Delta do Rio das Pérolas em foco no Armazém do Boi

“Hot Flows – Pearl River Delta Arts Retrospective in Macao” é o nome da mostra que vai ser inaugurada no Armazém do Boi esta quinta-feira. Com curadoria de Noah Ng, a exposição vai mostrar os trabalhos de nove grupos na região do Delta do Rio das Pérolas, cujo “progresso meteórico” estará sob observação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa mostra que vai reunir nove grupos de artistas de Cantão, Shenzhen, Hong Kong e Macau, o Armazém do Boi vai fazer uma retrospectiva do desenvolvimento que a área do Delta do Rio das Pérolas tem registado nos últimos anos, tanto a nível urbano como a nível cultural. “Hot Flows – Pearl River Delta Arts Retrospective in Macao” é o nome da exposição que será inaugurada esta quinta-feira. A mostra fica no Armazém do Boi até ao dia 13 de Outubro.

A exposição é organizada entre o Armazém do Boi e o Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, e o curador da galeria de Cantão, Hu Bin, é também um dos curadores desta exposição. Esta é uma mostra que também acontece de três em três anos. Na edição de 2016, foram chamados outros nove grupos para retratar o panorama sociocultural da região, sob o tema “Capillaries of the Field”. Segundo o comunicado divulgado pelo Armazém do Boi, a última exposição “resultou numa rede intricada que abrangeu toda a área na defesa de uma indústria criativa próspera”.

Este ano, o conceito tem por base o fumo: o vapor da humidade; o fumo da destruição de ópio em Humen, cidade chinesa do Delta do Rio das Pérolas onde foi queimado ópio em 1839, depois de ter sido apreendido a mercadores britânicos; e o smog que envolve as cidades da região. “É nosso objectivo examinar o progresso meteórico do Delta do Rio das Pérolas, no âmbito do processo de urbanização e dos fenómenos culturais”, lê-se na nota do espaço que vai receber a exposição. Segundo descreveu Noah Ng ao PONTO FINAL, “esta exposição pode ser classificada como ‘diversificada’, mas especialmente focada em vídeos de diferentes conteúdos, bem como instalação de roupa, pintura a óleo e experiências situacionistas”.

Serão nove grupos a apresentar os seus trabalhos em Macau: Fong Fo, XI SAN Chorus, Luwei HD, Jiu Society, Lo Lai Lai Natalie/Sangwoodgoon, COME INSIDE, Pan Lu & Bo Wang, Comuna de Pedra e Soda – City Experimental Workshop. A Comuna de Pedra, de Macau, têm tido como foco as produções de teatro físicas; O curador explica que os Jiu Society, de Shenzhen, vão mostrar a face urbana da sua cidade, enquanto os XI SAN Chorus, de Cantão, apresentam “a relação complicada entre a economia urbana e o Governo”.

“Os trabalhos em exposição mostram a observação e a reflexão dos artistas sobre a sociedade onde estão presentes, especialmente o impacto do ambiente no corpo”, explicou Noah Ng, acrescentando: “Espero que esta exposição possa fazer com que haja um registo contínuo da ecologia no Delta do Rio das Pérolas, que compreenda o processo evolutivo da arte da ecologia e explore os desenvolvimentos futuros deste tipo de arte no Delta do Rio das Pérolas”.