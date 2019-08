Locarno estende ouro a Pedro Costa, com retrato íntimo de uma mulher deslocada

Depois da estreia mundial na passada quarta-feira, no Festival de Cinema de Locarno, chegou a consagração, este sábado, com a atribuição da distinção máxima do festival suíço, o Leopardo de Ouro, a “Vitalina Varela”, de Pedro Costa. Para a actriz cabo-verdiana que é figura central no filme do realizador português, seguiu o Leopardo para a Melhor Interpretação Feminina. O filme prossegue agora no circuito dos festivais, com passagem por Toronto e Nova Iorque.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Depois de conquistar a unanimidade dos críticos, foi para “Vitalina Varela”, de Pedro Costa, o Leopardo de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Locarno. A distinção máxima do festival suíço foi atribuída no sábado ao realizador português, que viu ainda ser entregue a Vitalina Varela, figura central do filme, o Leopardo para a Melhor Interpretação Feminina. Em declarações gravadas pela organização do festival, Pedro Costa considerou que o prémio vem mostrar que “tudo é possível, até para um filme feito sem dinheiro”. Uma “grande honra” que, espera, “possa abrir portas para o filme ser visto em mais sítios do mundo”.

Não é a primeira vez que Locarno distingue Pedro Costa, que ali recebeu, em 2014, o Leopardo de Melhor Realização por “Cavalo Dinheiro”, e uma menção honrosa, em 2000, por “No Quarto da Vanda”. Com o prémio agora atribuído, “Vitalina Varela”, que teve em Locarno a sua estreia mundial, torna-se o segundo filme português a receber a distinção máxima na competição principal de um festival de classe A, depois de “O Bobo”, de José Álvaro Morais, distinguido com o Leopardo de Ouro em 1987. Num festival que tem dado especial atenção ao cinema português, também João Pedro Rodrigues foi distinguido com o Leopardo de Melhor Realização, em 2016, por “O Ornitólogo”.

“Vitalina Varela” conta a história de uma mulher cabo-verdiana que chega a Portugal três dias após a morte do marido, depois de uma longa espera por um bilhete de avião que lhe permitisse o reencontro com o homem emigrado. A actriz com o mesmo nome, cuja história de vida serve o enredo do filme, foi duplamente distinguida em Locarno. Para além do Leopardo para a Melhor Interpretação Feminina, Vitalina recebeu ainda o Prémio Boccalino d’Oro para melhor actriz, paralelo ao festival internacional, entregue por um júri independente que, segundo a agência Lusa, foi criado por um grupo de programadores e cineastas no ano de 2000.

Num depoimento emocionado, gravado pelo festival, Vitalina Varela descreveu assim a aclamação recebida por um filme que é todo ela: “Sinto-me muito feliz, fiquei muito contente quando recebi este prémio. Recebo-o cheia de amor, cheia de carinho, do fundo do meu coração, estou muito contente. Este trabalho fi-lo com força, com coragem, com amor. Tenho um grande respeito pelo senhor Pedro Costa, que é um homem muito importante para mim”.

Pedro Costa conheceu Vitalina Varela quando rodou “Cavalo Dinheiro”, tendo incluído parte da sua história na narrativa. Este último filme, que ainda só se apresentou ao público do Festival de Locarno, é todo ele centrado na história de Vitalina, mulher cabo-verdiana de 55 anos, actriz não-profissional, como de resto o são muitos dos intérpretes que figuram na filmografia de Pedro Costa, grande parte dela centrada no Bairro das Fontainhas, na periferia de Lisboa.

Um percurso de 15 longas e curtas-metragens em que figuram títulos como “O Sangue” (1989), “Casa de Lava” (1994), “Ossos” (1997), “Juventude em Marcha” (2006) ou “Ne Change Rien” (2009). “No Quarto da Vanda” (2000) valeu ao realizador o Prémio France Culture para o Cineasta Estrangeiro, na edição de 2002 do Festival de Cannes. A Tate Modern, em Londres, e a Fundação de Serralves, no Porto, acolheram já retrospectivas dedicadas à obra de Pedro Costa. Esta última, em 2018, designada “Pedro Costa: Companhia”, traduziu-se numa viagem pelas influências e colaborações do cineasta português, nomeadamente com Rui Chafes e Paulo Nozolino.

