversificação”.

O turismo mudou

Um sector que mudou nos últimos vinte anos foi o do turismo, e isso vê-se nos discursos políticos. Em 1999, Edmund Ho queria “revigorar o turismo” para atrair mais gente, e defendia um diálogo com as agências de turismo da China continental. Mas, passadas duas décadas, os números do turismo quintuplicaram, dos sete milhões de visitantes em 1999, para os quase 36 milhões de entradas no final do ano passado. Na apresentação da candidatura, as declarações de Ho Iat Seng revelam a profunda transformação do paradigma.

O candidato assumiu que 35 milhões de visitantes por ano é “muito exagerado”. Ainda assim, o sucessor de Chui Sai On não quer restringir o número de visitantes a entrar em Macau, “não é uma conduta saudável”, disse. “Devemos coordenar-nos com as entidades homólogas para controlar isso, especialmente nos feriados importantes. Agora, proibir a entrada de turistas não é uma conduta saudável, não é uma conduta madura”, afirmou. No entanto, não explicou muito bem o que quer fazer para contornar o fenómeno.

As marcas próprias

A primeira eleição de Edmund Ho, e a estrutura do seu programa político, são um símbolo de um Macau completamente diferente do actual. Ainda muito marcada por um mundo dominado pelas tríades, em que o crime se reproduzia, o candidato escrevia no programa eleitoral que os “residentes de Macau estão impacientes porque pretendem ver tratadas em primeiro lugar as questões da segurança pública, legalidade e ordem”. A situação era de tal ordem, que o ex-banqueiro falava de uma “série de crimes graves cometidos nos últimos anos que ameaçou a ordem e agravou ainda mais a situação económica”.

Nas conclusões do programa, voltou a insistir que a legalidade e a ordem devem ser totalmente restauradas, e a lei “aplicada de forma vigorosa de forma a que nenhum criminoso possa fugir às teias da justiça”.

Já o sucessor Chui Sai On quis deixar a sua marca e fazer com que as operadoras de casinos passassem a ter de se responsabilizar pela habitação e transporte dos seus trabalhadores não-residentes. A habitação era um dos problemas mais graves de Macau. A oferta de terrenos era muito limitada e havia um elevado número de investidores estrangeiros no mercado imobiliário, pelo que os preços da habitação não paravam de subir.

À época, a reacção foi logo negativa, com Ambrose So, director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), a mostrar-se surpreendido e a querer saber se o Governo ia atribuir terrenos às operadoras para a construção destas habitações. “Foi algo que ouvi pela primeira vez. Vamos manter o diálogo com o Governo para saber exactamente qual é a ideia e perceber se conseguimos lidar com a situação”, comentou.

Ambrose So explicou que a SJM já atribui um subsídio para habitação a alguns trabalhadores – entre 2.000 a 5.000 patacas (entre 190 e 470 euros). “Ter que disponibilizar-lhes casas é já outro patamar”, disse. Uma consulta na imprensa da época não mostra que esta ideia tenha avançado.

Já a impressão digital da governação de Ho Iat Seng, depois da apresentação do programa político, não é perceptível neste primeiro mandato. Mas não se pode dizer que ele não tenha avisado: “Em Macau o Governo é único, portanto o novo Governo vai continuar as políticas do actual. E isso é diferente do que acontece no Ocidente, em que, quando muda o Governo, mudam as políticas”.

As coisas não mudam muito, mas o estilo conta

Tudo em Edmund Ho brilhava, era bem-disposto, sorridente, ia às associações, fazia questão de visitar amigos, e distribuía simpatia em qualquer salão. O estilo era o do diálogo permanente, o das pontes. Foi o caminho que escolheu para promover o consenso, palavra tão apreciada no território. Tanto que, quando se aproximou o final do seu segundo mandato, houve mesmo quem propusesse uma revisão da Lei Básica para que fosse alargado o número limite de mandatos, e se permitisse ao ex-banqueiro mais cinco anos à frente dos destinos de Macau. Apesar de a ideia ter a simpatia de muitos, não chegou a avançar.

Mas ficou o lastro, e perante expectativas muito altas, qualquer personalidade que se lhe seguisse teria dificuldades em agradar. A “fava” saiu a Chui Sai On que não podia estar mais longe de ser uma figura emblemática. O PONTO FINAL titulou “Decepcionante”, no editorial que acompanhava a reportagem da apresentação do programa em 2009, na primeira eleição do segundo Chefe do Executivo, escrevendo que Chui apenas seguiria o que Edmund já tinha feito, mas que lhe “faltava carisma”. E que mesmo com as expectativas muito baixas, a decepção foi geral.

