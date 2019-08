A visão de Ho para o desporto: o importante não é ganhar, é fortalecer o corpo

A dois dias de terminar o período de campanha eleitoral para o sufrágio que, no domingo, o vai confirmar como próximo Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng dedicou-se ao sector do desporto. Numa visita ao complexo desportivo da Taipa, o sucessor de Chui Sai On deu pistas sobre as suas ideias para o desporto, dizendo que “o mais importante não é ganhar”, mas sim “fortalecer o corpo”.

Ho Iat Seng destinou o antepenúltimo dia de campanha eleitoral ao desporto. Visitou o complexo desportivo da Taipa, esteve com responsáveis do sector, ouviu sugestões e acabou por dizer que, para ele, “ter um corpo bom e saudável é o mais importante”, ao invés de ganhar competições internacionais. Sobre o choque entre a Associação de Futebol de Macau (AFM) e os jogadores da Selecção, o candidato único pediu mais comunicação entre as duas partes para o futuro.

Começou a visita no sintético dos campos que ladeiam o Estádio Olímpico da Taipa, pisou o relvado onde se pratica râguebi, viu o estádio por dentro; no tartan, uma dezena de atletas ensaiou uma corrida para o candidato ver e aplaudir. Trocou impressões com os jovens, olhou para o complexo de piscinas e ainda ouviu uns responsáveis do sector do desporto, que o acompanharam na visita, dizer que faltam instalações desportivas de qualidade em Macau e outros dizer que “finalmente” já há instalações de qualidade.

Ho Iat Seng foi acompanhado na visita por Ma Iao Hang, presidente da Assembleia Geral do Comité Olímpico e Desportivo de Macau, e por Lo Keng Chio, presidente da direcção do mesmo organismo. Ambos fazem parte do Colégio Eleitoral, representando o sector desportivo, que deverá indicar Ho Iat Seng como sucessor de Chui Sai On. Durante a visita, foi dito que “não há muitas instalações de alta qualidade, especialmente para o futebol”, por outro lado, houve também quem dissesse que “finalmente” há “instalações de qualidade para receber jogos de futebol”.

Sobre o futebol, Ho falou na intenção de promover o desporto, fazendo com que os jovens o pratiquem desde cedo. Acerca das instalações, mencionou que há ainda “muitas instalações com muitos anos”. “Acho que a manutenção e a renovação das instalações desportivas estão a ser feitas de forma contínua”, referiu o futuro Chefe do Executivo, acrescentando o senão de que “isto também pode ser uma inconveniência para o público porque, durante a manutenção, as instalações estarão fechadas”.

Ho Iat Seng falou, então, sobre a importância do desporto para Macau: “Acho que, no sector desportivo, o mais importante não é ganhar campeonatos internacionais, mas sim fortalecer o corpo”. Para o próximo líder do Governo, “ter um corpo bom e saudável é o mais importante”.

O candidato também comentou a colisão entre a AFM e os jogadores da Selecção. Em Junho, depois de a Selecção de Macau ter ganho em casa à Selecção do Sri Lanka num jogo a contar para a qualificação para o Mundial de 2022, a AFM negou que os jogadores viajassem para o país adversário a fim de disputar a segunda-mão da eliminatória. Em causa, justificou a associação, estavam os atentados terroristas que ocorreram naquele país por altura da Páscoa. Na altura, os jogadores de Macau mostraram-se indignados com a nega da AFM.

“Sobre a decisão da Associação de Futebol, acho que a segurança dos membros da equipa de futebol é o mais importante, e quando um local emitir este tipo de aviso de perigo de turismo, então nós temos de ter isso em mente para tomar as decisões”, comentou Ho Iat Seng, deixando o pedido para que haja uma melhor comunicação entre a associação e os jogadores.

Ho Iat Seng desvaloriza intervenção da polícia no Largo do Senado

Ho Iat Seng diz ter confiança na polícia. Questionado sobre as sete pessoas que foram levadas, na noite de segunda-feira, para esquadras do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e as três dezenas que foram retidas numa garagem junto à Sé pela Polícia Judiciária (PJ), o futuro Chefe do Executivo começou por não comentar: “Não conheço a situação, não estive lá, portanto não comento”. Ainda assim, acrescentou que “a polícia vai fazer a coisa certa”. “Acho que não é terror branco [termo que tem sido utilizado nos protestos da região vizinha para descrever alegados abusos por parte da polícia], acho que não é esse nível tão grave”, concluiu. Recorde-se que, para a noite de segunda-feira, estava prevista uma concentração cujo objectivo era condenar a violência policial na região vizinha. A concentração, que tinha sido recusada pelo CPSP, acabou por não acontecer, mas, ainda assim, foram levados para esquadras da PSP sete pessoas para que as autoridades investigassem “se iam participar na iniciativa”. Além disso, outros 30 indivíduos vestidos com t-shirts brancas foram levados pela PJ para dentro de uma garagem junto à Sé para que fossem identificados. A.V.