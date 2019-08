DSAMA não sabe qual a origem do lixo que surge nas praias de Macau

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) só sabe que, com vento de Leste ou de Sudeste, o lixo flutua para Hác-Sá, mas se o vento estiver de Sul o lixo vai parar à praia de Cheoc Van. Em resposta à deputada Agnes Lam, o organismo diz que “é difícil identificar a sua origem”.

A deputada Agnes Lam, através de uma interpelação escrita remetida ao Executivo a 19 de Junho, questionou a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) sobre a origem do lixo nas praias de Hác-Sá e de Cheoc Van. Wong Soi Man, directora do organismo, respondeu que a DSAMA desconhece a origem do lixo que flutua junto às praias, mas que, quando se verifica um aumento anormal de lixo, são destacados mais funcionários para fazer os trabalhos de limpeza.

“Nestes últimos dias, aumentaram manifestamente os resíduos acumulados na praia de Hác-Sá, o que resultou na propagação de bactérias e na fuga de nadadores e turistas”, começa por notar Agnes Lam na interpelação, indicando que “as autoridades nunca prestaram explicações sobre a origem do lixo nem apresentaram qualquer plano de longo prazo para a resolução desta situação”. “Assim sendo, as autoridades devem proceder a estudos para identificar a origem do lixo e a razão da regularidade desta situação e devem ainda esclarecer o público para acabar com as suas preocupações”, pede a legisladora.

Na resposta ontem remetida à imprensa pela deputada, a DSAMA explica que “o lixo que aparece nas praias trata-se geralmente de plantas, galhos secos, tábuas de madeira, plásticos, sendo sobretudo lixo da natureza, comercial e doméstico”. “Devido à sua grande variedade, por enquanto, é difícil identificar a sua origem”, assume a DSAMA. Ainda assim, esta direcção sabe que “pelo vento de Leste e Sudeste, o lixo que flutua no mar é levado para a praia de Hác-Sá; pelo vento Sul, o lixo é levado para a praia de Cheoc Van”.

A deputada eleita por sufrágio directo pediu ainda explicações sobre os planos a longo prazo da DSAMA para resolver o problema e disse que “as autoridades devem adoptar medidas para a consciencialização da população sobre a protecção marítima”. Ao pedido, o organismo do Governo responde que “quando se verifica lixo acumulado em quantidade fora do normal na costa, a Companhia de Resíduos de Macau destaca mais trabalhadores e dispositivos para efectuar rapidamente os trabalhos de limpeza” e que, além disso, “após a passagem de tufão ou perante mau tempo, esta Direcção reforça o patrulhamento, a fim de garantir a limpeza do mar”. Sobre a consciencialização da população, a DSAMA esclarece que, na sua página electrónica, se encontram “actualizadas as informações sobre a poluição nas praias”.

A cooperação entre as autoridades de Macau e as autoridades dos territórios vizinhos também é uma preocupação de Agnes Lam. A DSAMA afirma que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) tem mantido “comunicação estreita” com as regiões vizinhas no acompanhamento da poluição ambiental, e dá um exemplo: “No que diz respeito ao aumento considerável de resíduos transportados pelo mar para a costa de Macau e para o Porto Interior, assim como ao aparecimento sucessivo de cadáveres de golfinhos-corcunda-indopacíficos, a DSPA comunicou estes problemas aos serviços competentes da província de Guangdong e da cidade de Zhuhai”.

Agnes Lam cita um relatório de monitorização da qualidade da água das praias entre 2017 e 2018, elaborado então pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), que classificava a qualidade da água das praias de Macau como “má”. “Esta situação demonstra que há ainda grande espaço para as autoridades introduzirem melhorias na preservação da costa e da natureza, através da comunicação, fiscalização, investigação e estudo, avaliação e divulgação, etc.”, termina a deputada.