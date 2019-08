Sulu Sou queixa-se de ameaças e insultos na rua e de ciberataque à votação civil

O deputado democrata fez ontem, na sede da Associação Novo Macau, um balanço do número de votantes na sondagem que a plataforma pró-democracia está a realizar. Apesar dos 4.756 votantes, a primeira semana de votação está a correr com sobressaltos, já que os membros da associação têm sido insultados e têm-se verificado ciberataques ao site da votação.

André Vinagre

Até às 16 horas de ontem, votaram na sondagem organizada pela Associação Novo Macau (ANM), que pergunta aos cidadãos se querem que o Chefe do Executivo seja eleito através de sufrágio universal, 4.756 pessoas. Um número que está dentro das expectativas do deputado e vice-presidente da plataforma pró-democracia. Sulu Sou revelou ainda que o site da votação foi alvo de um ataque informático e que os elementos da associação que vão para a rua promover a iniciativa têm sido alvo de insultos.

Sobre o número de votantes na sondagem, Sulu Sou disse que as 4.756 pessoas que votaram estão “dentro da expectativa da ANM” e acrescentou que ainda falta uma semana para terminar a votação: “Nós ainda temos mais uma semana até ao final da votação civil e vamos visitar diferentes comunidades para apelar ao voto de mais cidadãos para expressarem a sua opinião acerca da reforma política e do sufrágio universal”. No site 2019.newmacau.org, a ANM faz a pergunta: “Concorda que o Chefe do Executivo de Macau deve ser eleito através de sufrágio universal?”. A votação foi aberta no passado dia 11 de Agosto e os resultados serão anunciados no dia 25, o mesmo dia que Ho Iat Seng será confirmado como Chefe do Executivo.

Sulu Sou contou que alguns dos elementos da ANM que têm participado em acções de rua para promover a iniciativa têm sido insultados e ameaçados. “Tentaram cercar a nossa banca e insultaram-nos e ameaçaram-nos devido a visões políticas diferentes”, referiu o democrata, aproveitando para apelar a que “os cidadãos que tenham diferentes visões políticas não façam isso”. “Não sabemos quem é que eles são, mas eles insultam-nos devido aos incidentes de Hong Kong e também devido à questão da reforma política”, explicou.

“Eles dizem que se continuarmos a promover esta votação civil, eles vão continuar a rodear-nos e a insultar-nos. Dizem que não querem ninguém a prejudicar a sociedade de Macau, mas nós clarificamos que nós apenas estamos a fazer uma iniciativa pacífica e legal sobre a reforma política”, disse Sulu Sou, ressalvando que a polícia ainda não foi chamada porque, “até agora, eles só ofenderam verbalmente”. Contudo, “nós vamos chamar a polícia se o nível [das ofensas e ameaças] continuar a aumentar durante a próxima semana”.

Além dos insultos e ameaças, a ANM foi também alvo de um ataque informático, na passada quinta-feira, ao site que alberga a votação civil. “Depois de ajustes do técnico informático da Associação Novo Macau, nós conseguimos suster esse ciberataque e protegemos a segurança do evento e das informações pessoais dos votantes”, garantiu Sulu Sou. Os ataques, confirmou o deputado, ainda continuam: “Estes incidentes ainda continuam a acontecer e nós vamos dar o nosso melhor para proteger todos os dados pessoais e a sua integridade”.

“Verificámos que há endereços IP locais e alguns endereços do interior da China, mas não podemos confirmar as fontes dos ataques”, referiu, acrescentando: “Sabemos que o objectivo é prejudicar a votação, e para que os cidadãos não possam aceder”.

Sulu Sou preocupado com proibição da PSP, mas não participaria em concentração

Inicialmente chegou a pensar-se que seria Sulu Sou que estaria por trás da organização da concentração que estava marcada para hoje no Largo do Senado, cujo objectivo era condenar a violência policial em Hong Kong. O deputado democrata rapidamente se demarcou da iniciativa, dizendo, nas redes sociais, que nem ele nem a ANM estavam a organizar a vigília. Questionado, ontem, sobre se sabia quem estava a organizar a iniciativa, Sulu Sou respondeu: “Não faço ideia de quem sejam os organizadores, os organizadores não me pediram nenhuma informação ou opinião”.

Sobre se participaria nesta concentração, o democrata foi categórico: “Não”. “Eu não acho que a luta entre a polícia e os manifestantes seja o problema de fundo de Hong Kong. O principal alvo deve ser o Governo [de Hong Kong] e também o Governo Central”, afirmou o deputado, acrescentando que “é muito fácil condenar a violência, mas essa não é a solução”.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) informou, na passada quinta-feira, que tinha rejeitado o aviso prévio para a realização desta concentração no Lago do Senado. Para Sulu Sou, “isto afecta seriamente o direito de reunião e de manifestação, sabemos que o princípio da lei é proteger o direito à reunião”. “Não é razoável proibir a reunião apenas pela possibilidade de haver violência”, disse o legislador, acrescentando que “a polícia deve ter a responsabilidade de proteger os cidadãos que participam na reunião, não proibir que a reunião aconteça para prevenir a violência”. Assim, Sulu Sou mostrou-se preocupado pelo facto de esta decisão do CPSP poder abrir um precedente e inviabilizar futuras manifestações da ANM. A.V.