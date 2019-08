Ho Iat Seng continuará a deixar domésticas fora do salário mínimo e diz que “não há necessidade” de mais TNR  

O candidato é peremptório: “Macau não é como o Ocidente”. O que é que isso quer dizer? Ho explica que a mudança de Governo não se traduz na mudança de políticas. E, portanto, tanto na lei do salário mínimo como no apertar das medidas para os não-residentes, o sentido é o de o futuro reproduzir o passado. Noutra dimensão, o candidato a Chefe do Executivo convidou os portugueses a investir na indústria médica.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Ho Iat Seng escolheu como uma das quatro palavras que dão mote ao seu programa político a “mudança”. Mas pelo que disse no sábado aos jornalistas portugueses, numa entrevista colectiva que durou cerca de 50 minutos, a realidade dos próximos cinco anos será outra. A pergunta era sobre o salário mínimo, mais concretamente se pretendia deixar de fora as trabalhadoras domésticas tal como o anterior Governo fez, ou se iria reavaliar essa medida. A resposta não foi só circunstancial, foi estrutural.

“Em Macau o Governo é único, portanto o novo Governo vai continuar as políticas do actual. E isso é diferente do que acontece no Ocidente, em que quando muda o Governo, mudam as políticas”, começou por responder o candidato, numa das salas da sede de campanha na Avenida da Praia Grande.

Ho garantiu depois que se for eleito − é o candidato único às eleições de dia 25 de Agosto − continuará com as políticas em relação ao salário mínimo geral. Mas não põe fora de hipótese que algumas das medidas possam ser revistas, algo que, garante, a Assembleia Legislativa já faz de “dois em dois anos”. E depois concretiza: “O novo Governo vai continuar com as políticas já iniciadas, e as empregadas domésticas vão continuar a ser excluídas do salário mínimo”. Sem margem para dúvidas.

E no horizonte, em relação a este tema — além das domésticas, também os trabalhadores com deficiência foram excluídos da lei do salário mínimo —, Ho não vê turbulência nem agitação da sociedade. “Não estou a ver possibilidade de haver problemas ou questões. Antes de avançar com estas políticas, o Governo fez uma avaliação: em relação aos deficientes há um sistema exclusivo para os seus direitos; e antes de excluir as domésticas também o fez”.

TNR: já chega os que cá estão

Em Macau, os Trabalhadores Não-Residentes são um terço da população, e a taxa de desemprego global está há bastante tempo abaixo dos 2%. Mesmo assim, tanto o Governo como os deputados da Assembleia Legislativa, em sucessivas intervenções, apontam este grupo como sendo responsável por alegados desequilíbrios na sociedade, que vão desde a redução de salários para os residentes à diminuição de oportunidades de trabalho.

Sobre esta matéria, quando questionado se com ele a política de restrições crescentes era para manter ou se preferia valorizar a captação de talentos vindos de fora, Ho começou por analisar: “O rácio entre a mão-de-obra residente e os TNR é de 1:1, acho que é muito razoável”. Em alguns sectores, sem especificar quais, Ho disse não ver “necessidade de haver mais do que o número actual”. “Por isso, não vejo que seja preciso haver um maior mercado para os TNR. A questão é como é aplicamos melhor as políticas a este respeito”, sintetiza.

Desigualdades estão a crescer, mas as políticas são para continuar

As desigualdades sociais em Macau aumentaram nos últimos cinco anos, isso mesmo está plasmado no inquérito aos orçamentos familiares, elaborado pelos Serviços de Estatística e Censos. O estudo, realizado de cinco em cinco anos, mostra que o coeficiente de Gini, um dos principais indicadores para medir as desigualdades sociais, aumentou nos últimos cinco anos. Numa escala de 0 a 1 — em que 1 é a desigualdade máxima —, o índice subiu de 0,35 para 0,36. Excluindo a assistência e os subsídios do Governo o salto foi ainda maior: de 0,38 para 0,40.

O homem que corre para ser o terceiro Chefe do Executivo, nos 20 anos que passaram desde o retorno de Macau à China, declara que em “qualquer sociedade existe um fosso entre pobres e ricos”. Feita a constatação, saiu em defesa do actual Executivo: “Criou vários sistemas para construir mais habitação económica e social, e dar mais rendimentos às famílias carenciadas. Temos também levado a cabo políticas para os idosos. Muitos trabalhos já estão feitos”, defende.

