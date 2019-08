Hong Kong “não é uma prioridade” para a Novo Macau por “falta de recursos humanos”

O PONTO FINAL tentou perceber com três emblemáticos antigos líderes da Novo Macau as razões da falta de acções de solidariedade com os manifestantes de Hong Kong. Sulu Sou fala da falta de pessoas para estar em todo o lado, Jason Chao diz que a pressão e perseguição ao movimento “está a crescer”, bem como a necessidade de estabelecer compromissos, e Scott Chiang justifica esta atitude cautelosa com a “necessidade de sobreviver”.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

As declarações de Sulu Sou no fim-de-semana rejeitando a participação na manifestação proibida pela PSP, na praça do Leal Senado, foi apenas o último episódio de um conjunto de declarações e inacções dos democratas em Macau que demostram o distanciamento que querem manter em relação à luta dos manifestantes em Hong Kong. Apesar de algumas declarações públicas de apoio às intenções dos jovens da cidade vizinha, não houve nenhum evento de apoio oficial ou sequer a participação institucional nos protestos. O deputado na Assembleia Legislativa justifica-o por essa não ser uma prioridade da Novo Macau, e faltarem pessoas que permitam ser interventivos em todas as matérias.

“Fizemos algum trabalho de preparação para priorizar a nossa agenda política local, e no topo estão a eleição do Chefe do Executivo, e o caso da empresa que ia gerir o fundo de investimento de 60 mil milhões. Não temos os recursos humanos necessários para estar em algumas atividades relacionadas com Hong Kong. Essa é a maior razão [que justifica o distanciamento]”, defende o actual vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) que, em 2014, no “Umbrella Movement”, era líder desta associação.

“A nossa posição é a de que os assuntos locais estão sempre à frente. Mas estamos preocupados com Hong Kong, e alguns dos membros da ANM estão participar de forma directa: eles vão lá, ou apoiam na internet”, explicita Sulu.

Mas não oficialmente? “Sim, só se representam a eles. Mesmo não tendo organizado quaisquer eventos públicos até agora, isso não significa que não estejamos preocupados com o que se passa, e as exigências razoáveis que fazem”.

Pressão aumenta sobre os democratas

O PONTO FINAL falou com mais dois ex-presidentes da ANM, que avaliam de forma diferente as decisões do movimento. Scott Chiang, que o liderou entre 2015 e 2017, começou por dizer que não está a par das razões pelas quais não há mais engajamento pelos novos democratas, nesta matéria.

Mas Scott consegue perceber nesta estratégia sinais de realismo. “A ANM é necessária em Macau, e posso compreender esta decisão pela necessidade de sobrevivência”, argumenta. “Estão a ser cautelosos”, acrescenta.

O mesmo activista, agora sem participação directa em qualquer movimento, diz que mesmo sem acções públicas, a ANM tem sido “rotulada” com iniciativas como a manifestação convocada para a praça do Leal Senado (ver páginas 8 e 9) que visava condenar a violência policial do outro lado do rio das Pérolas.

Já Jason Chao, agora radicado no Reino Unido, analisa o que se passa na RAEM à distância, mas com a proximidade necessária para enquadrar a decisão da Novo Macau da seguinte forma: “Penso que os políticos em Macau têm de ser pragmáticos, da observação que faço não há duvidas que há um grande número de pessoas que não apoia o que se passa em Hong Kong”, explica.

O líder da Novo Macau entre 2010 e 2014 não acha que seja o medo que esteja a comandar as decisões da actual direcção do movimento. “Penso que os políticos têm de fazer um mix entre escolhas pragmáticas, e isto também tem a ver com espírito das pessoas de Macau. Por enquanto, há uma larga percentagem de pessoas no território que não gosta dos protestos em Hong Kong, o que torna difícil que haja acções na rua”, reconhece.

A isso soma-se, segundo Chao, a perseguição pública movida a Sulu Sou e ao movimento democrata. “A Associação está a ser vítima de uma campanha nos últimos dias para ligar o Sulu Sou à organização da manifestação no Leal Senado. O objectivo é que ele fique com a imagem manchada por introduzir o caos em Macau. Estas são razões entendíveis para perceber que os democratas em Macau estão, neste momento, sobre pressão”, explica.

