Turismo: números de Junho são “muito positivos”, mas situação em Hong Kong pode fazer mossa

Até Junho, o número de visitantes que passou por Macau cresceu 20% face ao ano passado, adiantou Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo. Contudo, os protestos em Hong Kong podem alterar a tendência. Segundo Helena de Senna Fernandes, as agências de viagem começaram a cortar a região vizinha dos pacotes que também incluíam Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng tinha dito, na apresentação do seu programa político, que a instabilidade em Hong Kong já estava a afectar o turismo de Macau. O candidato único a Chefe do Executivo disse, no passado sábado, que “o número de turistas em Hong Kong está a reduzir”. Ontem, à margem da conferência de imprensa de apresentação da edição deste ano do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, Helena de Senna Fernandes esclareceu que, segundo os dados da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em Junho o número de visitantes aumentou 20%. Porém, em Julho o aumento pode ficar-se nos 10% e em Agosto o impacto negativo deverá ser maior.

Os dados mais recentes a que a DST teve acesso são de Junho. “Os dados até Junho são muito positivos, temos um aumento acumulado na ordem dos 20%”, informou a directora do organismo. Os dados preliminares a que a DST teve acesso mostram que, no mês de Julho, ainda se verificou um aumento de mais de 10%, por isso, “em termos de números estatísticos, é difícil dizer que estamos a sofrer um impacto grande por causa dos eventos que estão a decorrer em Hong Kong”.

Helena de Senna Fernandes disse desconhecer a fonte usada por Ho Iat Seng para afirmar que está a haver uma diminuição do número de turistas em Macau, mas concordou, assinalando que a indústria tem referido à DST que existe uma diminuição de grupos turísticos. Porém, ressalvou que “há grande possibilidade de os turistas individuais escolherem Macau em vez de irem para Hong Kong”, o que pode “suplementar a diminuição que temos visto em termos de grupos”.

“Os números até Julho são positivos, mas estamos a detectar um ‘slowdown’ e o impacto vai ser maior em Agosto por causa dos acontecimentos no aeroporto de Hong Kong”, explicou a responsável. “Achamos que o impacto pode não ser só a curto prazo”, acrescentou.

HONG KONG RISCADA DO CIRCUITO

Segundo Helena de Senna Fernandes, citando responsáveis de agências de turismo e guias turísticos, são os grupos de turistas que mais têm diminuído. “Neste momento, estamos a ver que há muitas agências de diferentes países, sobretudo aqueles que têm voos directos para Macau, que estão a fazer uma mudança nos seus pacotes para não incluir Hong Kong”, disse, explicando que as agências que incluíam no mesmo pacote de férias as duas regiões administrativas especiais da China estão a deixar Hong Kong de fora.

A directora da DST referiu que as agências estão a alterar os pacotes, fazendo apenas um pacote com destino a Macau ou juntando Macau a outras cidades da Grande Baía. “Estamos a ver que, neste momento, há uma mudança para evitar a ida para Hong Kong”, afirmou.

Helena de Senna Fernandes colocou-se na posição das agências turísticas: “Se eu tivesse uma companhia que está a organizar eventos e se eu tivesse de decidir sobre um evento que venha a esta zona durante esta altura, se calhar vou reconsiderar os planos porque, normalmente, os eventos de convenções são decididos com muita antecedência”.

CONCLUSÕES DO ESTUDO SOBRE TAXA TURÍSTICA PARA BREVE

A directora dos Serviços de Turismo falou ainda sobre o estudo para a aplicação de uma taxa turística em Macau. “Estamos a aproximar-nos do fim do nosso estudo”, indicou, acrescentando: “Dissemos que, até ao fim deste ano, nós íamos completar este estudo, mas eu espero que seja um bocadinho mais cedo do que o nosso plano inicial”. A última parte do referido estudo será, notou Senna Fernandes, “a análise sobre outros programas que estão a ser aplicados em diferentes países e quais são os seus impactos”.