PSP recebeu aviso prévio para manifestação no Largo do Senado de apoio aos protestos de Hong Kong

Está a circular na internet um cartaz onde é feito um apelo a que as pessoas que apoiam os protestos de Hong Kong se manifestem em Macau na próxima segunda-feira, dia 19 de Agosto, no Largo do Senado, pelas 20 horas. Ao PONTO FINAL, fonte do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) confirmou a recepção, ontem, do aviso prévio para o encontro no Largo do Senado, mas, até ao fecho desta edição, ainda não havia resposta das forças de segurança, já que as autoridades estavam a analisar o pedido. No cartaz que tem sido partilhado nas redes sociais não há referência sobre a quem pertence a organização desta manifestação. Ao PONTO FINAL, o deputado pró-democracia Sulu Sou adiantou que não está ligado à iniciativa e que não sabe quem a está a organizar. Mais tarde, nas redes sociais, o deputado fez uma publicação para esclarecer que “a reunião de 19 de Agosto não está a ser organizada nem pela [Associação] Novo Macau nem por Sulu Sou”. Recorde-se que, há uma semana, Sulu Sou tinha afirmado que, apesar de apoiar os protestos da região vizinha, a Associação Novo Macau não pensava organizar nenhuma iniciativa em apoio.

A.V.