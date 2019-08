Pequim eleva estatuto de Shenzhen na Grande Baía face a protestos em Hong Kong

O Governo chinês anunciou no domingo que quer elevar o papel de Shenzhen no plano de integração regional da Grande Baía, face à contestação social em Hong Kong, prometendo maior abertura económica na cidade fronteiriça.

A directriz pede a Shenzhen que agarre as oportunidades e aprimore as suas funções como “motor central” da Grande Baía, projecto que visa construir uma metrópole mundial a partir de Hong Kong e Macau, e nove cidades da província de Guangdong, através da criação de um mercado único e da crescente conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas. “Shenzhen será um exemplo para os moradores de Hong Kong e outras cidades da região, sobre como melhor integrar a política local e os mecanismos de apoio ao desenvolvimento nacional”, apontou o Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês. “A futura governação de Shenzhen também poderá absorver práticas de Hong Kong, incluindo no sector jurídico e comercio internacional, visando atrair profissionais da cidade vizinha e de outras partes do mundo, para construir um centro internacional de inovação e tecnologia”, acrescentou.

Situado na fronteira com Hong Kong, a cidade de Shenzhen converteu-se numa das mais prósperas cidades da Ásia, símbolo do milagre económico que transformou a China, após a adopção da política de Reforma e Abertura, no final dos anos 1970. Shenzhen, então uma vila pacata, deliberadamente por desenvolver – os comunistas, que receavam “contaminação” política e económica via Hong Kong, designaram-na de “fronteira de defesa política” – serviu de laboratório à abertura da China à economia de mercado. Em 2017, o Produto Interno Bruto de Shenzhen ultrapassou os 338 mil milhões de dólares, à frente de Hong Kong ou Singapura.

Críticas à oferta de asilo político por Taiwan

O Governo Central criticou ontem uma oferta de asilo político por Taiwan aos manifestantes pró-democracia de Hong Kong, um dia após centenas de milhares de pessoas terem marchado pacificamente no território semi-autónomo, apesar da pressão de Pequim. Taipé tem apoiado abertamente os protestos e, este fim de semana, estudantes de Hong Kong na ilham realizaram eventos de apoio às manifestações.

A líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, fez a oferta de asilo no mês passado, embora não seja claro se Taipé recebeu, entretanto, pedidos. Taiwan não possui um mecanismo legal para avaliar e conceder pedidos de asilo, embora tenha concedido residência a vários oponentes do Partido Comunista Chinês oriundos do continente.

Ma Xiaoguang, porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Governo chinês, disse que a oferta de Taipé “encobrirá os crimes de um pequeno grupo de manifestantes violentos” e encorajará a sua “audácia em prejudicar Hong Kong e transformar Taiwan num paraíso para quem quer fugir à lei”, afirmou. Ma exigiu que o governo de Taiwan “pare de minar o Estado de direito” e interferir nos assuntos de Hong Kong.

Lusa