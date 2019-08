A tomada do aeroporto pelos manifestantes levou os protestos, que decorrem pela 10ª semana seguida, para um novo patamar. A China começa a falar de terrorismo, e a ameaça de uma entrada de uma força policial paramilitar ou do exército começa a pairar. Se esse cenário se vier a confirmar, dois deputados do LegCo, ouvidos pelo PONTO FINAL, dizem que haverá uma debandada geral dos cidadãos de Hong Kong. Pelo menos dos que o puderem fazer.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Primeiro desfiles pacíficos quase sem violência, depois embates com a polícia em locais pré-definidos, a seguir os movimentos “be water” (ataques cirúrgicos, tipo toca e foge com as forças anti-motim), e agora o bloqueio do aeroporto. O filme, em ‘fast forward’, de mais de dois meses de protestos, leva a que a acção principal esteja agora centrada no terminal de partidas e chegadas e Hong Kong, e que a apenas 30 quilómetros, em Shenzhen, a imprensa chinesa divulgue imagens de colunas militares a posicionarem-se no terreno. Uma demonstração de força sublinhada por palavras duras de Pequim, que fala de “sinais de terrorismo”. Estará a entrada de forças chinesas no território para breve?

A escalada de violência tem sido acompanhada de um aumento do tom das declarações, e o deputado trabalhista Fernando Cheung não tem dúvidas de que “se o exército chinês entrar, vai haver um êxodo massivo em Hong Kong”. Pelo menos, daqueles que têm capacidade financeira para o fazer.

A outra consequência desse hipotético cenário é a declaração de morte da ideia de “Um Pais, Dois Sistemas”. “Se as pessoas aceitarem da China, vai tornar Hong Kong mais uma cidade da ‘mainland’, porque não mais seremos governados por um Governo local com autonomia”, analisa Cheung. Mas e se, mesmo com tanques na rua, os manifestantes continuarem na rua a protestar? “Aí estaremos talvez a falar de uma possível guerra civil. Essa é uma situação muito perigosa, e claro que a economia vai sofrer imenso, o mercado será condicionado, e muita riqueza vai-se evaporar. Será um completo desastre. Será o caos”, analisa o deputado.

O deputado democrata Lam Cheuk-ting — que tem estado ao lado dos manifestantes em muitas das reivindicações — concorda, em declarações ao PONTO FINAL, que esse cenário será o fim do princípio “Um País, Dois Sistemas”, e que é claro que “muitos vão tentar fugir Hong Kong”. As imagens divulgadas nos últimos dias, primeiro de polícia anti-motim em exercícios em Shenzhen, e ontem de manhã de uma longa fila de veículos militares na mesma cidade, são lidas pelo legislador como uma mensagem do Partido Comunista da China.

No entanto, o deputado pensa que Pequim não vai conseguir encontrar razões para entrar na RAEHK. “Têm cá a força humana suficiente para defender Hong Kong, não estamos em guerra. Apenas enfrentamos uma sucessão de protestos na sociedade, a Polícia tem poder suficiente, e o equipamento necessário para lidar com esta situação”, reitera.

Muitos interesses em jogo. Prevalecerá a economia ou a política?

O sociólogo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Hong Kong, Ming Sing, põe alguma água na fervura. O especialista acredita que uma intervenção da China não lhe parece “plausível”. Porquê? “Seria desastroso em termos económicos não só para a Hong Kong como para China. Neste momento, a China ainda depende muito de Hong Kong, por ser um local onde as empresas da ‘mainland’ têm o seu capital e onde podem investir. Além de que Hong Kong é o local mais importante para internacionalizar o renminbi”, argumentou o professor que tem um doutoramento em Sociologia em Harvard.

No entanto, são cada vez mais as vozes do outro lado da fronteira que enquadram os acontecimentos de Hong Kong como “terror”. Em conferência de imprensa, na segunda-feira, o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado afirmou que atacar policiais com armas perigosas é um crime que mostra sinais de terrorismo, e tais “crimes devem ser tratados com determinação e de acordo com a lei”. “Isso está a semear o terror, com que a polícia deve lidar”, afirmou também o secretário de Segurança de Hong Kong, John Lee.

Houve ainda uma terceira instituição a falar de terrorismo: o Gabinete de Ligação do Governo Central em Hong Kong. “Tais acções terroristas hediondas nunca serão toleradas em nenhuma parte do mundo. Se tais acções se puderem multiplicar, Hong Kong deslizará para um poço sem fundo”.

O professor Ming está contra a utilização deste crime para expressar o que se passa na cidade. O motivo é a realidade, neste caso, não encaixar no conceito legal. “Terrorismo pressupõe que haja um uma violência indiscriminada contra a comunidade para promover medo, e as manifestações aqui não cumprem estes requisitos. O único alvo é um Governo que, aos olhos da população, é cada vez mais autoritário”, argumenta.