Logo depois, continuou o apoio à equipa de Chui Sai On, afirmando que esta “nos últimos anos investiu muito no Instituto de Acção Social”. “O valor [injectado] foi de 3,8 mil milhões de patacas, e isso serve para garantir os rendimentos das famílias mais carenciadas. Acho que o Governo tem feito bem”, resumiu. Face à insistência dos jornalistas, que alertaram que, mesmo perante todas estas medidas, o ‘gap’ entre ricos e pobres está a aumentar, Ho apontou factores que o Governo não controla para justificar o recrudescimento do fenómeno. “Esse fosso aumentou devido à subida do preço da habitação, quem tem casa própria tem um valor muito elevado, e as famílias que não têm, possuem um nível de riqueza mais baixo. Temos tentado garantir a qualidade de vida de quem não tem propriedades”, defende.

Reforma da Administração é a quadratura do círculo

Se poucas dúvidas haviam de que a grande aposta do candidato para os próximos anos da governação em Macau é a Administração Pública, ontem, Ho voltou a sublinhar a importância desta matéria fazendo uma metáfora com um edifício, e comparando a reforma que quer impor aos pilares. Ainda assim, não avançou nenhuma medida concreta para a mudança que anuncia ser emblemática. Ho diz que esta política será um catalisador de alterações na sociedade, todas elas de resultado positivo. “Através dela podemos aumentar a eficiência e com essa melhoria desenvolver a economia, e assim melhorar a vida da população. Com tudo isso alcançado, podemos “atrair novos talentos”, resume. “Com todos estes pontos melhorados, podemos pensar no desenvolvimento da cultura diversificada”, acrescenta.

Como acabar com a monocultura económica? Difícil, muito difícil

Os dados consolidados do PIB de Macau, referentes a 2017, publicados na Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), mostram que 49% da riqueza de Macau vem dos casinos. O poder é esmagador. “De acordo com os dados actuais que temos, a indústria do jogo representa um valor insubstituível na economia de Macau, e acho que nenhuma actividade a pode destronar”, defende o candidato. Por outro lado, se é verdade que a RAEM “depende dos impostos do jogo”, são eles que permitem depois redistribuir a riqueza e “podermos dar rendimentos e apoio às famílias, e às classes mais carenciadas, bem como reduzir o fosso entre pobres e ricos”.

Em relação à renovação das licenças de jogo que vai acontecer em 2022, o candidato diz que essa “não é uma tarefa fácil, nem difícil”. “É um processo que vai evoluir segundo as leis”, refere. Referindo-se aos dados da DSEC de há quase dois anos, elencou ainda outros sectores importantes na dinâmica da economia local. “Os rendimentos dos sectores financeiros e de seguros representam apenas 6,5% do PIB. A venda de retalho entre 7 e 8% do PIB. Os investimentos no mercado imobiliário 10%. Já as exposições e convenções trazem a Macau três mil milhões de patacas”, nomeia Ho Iat Seng.

A discussão sobre a necessidade de criar outras fontes de receita em Macau tem tanto tempo quanto a elevação do jogo a rei da actividade económica no território. As respostas do poder político vão sempre no mesmo sentido, e Ho não fugiu à regra: “Temos de aumentar a diversificação”.

A táctica

Mas como é que pretende fazê-lo? O candidato deu a receita: “Queremos acelerar os sectores tecnológicos e científicos com a introdução de talentos, nestas duas áreas. Queremos atrair talentos e investidores na área da indústria”, explica. Depois aponta também para a “criação de empresas ligadas à medicina tradicional chinesa”.

Neste capítulo, Ho aproveitou para convocar os empresários portugueses da área da medicina para “investirem” no território, e assim darem o primeiro passo para “entrarem no interior da China”. Na semana passada, no encontro com os representantes das comunidades portuguesa e macaense, o ex-presidente da Assembleia Legislativa já tinha dito que a condição da RAEM como plataforma para o intercâmbio entre as culturas chinesa e portuguesa faz com que a porta esteja aberta para que mais cidadãos nacionais possam chegar ao território. E até foi mais longe, ao apontar quais as áreas em que estes profissionais lusos podiam encaixar na economia de Macau. Ho elencou quatro: cultura, tradução, negócios e comércio.