Na opinião deste activista, o que a Novo Macau está a fazer agora é uma “secundarização de algumas questões de fundo em termos politicas, como as ameaças à democracia”, e está a dar um maior enfoque “a questões mais práticas do dia-a-dia”.

De seguida, avança para a explicação de alguns pontos que são necessários para descodificar melhor o porquê de a ANM estar a actuar desta maneira. “Eu diria que a proporção de pessoas em Macau que dão grande valor autonomia, aos direitos e às liberdades ainda não criou uma massa crítica consistente”, opina.

Jason cita ainda o exemplo de outro deputado democrata, Au Kam San, que tem recebido muitas criticas, sem que este tivesse manifestado grandes opiniões sobre este assunto. Para ser alvo da ira dos internautas de Macau “bastou a mulher ir ao Facebook e publicar coisas que vão ao encontro das opiniões de manifestantes de Hong Kong”. “Todas estas questões levam a que ele também esteja debaixo de fogo”, explica.

Sulu não foi a nenhuma manifestação em Hong Kong. “Estive muito ocupado”

Sulu Sou, ao ser questionado sobre se estas atitudes podem levar a que os elementos e simpatizantes da ANM vejam sinais de fraqueza da direcção em relação à luta pela democracia e a liberdade, admite entender “que os apoiantes queiram que nós façamos mais sobre o que se passa em Hong Kong, porque este é um assunto com que eles se preocupam”.

Mas, ressalva, quer que os companheiros da associação “entendam que não podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo”. “Alguns queriam que tivéssemos feito mais, ou até realizado algum evento, mas nós só iremos apoiar o que podermos”, defende.

Depois destas justificações, Sulu exorta a que os democratas “tomem mais acções por eles próprios”. “Não devemos depender de associações para nos ajudar a mostrar as nossas opiniões e a fazer parte de movimentos, bem como para que possam fazer ouvir as suas vozes”, sublinha.

“O desenvolvimento da sociedade irá nesse sentido, o de as pessoas mostrarem aquilo que pensam, pelos próprios meios”, reforça.

Sulu confessa que, até ao momento, não esteve em nenhuma manifestação realizada em Hong Kong — protestos que começaram por ter como motivo a rejeição da lei anti-extradição, tendo registado uma escala imparável de violência nas últimas semanas. “Estou a seguir a situação, a observar, mas, nos últimos dois meses, estive muito ocupado. Depois da eleição vou ter mais tempo para ouvir e estar atento ao que se passa em Hong Kong”, diz ao PONTO FINAL.

Scott Chiang, por seu lado, garante que não está nada preocupado que os democratas de Macau possam não entender as razões da ausência de acções no terreno: “Acho que foi uma decisão cautelosa que os apoiantes percebem completamente”.

Já Chao reconhece que, ultimamente, tem sido complicado manter “o balanço entre o que as pessoas querem, e o ideal de democracia”.

Diferenças entre o “Umbrella Movement” e a lei de extradição?

Há cinco anos, durante o “Umbrella Movement”, os democratas apoiaram uma acção realizada em Macau de apoio aos jovens de Hong Kong, assim como estiveram presentes na cidade vizinha em algumas das acções de protesto.

“Em 2014, houve uma manifestação de apoio, mas também recordo que não fomos nós os organizadores desse evento. Apenas apoiámos os jovens que o organizaram. Penso que comparando as duas situações, não há uma grande mudança na nossa actuação”, analisa Sulu Sou.

Nessa altura, clarifica, “nós fizemos um comunicado sobre o Umbrella Movement”, e em Junho deste ano, “falámos com a imprensa em que demostrámos as nossas preocupações, e em que afirmámos que queríamos que o Governo de Hong Kong deixasse cair a lei de extradição”.

Sulu explica ainda que “em 2014, não tínhamos assento na Assembleia Legislativa, e não tínhamos muitas das actividades que agora temos com a comunidade”. “Por isso, lembro-me que nessa altura nós podíamos concentrar-nos em apoiar o ‘Umbrella Movement’”, recorda o vice-presidente da Novo Macau.

O deputado diz ainda que a ANM está debaixo de fogo. “Os tempos estão difíceis, a pressão é maior agora”, assinala. “Repare-se no que aconteceu com a manifestação que foi proibida, apenas porque não concordam com os valores que são defendidos nela. É um bom exemplo da pressão que está a ser feita não só por algumas pessoas, mas também pelo Governo”, espera.

