Tumultos em Hong Kong podem tirar fichas aos casinos e criar “efeito de bola de neve” na economia de Macau

Especialistas falam de uma situação que pode ser grave, mas que, para já, não há ainda dados suficientes para avaliar de forma definitiva. No entanto, se o cenário de protestos em Hong Kong se mantiver, não há dúvidas de que isso terá impacto deste lado do Rio das Pérolas. Por outro lado, acreditam na capacidade chinesa de adaptação a um cenário de crise. Em Junho, já houve quebra de receitas generalizada, mas ainda baixa, sem se poderem fazer ainda leituras de âmbito macro.

João Carlos Malta

Para já os dados são poucos, os números de Julho mostram apenas uma pequena quebra nas receitas do jogo em Macau, uma redução de 3,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. No entanto, o especialista na história dos casinos da RAEM, Jorge Godinho, alerta para que se a instabilidade se mantiver em Hong Kong, isso criará um “efeito de bola de neve” na economia da região. “Se há um Impacto no jogo, isso tem efeitos transversais numa série de empresas, uma cascata económica que vai por aí abaixo”, explica ao PONTO FINAL o professor de Direito, que estudou a fundo a história do jogo local, numa análise aos impactos possíveis a longo prazo de uma crise.

O economista Albano Martins, por seu lado, relativiza o impacto actual, em Macau, das manifestações contra o Governo de Carrie Lam. “Não me parece que esta questão, ainda conjuntural, tenha pernas para afectar as receitas de um ano de gestão. Claro que poderá mexer com as receitas de Junho, Julho e Agosto, mas em Setembro, Outubro e Novembro, talvez já não”, defende o homem que fez carreira no sector financeiro.

A quebra de 3,5% no mês passado atingiu valores acima do que era esperado pelos analistas, mas também Godinho alerta para que os dados são ainda poucos para uma leitura mais extensa. “No mês de Julho, houve algum impacto. Os resultados, a não ser que estejamos a falar de números muito óbvios, são de leitura difícil, porque há sempre ligeiras oscilações que podem não ser representativas de nada em especial”, alerta.

Quebra inesperada

Apesar da ligeira quebra, a Bloomberg considerou essa redução inesperada, até porque os casinos de Macau têm recentemente resistido, apesar de um conjunto alargado de adversidades: as incertezas da guerra comercial entre Pequim e Washington, uma economia chinesa mais fraca, e uma regulamentação mais apertada. Estes ‘handicaps’ têm sido contrabalançados pela chegada de turistas em níveis recordes, que ajudam a impulsionar as apostas no mercado de massas.

O destino de Macau é habitualmente vendido na China interior juntamente com Hong Kong, o que poderia, à partida, pôr dificuldades à chegada de jogadores. Mas segundo divulgou ontem a Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (DST), em Junho o turismo cresceu 20%, e em Julho, os dados preliminares também apontam para um aumento. Não há dados ainda de Agosto. “Rapidamente o sistema se acomoda, a minha experiência em Macau demonstra que o chinês tem uma capacidade extraordinária de se adaptar a esta e outras situações de crise”, disse Albano Martins.

Neste sentido, a presidente da DST, Helena de Senna Fernandes, deu ontem nota de que as agências de viagens na China, que vendem estes destinos, estão já a alterar a sua oferta, tirando Hong Kong do pacote de Macau e colocando outra cidade da Grande Baía, ou vendendo a RAEM isoladamente.

Nervosismo

Ainda assim, os responsáveis dos casinos começam a demonstrar alguns sinais de nervosismo com os confrontos em Hong Kong. Matt Maddox, executivo-chefe da Wynn Resorts, que administra dois casinos de Macau, citado pela Reuters, disse que “quando se tem centenas de voos cancelados e há relutância em viajar, eu penso que isso vai ter impacto no negócio VIP”. Um terço dos visitantes de Macau, segundo aquela agência noticiosa, chega por mar ou pela Ponte do Delta.

O professor Jorge Godinho refere que Hong Kong foi, durante século e meio, a principal fonte de jogadores para Macau, até ser ultrapassado pelo interior da China. “Teríamos de perceber também o que está acontecer com os mercados que fazem concorrência directa, como as Filipinas, para ver se há uma quebra”, explica.

O economista Albano Martins diz que a dependência da RAEM de Hong Kong e da China continental faz com que qualquer espirro dessas geografias gere deste lado constipações. “Perturba o escoamento normal de pessoas e capitais, o que é necessário para um jogo que não é online, é um jogo físico. Sentados à mesa”, sentencia.

O que se pode fazer? Nada…

Sobre o que os casinos podem fazer para evitar que a situação de conflito do outro lado do rio venha a afectar as receitas do jogo, tanto Jorge Godinho como Albano Martins concordam: muito pouco. O professor da Universidade de Macau diz que é muito difícil criar uma estratégia anti-crise para este sector, isto apesar de haver uma data de precedentes históricos de grandes abalos na região, como, por exemplo, a greve de 1925 em Hong Kong, ou, mais recentemente, a gripe asiática.

“O sector do turismo é de uma enorme fragilidade porque, quando há uma qualquer crise ou recessão, naturalmente os consumidores cortam em despesas de luxo”, afirma o mesmo especialista, que recentemente publicou o livro “Os casinos de Macau, História do maior mercado de jogos de azar e fortuna do mundo”. “Não há nada que se possa fazer a esse respeito. Tudo o que seja turista sofre com qualquer convulsão social”, acrescenta. Mesmo com possíveis promoções, ou a baixa de preços nos hotéis, Jorge Godinho considera que “é lutar contra uma montanha”. “Não há nada que se possa fazer”, reitera.

A Galaxy Entertainment Group informou, ontem, que os seus lucros caíram 7% no primeiro semestre deste ano. A empresa registou lucros de 6,7 mil milhões de dólares de Hong Kong e uma receita de 26,2 mil milhões de dólares nos primeiros seis meses, de acordo com o relatório financeiro do grupo enviado para a Bolsa de Valores de Hong Kong.