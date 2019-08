“A AFM tem muito este hábito de alterar as regras em cima da hora, o que não dá tempo para os clubes se ajustarem”

O Benfica perdeu este ano a hegemonia no futebol local conquistada com suor e largo investimento financeiro ao longo dos últimos anos. Após cinco anos seguidos sem concorrência, as ‘águias’ terminaram este ano o campeonato na terceira posição, uma época atípica em virtude de alterações profundas na equipa que implicaram uma aposta na juventude. A justificação, segundo Duarte Alves, prende-se com a falta de apoio do organismo máximo que tutela o futebol, a Associação de Futebol de Macau, e com a impossibilidade de regressar à Taça da Confederação Asiática de Futebol. O sonho de voos mais altos mantém-se, mas só após mudanças significativas que ofereçam condições aos clubes para se desenvolverem.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

Duarte Alves foi um dos principais responsáveis pela ascensão do Benfica de Macau nos últimos anos, entrando para o clube como dirigente há uma década numa altura em que as ‘águias’ estavam na terceira divisão de Macau. Já na primeira divisão, o Benfica de Macau conseguiu sagrar-se campeão cinco anos consecutivos, perdendo este ano o trono de líder incontestável da Liga de Elite para o Chao Pak Kei. Ao PONTO FINAL, o director desportivo das ‘águias’ reiterou as várias críticas disparadas ao longo das últimas temporadas à Associação de Futebol de Macau, defendendo uma restruturação do organismo. Em relação ao futuro do clube, Duarte Alves sublinha que a aposta na juventude será para manter, pelo menos enquanto as condições para a prática do futebol se mantiverem.

Que balanço faz desta última temporada do Benfica de Macau?

Dado ao que se passou em relação à AFC [Taça da Confederação Asiática de Futebol] decidimos no início da época fazer algo diferente. Tínhamos sido campeões em Macau cinco anos consecutivos, mais duas ou três taças, ganhámos também a ‘bolinha’, portanto tudo numa estrutura desde que chegámos à primeira divisão, que era trazer profissionais vindos de Portugal com experiência, uma equipa técnica também vinda de Portugal, e transmitir essa experiência aos jovens locais para tentar chegar o mais longe possível, neste caso alcançar a Taça AFC. Conseguimos atingir esse objectivo em 2018, acho que fizemos uma prestação muito acima das expectativas, ficámos em segundo lugar apenas com duas derrotas contra a equipa que passou à frente e que, naturalmente, está um escalão acima de todos nós. Sem a possibilidade de voltar a repetir esta participação em 2019 na Taça AFC decidimos que seria uma boa altura para reestruturar o clube e repensar como poderíamos fazer algo diferente. Decidimos que iríamos tentar fazer o nosso melhor tentando incluir um número maior de jovens e preparar uma nova geração de jogadores para um dia, se possível, e com a vontade da Associação de Futebol de Macau (AFM) e do Instituto do Desporto (ID), podermos regressar à Taça AFC. Uma das grandes dificuldades que temos vindo a reparar, com a experiência de 2018, foi que o nosso plantel já começa a ter alguma idade comparado às outras equipas. Sem o apoio da AFM e do ID fica difícil aos jogadores conseguirem organizar férias para participar na AFC. Esta foi uma das grandes dificuldades que tivemos no ano passado, e concluímos em seguir um caminho para apostar na juventude. No plantel de 2018 temos bastantes miúdos entre os 14 e os 18 anos, acho que seremos um dos plantéis mais jovens a participar na primeira divisão, até comparando com os Sub23.

Mesmo com esta aposta na juventude acreditava que tinham hipóteses de ser campeões?

É sempre muito difícil sermos campeões logo à primeira porque é um modelo completamente novo, requer também que os jogadores mais seniores se adaptem também a uma nova realidade e que tomem também essa atitude em relação aos mais novos de transmitir. Acho que demorou um bocado de tempo e obviamente que sabíamos que seria muito difícil revalidar o título tendo em conta que o Chao Pak Kei, ao longo destes anos todos, tentou ser mais forte do que nós e foi incapaz. Sabíamos que eles iriam manter o mesmo modelo e dar tudo por tudo para finalmente serem campeões, e foi o que aconteceu. Demos o nosso melhor, acho que na segunda volta começámos a subir o rendimento e entrosamento entre os jogadores, conseguimos melhores resultados para garantir o terceiro lugar. Foi um ano um bocado atípico também em relação ao recinto de jogo, não havia recinto de treino, os jogos eram durante a semana e grande parte dos nossos jogadores seniores têm empregos, e chegar ao Canídromo para um jogo às 19 horas era praticamente impossível. Quem trabalha no Cotai, estar presente pelo menos às 18h30 no Canídromo na hora de ponta é praticamente impossível. E para sermos realistas, o Chao Pak Kei foi o único clube que teve o exclusivo de um campo de futebol, o que é uma grande vantagem. Acho que essa subida de rendimento mais para o fim da época é fruto de mais tempo de jogo.