Jason também declara que, em 2014, altura em que Sulu era o presidente da ANM, “apenas se fizeram alguns comunicados, e não mais do que isso”. “Pelo que sei, não há grande diferença nas duas situações”.

O mesmo especialista em novas tecnologias, a estudar no Reino Unido, diz acreditar que o deputado democrata está “com o coração em Hong Kong”, mas que, muitas vezes, é necessário fazer “compromissos para sobreviver na vida política de Macau”. “Essa é uma das razões pela qual fui tão malsucedido nas eleições de 2013”, disse entre risos. “Nem sempre nos podemos dar ao luxo de fazer o que queremos”, assinala o ex-líder democrata.

Sem ligações, sem presença, e longe da manifestação

No domingo, em conferência de imprensa, Sulu Sou garantiu que não participaria numa manifestação contra a violência policial em Hong Kong, porque não considera que essa seja a principal questão que se coloca aos cidadãos da RAHEK.

O deputado quis clarificar a posição que tomou defendendo que “a melhor solução não é condenar uma das partes”. “Por isso, eu apoio a que o governo da RAEHK crie uma comissão que investigue o que se tem passado nos dois lados do conflito”, avança, acrescentando, de seguida, que uma manifestação que condene uma das partes “não se adequa à minha forma de pensar”. “Não participo numa acção para criticar a polícia ou os manifestantes”, acrescenta.

Na opinião de Sulu, isto só iria “aumentar mais a raiva de cada um dos lados”, e essa “não é maneira de resolver a situação em Hong Kong”. “Os polícias são pessoas, tal como os manifestantes”, elucida.

A recusa de participação de Sulu na manifestação não é vista como um problema por Scott Chiang, que afirma entender os motivos do companheiro, alertando para a quantidade de desinformação produzida sobre Hong Kong, e sobre o que lá acontece, o que torna tudo mais nebuloso.

Também Jason Chao compreende bem a posição de Sulu Sou. “Se estivesse a viver em Macau, também teria de ter cuidado com a minha segurança pessoal”, diz. E explica que ele mesmo não estando a residir no território, só por ter escrito um texto sobre a manifestação, na praça do Leal Senado, foi vítima de vários ataques verbais.

“Nos últimos dias, a ANM está debaixo de críticas, e o Sulu Sou foi intimidado e agredido verbalmente. A democracia e a liberdade não são valores de ouro para a população de Macau”, evidencia.

À luz destes factos, Jason, considera as declarações de Sulu como compreensíveis. “Acabou por ser prático para ser neutral”, classifica.

Como ficam os democratas

O facto de Sulu Sou não considerar a violência policial como uma questão maior no caso de Hong Kong, não preocupa Jason Chao. Mas e se fossem os democratas de Macau a passar por algo semelhante ao que acontece em Hong Kong, gostariam de ouvir essa resposta do outro lado?

“Não há uma única maneira de ser democrata”, começa por responder. Para depois sublinhar que a população de Macau é, em geral, “muito materialista”. “Assim, se os residentes de Macau enfrentassem uma grande disputa com um Governo que não mudasse de opinião, o maior provável era irem ao gabinete de ligação pedir a intervenção do governo chinês”, ironiza.

Scott Chiang considera que há poucos no território com coragem para assumir uma postura de solidariedade com Hong Kong, para que isso possa ter reflexos em protestos de rua, o que, na sua opinião, tem como contraponto o número de pessoas que estão preparadas na RAEM para serem líderes de movimentos anti-independência de Hong Kong.

“Dado este histórico, penso que não é muito sensato que haja simpatizantes das manifestações no Leal Senado pró-manifestantes de Hong Kong”, avisa.

Por fim, sobre qual será o comportamento futuro da ANM em relação aos acontecimentos em Hong Kong, Sulu afirma que “só posso dizer que estamos solidários com os manifestantes, especialmente com os jovens”. “Continuo a estar preocupado”, assume. No entanto, garante que não há “acções planeadas” pela Novo Macau, para as próximas semanas, deixando para depois das eleições de 25 de Agosto — que vão coroar Ho Iat Seng como Chefe do Executivo — a possibilidade de voltar a olhar para medidas concretas a serem tomadas pela Novo Macau.