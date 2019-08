Novo protesto juntou ontem mais de 1,7 milhões de manifestantes em Hong Kong

João Carreira, agência Lusa

A Frente Cívica de Direitos Humanos (FCDH) sublinhou ontem, em conferência de imprensa, que devido às restrições impostas da polícia, muitos dos cerca de 1,7 milhões de manifestantes acabaram por não conseguir chegar ao local da manifestação, que foi autorizada, apesar da marcha agendada ter sido proibida.

Hong Kong voltou ontem a ser palco de um protesto que terá juntado, segundo a organização, mais de 1,7 milhões de participantes, o segundo maior protesto desde que as manifestações começaram em Junho. No dia 9 desse mês, a organização contabilizou um milhão de pessoas, a 12 de Junho meio milhão e a 16 de Junho dois milhões, praticamente um terço da população de Hong Kong. A grande adesão lançou o caos no centro de Hong Kong, com estradas cortadas e os transportes na cidade seriamente afectados, em especial o metro e os autocarros.

Com o cair da noite alguns milhares de manifestantes acamparam à porta do parlamento, muito perto do quartel general da polícia que tinha autorizado a manifestação, mas não a marcha. Os jovens, a esmagadora maioria dos manifestantes, protestaram à frente da sede do parlamento de Hong Kong, gritando palavras de ordem e apontando lasers às forças de segurança. Vários elementos das forças de segurança posicionarem-se em zonas-chave no centro da cidade, como foi o caso do Gabinete de Ligação de Pequim em Hong Kong e do parlamento: o primeiro foi um dos alvos dos manifestantes, o segundo chegou mesmo a ser invadido e parcialmente vandalizado.

A porta-voz do movimento que tem liderado os protestos pró-democracia em Hong Kong disse ontem que o derradeiro objectivo dos manifestantes é garantir o sufrágio universal no território. A também vice-coordenadora da FFCDH, Bonnie Leung, explicou que os protestos que duram há nove semanas focaram-se inicialmente na rejeição das emendas propostas pelo Governo à lei da extradição, que permitiria a extradição de suspeitos para a China. Contudo, ontem as reivindicações dos manifestantes contemplaram a exigência do sufrágio universal, tanto para a eleição do chefe do Governo, como para o Conselho Legislativo.

A lista de reivindicações tem sido alvo de ajustes. Primeiro somaram-se exigências, mas o habitual pedido de demissão da chefe do Governo foi aparentemente substituído pela reivindicação pelo sufrágio universal.

Os manifestantes exigem a retirada definitiva da lei da extradição, a libertação dos manifestantes detidos, que as acções dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial e sufrágio universal nas eleições para Chefe do Executivo e para o Conselho Legislativo, o parlamento de Hong Kong.

Depois das manifestações de Junho que juntaram milhões nas ruas, após uma greve geral que paralisou a cidade, de contestações marcadas por violentos confrontos e de dias de caos vividos no aeroporto, a FCDH volta a promover um protesto pacífico para aumentar a pressão sobre o Governo de Hong Kong, num momento em que Pequim mobilizou milhares de tropas na cidade vizinha de Shenzhen, fazendo crescer os receios de uma intervenção chinesa.