Essa exclusividade refere-se ao Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia?

Sim.

A falta de recintos para treinar foi sempre um problema para os clubes poderem preparar as competições, especialmente com uma competição internacional envolvida.

Uma mudança tão brusca entre 2018 e 2019 é muito devido ao facto de não haver o apoio da AFM ao verem uma equipa de Macau jogar na Ásia num nível mais competitivo. A falta de recintos em Macau é um grande problema que temos, não há recintos de treinos. Na AFC tivemos a primeira participação na fase de grupos, mas participámos duas vezes nas pré-eliminatórias. Tentámos sempre fazer o melhor, fomos aprendendo e fazendo melhor, e para regressar à AFC seria para tentar acabar em primeiro, e para isso acontecer é preciso que haja campos disponíveis para treinarmos de uma forma mais organizada, ou pelo menos sabermos qual será o recinto de treino para o mês que vem para conseguirmos planear as coisas de maneira mais profissional. Ser profissional não é ter um contrato a dizer que sou profissional, mas a atitude que se tem perante este trabalho.

A não participação na AFC este ano deveu-se também à falta de escalões jovens do clube.

Era preciso ter uma equipa de sub16 e outra de sub18, nós tínhamos tudo pronto mas, em cima da hora, a AFM decidiu aceitar que as escolas de Macau formassem equipas e fossem participar em campeonatos de sub16 e sub18. Obviamente que os jogadores têm mais vontade, ou pressão, para jogarem pela escola do que ir pelos clubes, perdemos grande parte dos jogadores e não tínhamos suficientes para participar nos sub16 por esse motivo. Explicámos oficialmente à AFM, que decidiu não aceitar essa justificação.

E futuramente, há possibilidade de resolver este assunto?

A AFM tem muito este hábito de alterar as regras em cima da hora, o que não dá tempo para os clubes se ajustarem. Se fosse algo para entrar no activo no ano seguinte teríamos tempo para preparar, não é uma ou duas semanas antes, não temos tempo de reacção suficiente. O mesmo acontece na Liga de Elite, quando de repente decidem que [os clubes] só podem utilizar três estrangeiros, ou que os permanentes e não permanentes já são jogadores diferentes, este tipo de situações têm vindo a acontecer ao longo dos anos. Este ano vamos ter uma equipa de sub16 e outra de sub18, talvez uma de sub14, o campeonato era para começar durante a primeira metade do ano e não aconteceu, depois queriam começar no Verão, é tempo de férias e os miúdos obviamente que não estão cá, portanto vão ter que passar para Setembro. Esta falta de organização, já muito típica da Associação… Outro motivo foram as instalações. Nenhum clube em Macau, excepto talvez o CPK, tem um estádio, e estamos sempre dependentes dos recintos do Governo. Uma das regras é que precisamos demonstrar que temos acesso a um estádio para jogar os jogos em casa. Em 2017, quando pedimos a licença para 2018, justificámos que o campeonato é organizado pela AFM, que também se responsabiliza pelo aluguer do campo.

E como é que esse procedimento funciona?

A AFC delega à AFM para criar uma comissão que analisa esta documentação toda, portanto mandámos estes documentos a um comité organizado pela AFM, que em 2017 aceitou, mas em 2018 não.

Há uma falta de vontade da AFM de ter os clubes a participar em eventos internacionais?

Quando digo que não há vontade da AFM de ir mais longe não é só por achar, realmente temos factos para demonstrar que não têm essa vontade. Houve o caso de um fax não respondido, para participar em 2017 na Taça AFC, que ainda estou à espera de resposta. Depois houve agora também o caso da Selecção de Macau. Isto tudo vem indicar a falta de vontade que a AFM tem de desenvolver o futebol em Macau.

Para haver melhorias considera que deveria haver uma reestruturação na AFM ou é algo que terá que partir do próprio Governo?