Já em relação às relações diplomáticas e económicas com Portugal, Ho disse que são para estreitar, e disso são prova as visitas sucessivas dos dois Chefes de Estado ainda recentemente: primeiro Xi Jinping a Portugal no final de 2018, e Marcelo Rebelo de Sousa à China, em Maio deste ano.

A prova mais visível e concreta de que esta ligação com a lusofonia é primordial para o território, na visão do homem que vai ao escrutínio do Colégio Eleitoral dentro de uma semana, é que mesmo Macau tendo poucos terrenos disponíveis para construir decidiu dar um de grande dimensão, junto à Assembleia Legislativa, “para desenvolver as relações com os países de língua portuguesa”.

Hong Kong a reboque de Macau, e não o contrário

Na semana passada, a líder do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou um pacote de medidas de apoio social no valor de 20 mil milhões de dólares de Hong Kong para minimizar o impacto da recessão que se anuncia, e também dos efeitos dos protestos que levam já mais de 10 semanas. Ho foi questionado sobre o impacto em Macau da situação económica da região vizinha, mas o candidato virou o jogo, afirmando que antes de Hong Kong, já Macau tinha feito políticas semelhantes. “Não precisamos de seguir as políticas de Hong Kong, nem elas produzem impacto em Macau, temos de fazer o que temos de fazer. Se no futuro houver alguma coisa, penso que podemos equilibrar com a construção de infra-estruturas”, rematou.

Organização Internacional do Trabalho diz que não deve haver exclusões do salário mínimo

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em resposta escrita às perguntas do PONTO FINAL sobre a exclusão das empregadas domésticas e dos trabalhadores com deficiência, defende que o salário mínimo deve proporcionar “protecção a todos os trabalhadores na relação laboral”. E explica que, em relação aos trabalhadores domésticos, a convenção nº 189 adoptada pela OIT em 2011, considera que este grupo está ao abrigo de uma “uma cobertura de salário mínimo equivalente àquela oferecida aos trabalhadores em geral”.

Já em relação à igualdade de oportunidades e tratamento das pessoas com deficiência, a mesma organização defende nas suas normas que “sejam tomadas medidas para promover oportunidades de emprego para pessoas com deficiência, em conformidade com as normas salariais aplicáveis ​​aos trabalhadores”. Mas ressalva que alguns países fornecem subsídios salariais aos trabalhadores com deficiência, “se a produtividade for comprovadamente reduzida”.

Em Junho, o Governo apresentou a proposta de lei sobre “Salário mínimo para trabalhadores”, que se aplica a todos os sectores, excepto aos “trabalhadores domésticos e aos trabalhadores com deficiência”. A justificação dada para a exclusão dos trabalhadores domésticos apresentada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) é que estes “têm uma natureza diferente”, porque a contratação por parte dos empregadores destes funcionários, “não tem um fim lucrativo”, ao contrário dos trabalhadores de empresas que geram lucro.

Questionada sobre o que pode ser feito pelas domésticas para reverter esta situação, que entendem ser discriminatória, a OIT defende que é importante “dar mais visibilidade ao papel que esses trabalhadores desempenham no apoio às nossas famílias e à sociedade”. “Elas cuidam dos nossos filhos e de outros parentes, garantem a nossa saúde e o nosso bem-estar, e permitem-nos ir para os nossos empregos”, enfatiza aquela organização das Nações Unidas. Na mesma resposta, a OIT diz ainda que as “organizações de trabalhadores domésticos podem desempenhar um papel importante em tornar essas contribuições mais visíveis, e assim elevarem o nível de respeito por este grupo profissional”.

Em relação ao que pode fazer para ajudar as trabalhadoras domésticas na RAEM, a OIT diz que “trabalha para assegurar um trabalho decente para todos os trabalhadores domésticos, incluindo os migrantes, e que os padrões da OIT procuram assegurar que os trabalhadores domésticos desfrutem de protecções iguais àquelas que são dadas a outros trabalhadores”. “Fornecemos assistência técnica a organizações governamentais, a associações de trabalhadores e de empregadores para adoptarem políticas alinhadas com estes princípios, sejam ou não países que ractificaram ou planeiam ractificar as nossas convenções”, conclui.

O projecto de lei, entretanto já aprovado na generalidade na Assembleia Legislativa, define um salário mínimo de 6.656 patacas para remunerações mensais, 1.536 patacas por semana, 256 patacas por dia e 32 patacas por hora. Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o salário médio do trabalhador doméstico é de 4.100 patacas. J.C.M.