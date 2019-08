Pereira Coutinho define transparência política e lei sindical como lutas prioritárias

José Pereira Coutinho definiu ontem a “crónica falta de transparência política”, a responsabilização dos políticos e a lei da associação sindical como lutas prioritárias na próxima sessão da Assembleia Legislativa (AL). A habitação, os salários e a progressão dos trabalhadores da função pública, as derrapagens financeiras nas grandes obras públicas foram outras das questões que o deputado classificou como “as questões mais importantes que permaneceram inalteradas” na última sessão legislativa “e que estão a prejudicar o desenvolvimento sustentável da RAEM”.

O também presidente da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau, destacou a “crónica falta de transparência” nos trabalhos da AL num encontro com os jornalistas que serviu para fazer um balanço do seu trabalho no parlamento. Pereira Coutinho defendeu o funcionamento das comissões da AL de portas abertas, ao público e à comunicação social, para reforçar “a fiscalização dos deputados por parte dos cidadãos e dos meios de comunicação social”.

“A grave falta de assunção de responsabilidades por parte dos principais titulares de cargos públicos” e o “abuso de poderes públicos” foram e continuarão a ser alvo do combate político, assegurou, frisando que “sem a transparência política só há escuridão, só há esquemas”.

O projecto de lei de associação sindical, chumbado pela décima vez este ano, voltará ao plenário na próxima sessão legislativa, de novo por sua iniciativa, prometeu. Uma promessa a juntar à da defesa dos trabalhadores públicos, acrescentou. “Após quase 20 anos do estabelecimento da RAEM, o Governo sempre afirmou que os funcionários são os recursos mais importantes (…). Contudo, na prática o Governo não tem ajudado a resolver os múltiplos problemas acumulados durante muitos anos”, lamentou”.