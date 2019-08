Alexis Tam louva políticas de inserção, na despedida dos atletas de desporto adaptado

Depois de ter estado presente na despedida dos atletas que participam nos Jogos Nacionais de Juventude da República Popular da China, Chui Sai On esteve ausente da cerimónia de despedida dos atletas de desporto adaptado que vão participar nos Jogos Olímpicos Especiais. Presente esteve Alexis Tam, que aproveitou para mencionar tudo o que o Executivo tem feito no âmbito da inclusão das pessoas com deficiência.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os atletas com deficiência que vão participar nos 10.º Jogos Nacionais de Deficientes e nos 7.º Jogos Olímpicos Especiais da República Popular da China, que se realizam na cidade de Tianjin, despediram-se ontem de Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Na cerimónia de despedida, o governante pediu que “os jovens portadores de deficiência sejam mais encorajados”, ressalvando que, em Macau, “o desenvolvimento físico e mental dos portadores de deficiência é apoiado de forma abrangente”. O Chefe do Executivo, Chui Sai On, esteve ausente, ao contrário do que aconteceu na despedida dos atletas que participam nos Jogos Nacionais de Juventude da República Popular da China.

Alexis Tam começou por falar, precisamente, na comitiva de Macau que participa nos Jogos Nacionais: “Há duas semanas realizámos, neste mesmo local, a cerimónia de despedida da delegação desportiva da RAEM para os 2.º Jogos Nacionais de Juventude, nos quais, os atletas de Macau conquistaram, até agora, resultados muito positivos”. A delegação de Macau obteve, até agora uma medalha de ouro e uma medalha de bronze na competição que decorre até ao próximo domingo.

O secretário afirmou que o Executivo “destaca a importância do desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência, tendo intensificado, constantemente, a cooperação com o Comité Paralímpico de Macau e as organizações relevantes, por forma a criar condições mais adequadas, motivar e apoiar as pessoas portadoras de deficiência”. Alexis Tam disse ainda esperar que “as crianças e jovens portadores de deficiência sejam mais encorajados e apoiados, tanto no seio familiar como escolar, para participar nas actividades desportivas”.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura passou, então, a louvar os esforços do Governo na inserção das pessoas com deficiência, dando os exemplos da definição e implementação do “Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016-2025)”, bem como as “Instruções arquitectónicas para a mobilidade sem barreiras”. “O desenvolvimento físico e mental dos portadores de deficiência é apoiado de forma abrangente, no âmbito dos cuidados de saúde, educação, formação, emprego, integração na comunidade, serviço social, regalias e subsídios, de modo a criar mais condições para os ajudar a integrar-se na sociedade”, disse.

O governante terminou, dizendo que espera que os atletas tragam “honra para Macau”. “Esperamos também que todos usufruam das competições, façam amizades e, através de intercâmbio e aprendizagem, tragam experiências úteis para Macau”, pediu.

António Fernandes, presidente do Comité Paralímpico Macau-China, também discursou perante os atletas para agradecer o “apoio contínuo” dado pelo Governo. “Iremos dar o nosso melhor a fim de alcançar bons resultados e dignificar o nome de Macau”, disse ainda António Fernandes.

A equipa de atletas com deficiências motoras e auditivas parte para a cidade de Tianjin, no interior da China, no 21 de Agosto, enquanto os atletas com deficiência mental partem dois dias depois. As competições decorrem entre 25 de Agosto e 1 de Setembro. Macau leva uma delegação de 73 pessoas, em que 45 são atletas, que vão participar nas modalidades de atletismo, natação, ténis de mesa, boccia, badminton e bocce.