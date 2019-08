Ho diz que haverá 500 vagas na Função Pública para os jovens 

Numa sala da Associação Comercial repleta, Ho Iat Seng respondeu a 20 perguntas em 20 minutos. Transportes, função pública, educação, saúde, juventude, e urbanismo foram os temas em destaque numa das várias sessões públicas que o candidato tem realizado nos últimos dias, a apenas uma semana de ser eleito o terceiro chefe do Executivo da RAEM.

João Carlos Malta

De uma redoma de vidro, Iau Teng Pio, um dos três elementos que compõem a comissão de campanha de Ho Iat Seng, ia tirando papéis à sorte: um a um. Correspondiam ao nome de um residente da RAEM, presente na sessão pública, que de seguida tinha três minutos e a hipótese de colocar até ao máximo de duas perguntas ao candidato a Chefe do Executivo. No total, uma hora de intervenções e questões, este sábado na Associação Comercial de Macau, a que o próximo líder do Governo respondeu em 20 minutos.

A primeira pergunta foi sobre a jóia da coroa do programa político do ex-presidente da Assembleia Legislativa, a reforma da Administração Pública. Ao ser questionado sobre como pretende inovar e fazer diferente, nesta área, Ho disse que para isso vai haver injecção de jovens. Mas como, quando anteriormente tinha dito que não eram precisos mais funcionários públicos? “Este ano, 500 trabalhadores vão entrar na reforma. Vão abrir oportunidades para os jovens. Temos de pensar como é que eles vão depois poder avançar na carreira. Sei que muitos jovens recém-graduados querem entrar na Função Pública”, começou por referir o homem que fez a vida profissional no sector industrial, ao mesmo tempo que defende que é fundamental haver um diálogo entre os mais experientes, que nasceram na década de 1960, e a nova geração. Isto porque, reconhece, a função destes profissionais é muito importante porque trabalham para “os 650 mil residentes e os milhões de visitantes”. “É uma carga de trabalho muito grande”, reconhece.

De seguida, a conversa avançou para a situação internacional, − em que se inclui a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e a situação de Hong Kong −, que Ho considera “grave”. Por isso, avisa, “não posso dizer que estou optimista”. Para fazer face à adversidade, diz que há que introduzir mudanças e inovação. “Se mantivermos tudo igual, é um desperdício de recursos. Se assim for, a sociedade não vai avançar. É preciso criar oportunidades, a China é um grande país, e um grande mercado”, considera.

Prescrição de medicamentos mais alargada

Neste pingue-pongue de assuntos, Ho Iat Seng saltou depois para a saúde, perante as queixas de um residente que lamentou a pouca periodicidade com que um idoso consegue ir a uma consulta médica, mais precisamente uma vez em cada seis meses. “Temos de pensar nesta comunidade. Temos investido recursos. Penso que podemos começar a receitar medicamentos para três meses ou até meio ano. E temos de distribuir melhor as especialidades médicas”, defende.

Nunca se detendo muito tempo num assunto, nem indo a fundo a nenhuma das questões, Ho falou também das relações laborais, depois de um dos cidadãos ter enfatizado a necessidade de maior protecção para os trabalhadores. Reconheceu apenas que a lei laboral demorou muito tempo a passar, 10 anos. A lentidão legislativa foi aliás criticada neste encontro por um participante, que apelidou de “desespero” os últimos anos de governação de Chui Sai On. “Temos de retomar a recuperação urbana. Há edifícios com mais de 50 anos, e é importante o Governo ter um plano eficaz de renovação. As licenças demoram muito, mais de seis meses”, acrescentou o mesmo morador.

Ho, em relação aos prédios antigos, disse estar preocupado com os mecanismos para os idosos subirem as escadas, porque muitos prédios não têm elevadores. Mas estes problemas não são de fácil solução, porque, segundo o sucessor de Chui, apesar de em Macau existirem cerca de 10 mil associações de condomínios, “muitas vezes é difícil encontrar esses representantes das associações antigas”. “Apelo a que as pessoas participem nessas associações de condomínio”, sublinha.

Em relação ao urbanismo, o candidato voltou a falar da habitação económica, que dentro de alguns anos terá 28 mil fracções, algumas delas no aterro da Zona A. A edificação daqueles aglomerados populacionais deixa os residentes na Areia Preta com medo de que os serviços públicos e transportes não aguentem a pressão demográfica. “A Zona A não vai criar dificuldades ao bairro da Zona Norte”, garantiu aquele que será o terceiro Chefe do Executivo depois do regresso da soberania de Macau à China.

Se tens talento, queremos-te aqui

Outro dos temas que tem sido recorrente nos discursos de Ho Iat Seng, mas também nos últimos anos de declarações de responsáveis políticos, é o da necessidade de reter recursos humanos, ou na gíria da RAEM, os “talentos”. Ho diz que Macau tem condições para atrair “profissionais da alta tecnologia”. “Muitos talentos gostam de viver e trabalhar em Macau. Temos bons sistemas fiscais para talentos que vêm de outros locais”, identifica.

Numa outra área, a da segurança, houve quem manifestasse preocupação com alguns casos recentes de violação de menores que vieram a público. Nesta altura, o candidato passou a bola a Iao Teng Pio, professor de Direito e seu braço-direito nesta campanha. Iao começou por dizer que a violação de crianças é “um crime público”, e que, por isso, é necessário reportar às autoridades, o que nem sempre sucede. “Infelizmente há casos em que as pessoas não reportam”, afirmou o advogado que apelou ainda para que haja mais educação para como gerir situações deste género.

Por fim, os transportes, que se tornaram num dos temas fortes desta campanha, também não foram esquecidos. O metro ligeiro veio à baila para Ho dizer que este não passará no centro da Península. “Será circundante”, garantiu. “Quando surgir, vai tirar pressão dos autocarros. Será uma possibilidade de melhoria”, rematou. E pronto, passado pouco mais de hora e meia chegava ao fim mais uma sessão de esclarecimentos aos residentes com direito a muitos sorrisos e salvas de palmas para coroar popularmente o futuro Chefe do Executivo.