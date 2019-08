Deputados legislam sobre vendas online sem saberem números de queixas e resultados

O presidente da primeira Comissão Permanente, Ho Ion Sang, disse aos jornalistas que não foram pedidos, até agora, os números de queixas que são feitas pelos consumidores que compram online e fazem reclamações, nem qual o seguimento que as mesmas têm. A nova lei vai dar sete dias para que o cliente possa devolver o produto comprado pela internet, apenas tendo de pagar o transporte e os encargos com o cartão de crédito.

Os deputados da primeira Comissão Permanente, que discute com o Governo a “Lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor”, esteve ontem a discutir na Assembleia Legislativa as propostas relativas às vendas online. No entanto, no final da conferência de imprensa, o presidente da comissão, Ho Ion Sang, confidenciou aos jornalistas que os deputados não têm estatísticas sobre o número de queixas que são apresentadas em Macau por conflitos em vendas que são feitas pela internet.

“Não tivemos acesso a esses dados, mas vou pôr aqui uma nota para pedir essa informação ao Conselho de Consumidores, para quando retomarmos os trabalhos”, disse Ho, sendo que a comissão, tal como a AL, vai parar dois meses para férias de Verão, só voltando ao activo a 15 de Outubro.

Portanto, os deputados que estão a legislar sobre esta matéria não têm dados concretos da dimensão do fenómeno em Macau, ou seja, quantas queixas são recebidas, quantas têm seguimento efectivo, o número de situações em que os consumidores são ressarcidos, ou o número de casos em que os operadores têm razão.

Durante a reunião, os deputados discutiram também os artigos que permitem ao consumidor “o direito de livre resolução do contrato, no prazo de sete dias, sem a necessidade de indicar o motivo da resolução”. A devolução pode ser feita através de “uma declaração inequívoca” enviada por carta, por “devolução do bem”, ou “outro meio susceptível de prova dos termos gerais”. Depois, o operador tem mais sete dias para devolver a quantia paga pelo cliente. Para que o consumidor possa devolver o produto, sem dar hipótese de litigação, é necessário que mantenha o bem em “bom estado”, bem como a embalagem ou suporte e as instruções de utilização.

Ho Ion Sang diz que esta é uma novidade na nova legislação e serve para que o consumidor que compra na internet e depois “percebe que aquele artigo não serve para a sua casa, ou já não o quer” possa devolver sem mais encargos. Ou melhor, ficará com a responsabilidade de pagar os portes de envio e transporte e os custos associados à transacção financeira.

Porque é que o encargo dos transportes fica a cargo do cliente? Ho Ion Sang diz que, sem prejuízo de os operadores no contrato poderem assumir este encargo, a lei quer criar um equilíbrio entre os direitos dos consumidores e os interesses dos operadores comerciais, para “evitar abusos”.

Ho Ion Sang afirmou que os deputados na discussão com o Governo defenderam medidas mais exigentes na relação que se estabelece entre o consumidor e o operador, por entenderem que uma relação em que não existe uma presença física simultânea, como neste caso, gera riscos adicionais. Por isso, os membros da comissão quiseram colocar sobretudo ao nível da identificação, por exemplo no número fiscal, a obrigatoriedade do operador fornecer esses dados.

Estas regras, segundo Ho Ion Sang, não se aplicam apenas a Macau, mas à maior parte das outras jurisdições porque, de acordo com o presidente da Comissão, este é um tipo de legislação muito comum em todos os países, e que o Governo e os deputados recorreram às leis homólogas do interior da China, Hong Kong, Singapura e Portugal, por exemplo. “O que estamos a fazer aqui é muito parecido”, sintetizou.

Ho disse ainda que, depois da 7ª sessão, o trabalho desta comissão está longe de estar terminado, mas que conta que depois das férias legislativas o Governo apareça já com um novo documento com as alterações entretanto discutidas. “Esta legislação não vai resolver todos os problemas”, manifestou Ho Ion Sang, mas está confiante de que vai melhorar em muito a relação entre as partes no comércio online.