Ho Iat Seng foi à Associação Fu Hong, ouviu sugestões e saiu sem dar resposta

Fátima Santos Ferreira, presidente da Associação de Reabilitação de Fu Hong, sugeriu a construção de um edifício apenas para empresas sociais, Ho Iat Seng disse que ia considerar. Ao candidato foi também pedido que se acelere o processo dos subsídios para cuidadores, Ho Iat Seng disse que ia analisar. “Ele parece saber ouvir, o que é importante”, disse Fátima Santos Ferreira.

André Vinagre

Ontem, o candidato único ao cargo de Chefe do Executivo passou a manhã no Centro Pou Lei da Associação de Reabilitação Fu Hong. Ali, ouviu as opiniões de Fátima Santos Ferreira, a presidente da associação, mas, à semelhança daquilo que tem acontecido durante esta campanha eleitoral, não se comprometeu com respostas. Empresas sociais, subsídio para cuidadores e lei das barreiras arquitectónicas foram alguns dos temas da reunião. Sobre o salário mínimo, do qual os cidadãos com deficiência ficaram excluídos, Fátima Santos Ferreira continua a defender o princípio de, para trabalho igual, salário igual.

Dará Ho Iat Seng mais importância à área social do que Chui Sai On? Para Fátima Santos Ferreira, Ho “mostra que está mais virado para isso”. “A minha sensação é de que ele parece saber ouvir, o que é importante”, referiu a responsável da associação que apoia pessoas com deficiência. “É bom que depois continue, para poder ouvir a população e os [seus] anseios”, acrescentou.

Durante o encontro, o tema das empresas sociais esteve em foco. Fátima Santos Ferreira, que faz parte do Colégio Eleitoral que deverá confirmar Ho Iat Seng como futuro Chefe do Executivo, lembrou que, nos últimos anos, o Governo tem recuperado terrenos que não foram aproveitados e que estes terrenos poderiam agora ser utilizados para a construção de um edifício exclusivo para empresas sociais. “Dinheiro, Macau tem. O que eu perguntei é porque é que não se utilizam estes terrenos para construir um edifício só para empresas sociais. Dessa forma, as várias associações poderão candidatar-se a um espaço, porque o problema, hoje em dia, é o espaço”, disse, adiantando que “muitas associações gostariam também de ter empresas sociais, mas não conseguem porque não conseguem alugar nenhum espaço”. E a resposta de Ho Iat Seng? “Não deu garantia nenhuma, mas também não disse que não. Disse que está a ouvir”, contou Fátima Santos Ferreira.

No final de Maio, foi revelado o resultado de um estudo sobre subsídios para cuidadores, que dizia que, em Macau, ainda não é viável a aplicação deste tipo de apoios. Além disso, Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, reiterou que só haverá condições para a aplicação desse subsídio daqui a, pelo menos, três anos.

Sobre este tema, Fátima Santos Ferreira disse que houve dois pais que pediram a Ho Iat Seng que avançasse com o subsídio porque, “neste momento, já têm dificuldades em tomar conta, porque tiveram de deixar de trabalhar portanto precisam do apoio”. Estes pais “o que pediram é que fosse analisada essa situação de forma a que pudessem ser contemplados”, referiu a responsável da associação. Em resposta, Ho Iat Seng não se comprometeu e disse apenas que ia “analisar essa situação”. Fátima Santos Ferreira afirmou que a associação vai insistir na questão do subsídio para cuidadores, mas que é preciso “esperar para ver”.

Outro dos temas levantados por Fátima Santos Ferreira na visita de Ho Iat Seng à associação a que preside foi a Lei de Barreiras Arquitectónicas. A responsável pediu que a legislação fosse revista, já que o diploma em vigor é de 1983.

A proposta de lei do Salário Mínimo para Trabalhadores foi aprovada na generalidade a 5 de Junho, mas o diploma deixa de fora os cidadãos com deficiência. Sobre a exclusão, Fátima Santos Ferreira indicou que os utentes “querem ter um trabalho, um emprego, não querem estar a viver à custa de assistência”. Porém, a responsável constatou que a inclusão pode fazer com que as empresas não queiram contratar trabalhadores com deficiência. “É uma situação que temos de ir acompanhando aos poucos”, apontou. “O que eu digo que deve haver é: para trabalho igual, salário igual, independentemente de ser ou não deficiente. Se faz este trabalho igual aos outros, deve receber o mesmo que os outros”, concluiu.