Uma associação de desporto em Macau é considerada a associação geral e representa a modalidade, apresenta um programa para o ID aprovar, e é daí que vem o orçamento. O ID delegou à AFM a responsabilidade do futebol, agora cabe à AFM apresentar uma proposta ou ter no seu calendário várias participações em diferentes campeonatos, ou apresentar os objectivos onde quer chegar, e discutir com o ID o que é possível e não é possível. O que é verdade é que nós organizámos três jogos em Macau da Taça AFC sem grandes problemas. A Selecção não ir ao Sri Lanka foi a última gota, acho que quem está à frente da AFM não perdia nada em pôr o lugar à disposição, e a equipa toda, para mostrar pelo menos aos jogadores da Selecção e aos clubes que estão dispostos que entrem novas pessoas e novas ideias para tentar dar à volta e conquistar de novo a confiança em relação aos jogadores.

Como é que analisa esta situação em relação à Selecção de Macau não ter ido ao Sri Lanka?

Na altura disseram [AFM] que iriam tornar público todos os documentos, mas não sei qual é o conteúdo.

O deputado Sulu Sou tornou público as conversas da AFM com a FIFA e a AFC onde o organismo alegava que os jogadores tinha receio da sua segurança, e por isso estavam reticentes em ir ao Sri Lanka.

O que é mentira… acho que está aí a justificação porque não há confiança dos jogadores em relação à direcção da AFM.

Grande parte dos jogadores disse que não voltaria a representar a Selecção, entre os quais estão vários atletas do Benfica de Macau. Qual é a postura deles neste momento?

Mantém-se, pelo menos em relação aos jogadores chineses, mantêm esse pacto que fizeram entre eles.

Inclusive o capitão da Selecção de Macau é também jogador do Benfica.

Sim, mas ele [Nicholas Torrão] depois apareceu a representar a Selecção [no treino com o Southampton], portanto não sei como isso está. Os jogadores com quem falei sobre o assunto disseram que mantinham o pacto que havia entre eles e que não havia reuniões, sei que houve tentativa de reuniões entre a AFM e os jogadores, e os jogadores recusaram. De certa maneira concordo com o que eles estão a fazer, e a verdade é que se a AFM realmente disse que os jogadores não queriam ir, quando isto é mentira, demonstra que há um grande problema dentro da AFM, falta transparência, organização e vontade de dar um passo em frente. Há uma associação que se preocupa só com a Selecção de Macau, não se preocupa com a liga, não se preocupa com os clubes, não acredita que os clubes podem ajudar no desenvolvimento dos jogadores, como também não contribui para uma melhor Selecção de Macau. É por isto que existem os Sub23, é por isso que os treinos da Selecção são durante a época da Liga da Elite, o que não faz sentido nenhum, e só eles é que têm direito a usar o campo de treino para as suas equipas. Não se interessam como os clubes funcionam.

Recentemente esteve cá em Macau o Southampton, mas o treino conjunto com a Selecção acabou por ser apenas com a presença de jovens, e não propriamente um treino de conjunto…

Os jogadores que supostamente eram para fazer o treino são os jogadores que fizeram o tal protesto pela não participação [no Sri Lanka], ou pelo menos serem consultados se queriam ou não ir para o Sri Lanka. Se fosse jogador também ficaria muito desiludido com a AFM ao ponto de fazer o que eles acabaram por fazer, de não representar a Selecção. Todos eles queriam ir, excepto a AFM.

Defende uma reestruturação na AFM para os jogadores voltarem a ter confiança no organismo?

Acho que seria a maneira mais simples de se dar a volta ao assunto, tanto que as pessoas que estão à frente da Associação já estão há muitos anos. Não estou a dizer para mudarem todas, mas pelo menos entrarem pessoas novas para ouvirem ideias diferentes. Não consultam os clubes, somos nós que estamos envolvidos no futebol de Macau, somos nós que temos que organizar as equipas, treinar, toda a logística à volta de ter uma equipa de futebol. Eles não consultam, dizem sempre que ouvem, mas as sessões que há entre a AFM e os clubes de futebol são ‘one way’. Eles estão sentados, ouvem as opiniões, mas não comentam. Não vão colher opiniões, nem discutem nada.

Como vê o protesto num jogo da Taça de Macau entre o Ka I e o Hang Sai, que terminou com 39 golos?

São jogadores, que estão frustrados e desiludidos, para muitos deles seria talvez a última oportunidade de irem mais longe, ainda por cima ganharam o jogo [da primeira mão], por isso seria possível entrarem automaticamente na próxima fase, com mais seis jogos. Para qualquer jogador que queira jogar a um nível mais alto e poder representar a RAEM, perder essa oportunidade já no fim da carreira deve ser um grande desgosto, e deve ter sido a maneira que eles acharam que seria melhor de demonstrarem a todos o quão desiludidos estavam e que algo teria que ser feito.

