Sulu Sou insiste no sufrágio universal e pede ao Governo que clarifique a sua posição

Depois de Ho Iat Seng ter referido, na apresentação do seu programa político, que queria promover um “desenvolvimento político democrático” em Macau, apesar de não se ter comprometido a avançar com o sufrágio universal, Sulu Sou pede agora ao Governo que esclareça a sua posição sobre o tema. Numa interpelação que será hoje remetida ao Executivo, o deputado democrata pergunta se o Governo concorda com a reforma política e se reconhece a responsabilidade do Chefe do Executivo em dar o primeiro passo.

Nas eleições que vão confirmar Ho Iat Seng como o próximo Chefe do Executivo de Macau, que acontecem no próximo domingo, dia 25 de Agosto, estão habilitados a votar os 400 membros do Colégio Eleitoral. “Os 310.000 eleitores de Macau vão ser, uma vez mais, ‘espectadores’”, refere o deputado, recordando os pedidos de esclarecimentos no passado: “Eu pedi ao Governo da RAEM para clarificar a sua posição através de interpelações escritas, orais e em debates. Infelizmente, as autoridades evitaram responder”.

O deputado cita o artigo 26.º da lei Básica, que diz que “os residentes permanentes da Região Administrativa Especial de Macau têm o direito de eleger e de ser eleitos, nos termos da lei”. “Como é que o Governo vai pôr em prática este direito básico de cidadania nas eleições para Chefe do Executivo, para que todos os eleitores tenham direitos iguais o mais rapidamente possível?”, questiona Sulu Sou.

O democrata pergunta ainda se o princípio “uma pessoa, um voto” poderá ser uma alternativa ao Colégio Eleitoral e se o Governo reconhece que é da responsabilidade do Chefe do Executivo dar o primeiro passo para a reforma política.

Sulu Sou e a Associação Novo Macau tiveram, na semana passada, uma reunião com Ho Iat Seng, em que pediram novamente a reforma política com vista ao sufrágio universal. O futuro Chefe do Executivo não se comprometeu, apesar de, na apresentação do seu programa político, o único candidato ter dito que queria “melhorar a qualidade da democracia” de Macau. “Gradualmente podemos atingir [o sufrágio universal], mas não é assim de um dia para o outro”, ressalvou. A.V.