O contacto do realizador com o Bairro das Fontainhas teve início depois de ter filmado em Cabo Verde, tendo chegado a Lisboa carregado de cartas que lhe foram confiadas para chegar às mãos de familiares imigrados em Portugal. Assim se acercou de um bairro, ainda no final dos anos de 1980, de onde não mais voltaria a sair, e que tem atravessado a filmografia de um realizador herdeiro do Cinema Novo Português, um dos cineastas portugueses com maior expressão internacional, que esteve em destaque na 1ª edição do Festival Internacional de Documentário de Macau, em 2016.

Na 72ª edição do Festival de Locarno, o Leopardo para Melhor Realização coube ao francês Damien Manivel, por “Les Enfants d’Isadora”. Já o Leopardo para a Melhor Interpretação Masculina foi para o actor Regis Myrupu, também ele não-profissional, pela participação em “A Febre”, da realizadora brasileira Maya Da-Rin. O Prémio Especial do Júri seguiu para “Pa-Go (Height of the Wave)”, do sul-coreano Park Jung-bum.

PORTUGUESES EXIBIDOS EM LOCARNO

Excluídos do palmarés ficaram os restantes filmes portugueses em competição, “Technoboss”, de João Nicolau, protagonizado por Miguel Lobo Antunes, e “O Fim do Mundo”, segunda longa-metragem de ficção do luso-suíço Basil da Cunha. Fora de competição, o festival exibiu ainda “Prazer, Camaradas!”, de José Filipe Costa. Na secção “Pardi di Domani” foi projectada a co-produção portuguesa “Vulcão: O que sonha um lago?”, película desenvolvida em residência artística nos Açores pela romena Diana Vidrascu. A concurso na secção Cineastas do Presente – competição secundária destinada a primeiras e segundas obras – apresentou-se “L’île aux oiseaux”, de Maya Kosa e Sérgio da Costa. Nesta categoria o Leopardo de Ouro foi para “Baamum Nafi”, do senegalês Mamadou Dia.

A 72ª edição do Festival de Locarno encerrou na noite de sábado com a estreia de “To the Ends of the Earth”, do japonês Kiyoshi Kurosawa. A próxima edição do festival suíço acontece entre 5 e 15 de Agosto de 2020. “Vitalina Varela”, de Pedro Costa, apresenta-se agora em competição, em Setembro, no Festival de Cinema de Toronto, e no 57º Festival de Cinema de Nova Iorque, país onde está já garantida a distribuição do filme no próximo ano.

Locarno 2019 – O Palmarés

Competição Internacional

Leopardo de Ouro: “Vitalina Varela”, de Pedro Costa

Prémio Especial do Júri: “Pa-Go (Height of the Wave)”, de Park Jung-bum

Melhor Realização: Damien Manivel, por “Les Enfants d’Isadora”

Melhor Interpretação Feminina: Vitalina Varela, por “Vitalina Varela”

Melhor Interpretação Masculina: Regis Myrupu, por “A Febre”

Cineastas do Presente

Leopardo de Ouro: “Baamum Nafi”, de Mamadou Dia

Melhor Realizador Emergente: Hassen Ferhani, por “143 Rue du Désert”

Prémio Especial do Júri: “Ivana Cea Groaznica”, de Ivana Mladenovic

Menção Especial: “Here For Life”, de Andrea Luka Zimmerman e Adrian Jackson

Pardi di Domani (Leopardos de Amanhã)

Leopardo de Ouro: “Siyah Günes”, de Arda Ciltepe (concurso internacional), e “Mama Rosa”, de Dejan Barac (concurso suíço)

Leopardo de Prata: “Umbilical”, de Danski Tang (concurso internacional) e “Tempête Silencieuse”, de Anaïs Moog (concurso suíço)

Melhor Realização: Anton Sazonov, por “Otpusk”