É também positivo haver um deputado [Sulu Sou] que demonstrou por diversas vezes o apoio aos jogadores da Selecção?

Acho que isto demonstra que [o apoio] não acontece só ao nível do desporto, como também noutros níveis.

Regressando ao Benfica de Macau, qual foi a diferença de orçamento em relação ao ano passado?

Quase um terço. Já estamos envolvidos [Duarte Alves e Leonel Alves, presidente do clube] há quase 10 anos, investimos muito do nosso tempo, dinheiro também, a procura de patrocinadores não é fácil. Acho que conseguimos sempre dar um passo em frente e mudar as coisas do futebol, conseguimos ir até à Ásia, e agora para o próximo passo acontecer teríamos de ter melhores condições. Esperava que, ao fazermos uma boa prestação na Ásia, houvesse mais abertura da AFM e do ID para que a prática do futebol em Macau a um nível mais sério fosse possível. Não digo que seja preciso um relvado, mas talvez mais tempo no campo de hóquei, no Sam Yuk, no D. Bosco. Não digo só ao Benfica, mas a todos em Macau, uma oportunidade de levarem as coisas mais a sério. Do nosso lado, se não temos o apoio para dar o próximo passo em frente, não vamos estar a repetir o que já fizemos ao longo destes últimos cinco anos, vamos tentar algo novo, e também que em termos de orçamento seja mais fácil de gerir. Temos jogadores que estão já a entrar na fase de reforma do futebol e estão interessados em estar envolvidos na parte técnica. Temos o Cuco agora como treinador e temos mais que vão seguindo. E envolvemos também mais jovens para preparar no futuro, se possível, um regresso à AFC com jogadores mais novos e com mais experiência.

E esse regresso seria a curto prazo?

Teremos que ter várias condições, uma delas é haver campos de treino. Em 2018 foi o que foi e conseguimos utilizar os campos da Selecção de vez em quando para preparar para a AFC, sempre foi muito complicado e em cima da hora, estas coisas precisam de tempo para serem organizadas e para os próprios jogadores organizarem as suas agendas.

Em termos de valores, quanto é que um clube como o Benfica gasta por temporada?

São contas internas. Numa época, qualquer clube que esteja na frente deve ter um orçamento a rondar um a dois milhões de patacas. Fazendo contas por alto, um jogador deve ganhar em média por volta de 15 mil patacas por mês, num ano são para aí 150 mil patacas, se forem quatro jogadores já se gasta para aí meio milhão. Depois temos que ter equipamentos, alugar o estádio, ter equipa técnica. O ID, quando aluga [o estádio], é um valor simbólico, são 150 patacas por hora, mas isso também que ser pago. Se fizermos mais ou menos as contas é entre um a dois milhões de patacas por época.

As 15 mil patacas são a média para um jogador em Macau?

É o salário médio em Macau, até para qualquer pessoa que saia da universidade, ganhar entre 12 e 15 mil patacas por mês.

Quais são os grandes desafios do futebol em Macau?

O número um, sem dúvida, são os recintos de treino. Não há recintos de treino, não se consegue desenvolver muito mais, mas acredito que com o que existe poderá ser feito mais. Outro dos grandes desafios está dentro da AFM, ter mais abertura para ouvir os clubes, o que é que realmente os clubes querem fazer, discutirmos todos onde queremos levar o futebol e ver se é possível fazê-lo.

Depois do campeonato segue-se a ‘bolinha’, quais são as expectativas do Benfica para esta competição?

Desde que estamos na primeira divisão o objectivo foi sempre manter o mesmo núcleo de jogadores, não montamos uma equipa para ganhar, mas mantemos o núcleo de jogadores do Benfica para fazer a transição e voltarmos em 2020 para o ‘bolão’ [futebol de 11]. É raro termos jogadores que só jogam a ‘bolinha’, ou se alguém entrar para a ‘bolinha’ normalmente fica para o futebol de 11, e vamos manter essa postura.

Não é estranho alguns clubes terem, por vezes, jogadores que vão representar os rivais nesta competição?

A ‘bolinha’ é futebol de sete, num campo que não tem uma medida ‘standard’ internacional, portanto não é futsal nem futebol de 11. O objectivo é tentar desenvolver o futebol de 11 em Macau e a ‘bolinha’ é como uma fase intermédia.

Em relação à próxima temporada, será uma estratégia semelhante a este ano?

Sim, é um trabalho que leva tempo para conseguirmos usufruir do trabalho feito, portanto seria natural continuarmos, e até as infra-estruturas existirem e a AFM mudar um bocado, acho que iremos manter essa postura.