O deputado Pereira Coutinho também não ficou entusiasmado com a prestação de Chui, que acusou de “não responder a nenhuma questão directamente”. O sentimento geral foi sempre de grande animosidade em relação ao candidato, e os títulos na imprensa como “Chui convence poucos” ou “Ideias vagas para questões velhas” ajudavam a marcar o tom de descrença e resignação.

Os anos passaram e Chui Sai On não conseguiu melhorar a imagem política, o que levou a que, na reacção ao seu programa em 2014, o mesmo fosse rotulado de “sem ambição”, “morno”, com “lacunas” na reforma política, e que tinha apenas como objectivo evitar “todos os conflitos possíveis”. No final do segundo mandato, o balanço a uma década de governação foi quase unânime: Chui passou por o lugar, mas não o marcou.

Ho Iat Seng vem a seguir a Chui Sai On, o que para ele poderá ser uma mais-valia. Na comparação, muitos dos actores da vida social e política de Macau dão vantagem ao ex-presidente da Assembleia Legislativa. “É mais dinâmico”, argumentam. J.C.M.

As questões à idoneidade dos candidatos

Os candidatos ao posto de Chefe do Executivo, nos últimos 20 anos, tiveram sempre algumas nuvens a pairar em relação à sua idoneidade. No lançamento da campanha, Edmund Ho, em Abril de 1999, foi obrigado a dizer: “Sou uma pessoa limpa.” No ar estavam os alegados contactos com elementos do submundo, e que Edmund não negou. “Deve ser óbvio que tem mantido contactos com pessoas que alegadamente pertencerão a sociedades secretas, algo que se presume seja praticamente inevitável no ambiente de negócios de Macau”, escrevia na altura o PONTO FINAL. Mas o ex-banqueiro quis esclarecer que não tinha ligações a actividades paralelas. “Eu não sou membro de uma seita”, disse de forma taxativa. Sobre o apoio do magnata Stanley Ho, Edmund confirmou-o, mas garantiu que isso não valeria de nada ao amigo, porque “não lhe ia dar regalias em troca do apoio”.

Em 2009, Chui Sai On passou por igual provação. Quando se decidiu candidatar, vieram ao de cima todos os negócios da família, sobretudo uma “controversa compra de terrenos” feita por uma empresa do irmão Chui Sai Cheong, três anos antes. Na época, o South China Morning Post escrevia que o irmão mais velho de Chui adquiriu ao Governo um terreno de 100 mil metros quadrados, na Taipa, por 231 milhões de patacas, um preço que os especialistas diziam ser metade do valor real daquela parcela. Chui Sai On, enquanto secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, era o responsável máximo pelo Turismo de Macau, que apoiou o negócio.

O irmão Chui Sai Cheong veio a terreiro tentar separar os negócios de família e a carreira política de Chui Sai On, afirmando que eram duas coisas diferentes. E Stanley Ho também saiu em defesa do candidato e dizer: “Julgo que Chui Sai On está sempre certo, e é o candidato mais adequado…”.

O terceiro candidato, Ho Iat Seng, também não fugiu à regra e pouco depois de se candidatar houve uma grande polémica à volta do facto de este ainda ter o passaporte português, o que invalidaria a propositura ao cargo. O candidato acabou por renunciar à nacionalidade portuguesa. Noutra dimensão, durante a sessão em que se anunciou como candidato, questionado sobre o que iria fazer com os negócios de família, Ho não respondeu. J.C.M.

Para Portugal “com amor”

A relação dos candidatos a Chefe do Executivo com as comunidades portuguesa e macaense, pelo menos no domínio dos discursos e dos sorrisos, foi sempre excelente. Talvez o auge dessas ligações tenha acontecido com Edmund Ho, que, num momento de incerteza depois da passagem de soberania para a China, fez questão de segurar a comunidade lusa, tendo dito que os portugueses faziam parte da vida de Macau e iam continuar a fazer. “Vão ser tratados da mesma maneira que os outros cidadãos”, prometeu.

Quatro anos depois, o já candidato a um segundo mandato, teve o pagamento. “Ficámos não tanto por razões económicas, embora estas tivessem sido um motivo de peso, mas sobretudo pelo apego a esta terra fascinante de Macau que consideramos também nossa”, disse Henrique de Senna Fernandes, numa acção de campanha de Edmund.

O candidato foi alvo de uma homenagem como um agradecimento “ao clima de estabilidade” e ao “apreço e consideração que tem manifestado”, bem como o carinho com que este tratou a comunidade portuguesa. Com Chui, as relações foram mais frias, mas também cordiais, algo que Ho Iat Seng tentou reganhar na campanha, do último mês, através de várias visitas a associações da comunidade, e com declarações que falam da importância dos cidadãos nacionais em várias dimensões da vida de Macau, sejam elas culturais, económica, ou na plataforma com todo o mundo lusófono. Chegou mesmo a afirmar que mais portugueses no território “não seria mau”. J.C.M.