Dados preliminares apontam para rejeição de seguro de saúde universal 

Sulu Sou insiste na criação de um seguro de saúde universal e quer saber se o estudo encomendado pelo Governo à MUST, sobre a sua viabilidade em Macau, estará concluído em Outubro. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado, o director dos Serviços de Saúde revela que dados preliminares do inquérito indicam que a maioria “prefere manter o actual sistema gratuito de cuidados médicos”.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou questionou o Executivo sobre a criação do seguro médico universal, alegando que este permite aos cidadãos ampliar as escolhas e que alivia a pressão sobre o sistema de saúde público. O democrata quis ainda saber se os resultados do estudo encomendado à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), sobre a viabilidade de implementação do seguro, serão conhecidos em Outubro, como previsto, e se o Governo avançará rapidamente para consulta pública. Em resposta à interpelação remetida pelo deputado, o director dos Serviços de Saúde deu conta de dados preliminares do inquérito que indicam que “a maioria dos entrevistados prefere manter o actual sistema gratuito de cuidados médicos”.

Para Sulu Sou, o essencial de um seguro médico universal passa por “oferecer aos cidadãos mais autonomia e escolhas diversificadas em termos de serviços médicos”, ao mesmo tempo que contribui “para aliviar a pressão do sistema de saúde público”. “O Governo concorda com isto?”, questionou o deputado, defendendo que o Executivo “deve abandonar a falsa proposição de ‘assegurar a dignidade do sistema de saúde público’ e adoptar uma atitude aberta e activa em relação à criação de um seguro médico”. E insistiu: “Vai fazê-lo?”.

Na resposta, assinada por Lei Chin Ion, o director dos Serviços de Saúde alega que, “quanto a atender à demanda de cuidados de saúde por meio de financiamento e acordos de financiamento médicos, na verdade, não há um conjunto de equações que possam ser consideradas bem-sucedidas para isto”. Entende Lei Chin Ion que “dado o sistema de garantia de cuidados de saúde universal cobrir uma vasta gama de questões e o seu impacto, são necessários estudos e análises científicas mais aprofundados, especialmente em questões económicas, e só poderia ser implementado com consenso social”.

Nas suas questões, Sulu Sou remeteu de seguida para os estudos, e socorreu-se de afirmações do Chefe do Executivo, segundo as quais, o estudo sobre a viabilidade de criação de um seguro de saúde para toda a população e os respectivos benefícios económicos, encomendado pelo Governo à MUST, vai estar concluído em Outubro, sendo posteriormente lançada a consulta pública. O democrata quis saber quais os métodos utilizados, o seu conteúdo e custos, se o Executivo acredita que a conclusão do inquérito vai acontecer no prazo fixado e se “vai avançar rapidamente com a respectiva consulta pública, com vista a acelerar a criação de um seguro médico universal”. Em resposta, Lei Chin Ion avança, sobre o mesmo estudo, que, “de acordo com dados preliminares da pesquisa, a maioria dos entrevistados prefere manter o actual sistema gratuito de cuidados médicos”. O director diz ainda que o Governo espera divulgar o relatório do estudo “o mais breve possível”.

Por fim, o deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau sugere que o “Governo deve, através de um mecanismo de dotação em que as verbas afectadas sejam indexadas ao valor dos saldos financeiros, preparar a criação de um fundo de seguro médico universal, e realizar, ao mesmo tempo, estudos científicos sobre as contribuições do Governo e dos cidadãos, para apoiar toda a população a aderir rapidamente ao referido seguro de saúde”. E atira a questão: “O Governo dispõe de algum plano para o efeito?”.

O director dos Serviços de Saúde remete para a prudência, ao assinalar que o Governo “cumpre estritamente o princípio do balanço entre receitas e despesas e o princípio de equílibrio orçamental constante na Lei Básica, alocando com clareza os excedentes fiscais para garantir a implementação e desenvolvimento do mecanismo a longo prazo. O sistema de garantia de cuidado de saúde está relacionado com a vida e a saúde do público em geral, e com os interesses de todos os cidadãos, portanto, qualquer reforma deve ser prudente”.

Desde 1 de Julho que o Governo subsidia, a título experimental, o acesso ao seguro básico de saúde de Zhuhai para os residentes de Macau que vivem na Ilha de Hengqin e que possuem autorização de residência no interior da China. Uma prática que Sulu Sou diz, na mesma interpelação, ser encarada pela população como uma “violação do princípio da igualdade”.