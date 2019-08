À 30.ª edição, o CIFAM aumenta número de equipas e de espectáculos

Nesta que é a 30.ª edição do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau (CIFAM), o festival traz a Macau 12 equipas pirotécnicas para apresentarem 12 espectáculos entre os dias 7 de Setembro e 5 de Outubro. Na apresentação do evento, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, destacou o facto de, pela primeira vez, estar presente uma dúzia de equipas. O orçamento aumentou 10%, atingindo, este ano, mais de 24 milhões de patacas, indicou a responsável, justificando o aumento com o facto de, para esta edição, terem sido convidadas mais duas equipas do que nas edições anteriores.

O 30.º CIFAM vai decorrer nos dias 7, 13, 21 e 28 de Setembro e nos dias 1 e 5 de Outubro. O fogo-de-artifício será lançado nestes dias sempre pelas 21 horas. Os lançamentos vão acontecer na zona junto à Torre de Macau, em frente ao lago Nam Van. Sob o tema “Dupla Celebração em Macau”, participam na edição deste ano equipas da Malásia, das Filipinas, de Portugal, da Coreia do Sul, do Reino Unido, da Roménia, de África do Sul, do Canadá, França, China, Japão e Austrália. A equipa portuguesa é a “Pirotecnia Minhota”.

Além da pirotecnia, a DST vai organizar uma palestra sobre fogo-de-artifício, no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais n.º2. A palestra será conduzida pelo representante da empresa de consultadoria técnica de fogo-de-artifício da edição deste ano do CIFAM. O responsável vai mostrar como se fabrica o fogo-de-artifício, orientações de segurança e locais de instalação de produtos, por exemplo. Vai ainda ser organizado um concurso de fotografia, desenho, vídeo, e design tendo por base o CIFAM. A.V.