Mumford & Sons, Kooks e Deafheaven no Clockenflap 

Foram anunciados, na passada semana, os primeiros nomes do Clockenflap, o festival de música de Hong Kong, que acontece no fim-de-semana de 22 a 24 de Novembro. Mumford & Sons, The Kooks, King Gizzard & the Lizard Wizzard, Deafheaven e Boy Pablo foram algumas das bandas confirmadas na primeira remessa.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Há o indie dos The Kooks, o folk dos Mumford & Sons, o rock dos King Gizzard & the Lizard Wizzard, o metal dos Deafheaven e até o rap de Lil Pump. A edição deste ano do Clockenflap anunciou, no passado dia 8, os primeiros nomes presentes no cartaz do festival de Hong Kong, mas há mais por anunciar. Entre os dias 22 e 24 de Novembro, a música passa no Central Harbourfront.

De uma assentada, a organização do festival de Hong Kong anunciou 31 nomes que estarão presentes na edição de 2019. Os britânicos Mumford & Sons estarão presentes em Hong Kong. A banda indie folk de Londres vai apresentar o último disco, “Delta”, a 24 de Novembro, indica o site da banda. Antes de chegar a Hong Kong, a digressão asiática dos Mumford & Sons passa por Osaka, Tóquio, Seul, Taipé, Banguecoque e Singapura. Outro dos nomes fortes do cartaz também vem do Reino Unido, desta vez, de Brighton. Os Kooks vão trazer o indie rock à Ásia. E vão mostrar na região vizinha, a 22 de Novembro, as canções do mais recente álbum, “Let’s Go Sunshine”, depois de uma visita a Ban Huai Bang, na Tailândia e Hiroshima, no Japão.

O Clockenflap deste ano também se faz de contrastes. Os californianos Deafheaven mostram o seu pós-metal no mesmo dia dos Mumford & Sons, no dia 24 de Novembro. No festival vai actuar também o rapper Lil Pump, de Miami, que já este ano lançou “Harverd Dropout”. A Hong Kong vão também os australianos King Gizzard & the Lizard Wizzard, com o seu rock psicadélico; os britânicos Idles, com punk rock; e os noruegueses Boy Pablo e Aurora. Os Boy Pablo com um indie pop e a cantautora Aurora com as melodias pop, que se assemelham a Björk ou Kate Bush. Além destes, há outros nomes: Halsey, Crowd Lu, Waa Wei, Mura Masa, Honne, Babymetal, What So Not, Cuco, Superorganism, Gus Dapperton, Colde, Leo 王, Cosmo’s Midnight, Chai, Ben&Ben, Joan, Boy Azooga, Fleetmac Wood, Say Sue Me, Olivier Cong, Science Noodles, Clave e Regurgitator’s Pogogo Show. E há mais a serem anunciados no futuro, avisa a organização.

Os bilhetes mais baratos para o festival estão à venda até ao dia 21 de Agosto. O passe de três dias custa 1.390 dólares de Hong Kong, enquanto o passe para sexta-feira, dia 22 de Novembro, custa 820 dólares. Para os outros dois dias, o preço é de 890 dólares de Hong Kong. No ano passado, o Clockenflap trouxe a Hong Kong David Byrne, os Interpol, Erykah Badu e Jarvis Cocker. Em 2017, tinham passado pela região vizinha os Massive Attack, os Prodigy, os Kaiser Chiefs e Feist.