Ella Lei pede revisão de instruções a adoptar pelos trabalhadores em situações extremas

A deputada defende que, atendendo às alterações climáticas, o Governo deve ajustar as instruções sobre deslocações para o trabalho em situações de tufão e tempestades. Ella Lei entende que devem ser tomadas como referência as práticas adoptadas em Hong Kong, que prevêem, por exemplo, que em situações graves provocadas por supertufões, o Executivo declare “situação extrema” antes da substituição do sinal 8 pelo 3, o que permite aos trabalhadores permanecerem durante duas horas no local onde se encontram ao invés de se deslocarem de imediato para o trabalho. Em resposta à interpelação escrita remetida pela deputada da FAOM, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) diz já ter iniciado a revisão.

A deputada dos Operários alega que, “tendo em conta o desenvolvimento social, a situação do trânsito e as alterações climáticas”, a DSAL deve “actualizar as instruções sobre os ‘Aspectos a ter em conta pelas partes laboral e patronal em situações de tufão, chuvas intensas, trovoada e storm surge’, e deve ainda tomar como referência as práticas adoptadas pela região vizinha introduzindo a norma das ‘situações extremas’”. O intuito, justifica a deputada, é o de “evitar situações caóticas, tais como trabalhadores a correr para o emprego quando as condições do tempo continuam bastante más ou há graves interrupções dos transportes públicos após a passagem de tufões de grau 8”. E questiona: “Vai fazê-lo?”.

Em resposta, o director da DSAL salienta que a referida instrução “tem como objectivo alertar os empregadores e os trabalhadores que, consoante as características de funcionamento do sector e as suas necessidades, devem acordar previamente e estabelecer por iniciativa própria a organização adequada e viável do trabalho quando se verificam condições atmosféricas adversas”. Wong Chi Hong diz esperar ainda a comprensão dos empregadores para com as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, quando estes, devido a circunstâncias atmosféricas adversas, não conseguem chegar ao serviço. O director do organismo assume, por fim, que “a DSAL deu início à revisão da instrução”, tendo nesse processo “feito referência às disposições relevantes das regiões vizinhas em articulação com a situação real de Macau, a fim de aperfeiçoar o conteúdo” da mesma. S.G.