Já Joshua Wong, uma das figuras de proa do movimento Occupy Central em 2014, diz ao PONTO FINAL que terrorismo, tal e qual o vê, é o que a Polícia local tem imposto aos manifestantes, pelos ataques indiscriminados das forças anti-motim. Em relação ao perigo de entrada de operacionais chineses no território, Joshua declara que isso não é um cenário, é já uma realidade. “Penso que a Polícia da China já poderá estar integrada ou ter-se juntado às unidades em Hong Kong. No outro dia, vimos um elemento da brigada anti-motim a falar em mandarim, e não em cantonês para os manifestantes. E é inaceitável que ele nunca tenha mostrado o número de identificação”, critica.

O politólogo Ming Sing diz que este episódio confirma vários rumores que falam de uma colaboração efectiva entre as duas forças operacionais, mas este professor pensa que são necessários mais dados para dar esta informação como válida.

As razões para a tomada do aeroporto

O deputado Fernando Cheung elenca ao PONTO FINAL as razões que motivaram que o Aeroporto de Hong Kong — o oitavo mais concorrido do mundo, que no ano passado recebeu 74,5 milhões de passageiros — fosse o novo palco dos protestos na cidade. Em primeiro, trata-se de uma resposta aos incidentes de domingo, “à brutalidade excessiva da policia”, acusada de disparar uma “bean bag” que feriu gravemente uma enfermeira que se juntou às manifestações, e que corre o risco de ficar cega de um dos olhos.

Entretanto, o Governo de Hong Kong anunciou, ontem, um inquérito formal para investigar as circunstâncias nas quais esta mulher foi atingida em frente à esquadra de Tsim Sha Tsui. Antes, já a líder do Executivo local, Carrie Lam, tinha falado deste caso. Depois de criticar mais uma vez os manifestantes por “empurrarem a cidade para o abismo”, e destruírem o Estado de Direito, ao ser confrontada com o incidente com a jovem, a líder do Governo disse que “quando for conveniente” a poderia visitar no hospital. E acrescentou estar triste por haver feridos, desejando as rápidas melhoras à vítima, tendo apelado que esta fizesse queixa para que “a verdade fosse apurada”.

Outra razão para a ocupação do terminal do aeroporto, foi a acção inaudita da Polícia, que lançou gás lacrimogéneo na estação de MTR de Kwai Fong. “Havia muita gente lá dentro, e alguns deles até podiam não ser manifestantes. Não se lança gás lacrimogéneo numa zona coberta. Isto é completamente inimaginável”, afirma.

No início de Julho, a Polícia de Hong Kong tinha dado como uma das razões para permitir a invasão do LegCo, a impossibilidade de usar materiais de dispersão de multidões como o gás lacrimogéneo em locais fechados. Cheung justifica esta actuação da polícia com a perda de controlo por parte dos operacionais. “Estão muito raivosos e com ódio, eles tornaram-se alvos públicos e, onde quer que vão, as pessoas gritam com eles. São muito impopulares, durante esta altura, e estão muito revoltados com os manifestantes”, considera o deputado trabalhista.

Sobre esta actuação policial, Carrie Lam definiu o que se passou da seguinte forma: “Nós temos de tomar decisões políticas. Da mesma forma, os policiais têm que fazer julgamentos, e às vezes é difícil … é um dilema”, considerou. A Polícia de Hong Kong, em conferência de imprensa, acusou os manifestantes de usarem balas e bolas de aço que podiam pôr em perigo o resto dos passageiros, e que por isso avançou para aquela acção. Há mais duas razões que levaram a que tanta gente se juntasse no principal ponto de entradas e saídas da cidade. Cheung recorda as notícias que revelam que “há policias que estão a actuar de forma encoberta em que fingem ser manifestantes”, e os testemunhos que “dizem que eles estão a criar conflitos entre a multidão, para depois começarem a fazer detenções”.

Por último, o deputado fala de polícias apanhados a “pôr paus e bambus nas mochilas dos manifestantes que detêm”. “Isso é completamente inaceitável”, qualifica. No entanto, do lado da ‘mainland’ a argumentação é contrária, e o tabloide pró-Pequim, Global Times, escreve em editorial que “paralisar o aeroporto é uma chapada na cara de um centro internacional como Hong Kong”. E afirma ainda que “os manifestantes recorreram ao uso de armas improvisadas para atacar a Polícia. E revelaram a sua violência extrema e o desejo de desafiar o Estado de Direito de Hong Kong até o fim”. “Para ser franco, eles não são nada mais do que bandidos de rua que querem que Hong Kong ‘vá para o inferno’”, sublinha aquele periódico.

Visibilidade e ferir onde mais dói

Lam Cheuk-ting diz que os manifestantes foram para o aeroporto porque “querem mandar uma mensagem para a comunidade internacional e aquele é um local simbólico”. “É também muito importante para o turismo e economia”, considera. Fernando Cheung corrobora: “Se alguma coisa causar consequências na economia, o Governo vai estar sobre pressão”, considera.

E há também motivações de segurança, segundo o democrata Lam: “Eles acreditam que a Polícia terá mais dificuldades em usar força no aeroporto”. Cheung acrescenta que era o local mais fácil para ter o maior impacto possível. “Ocupar o aeroporto não é exactamente legal, mas é um local público a que todos podem ir, e que é pacifico, não se tem de fazer nada a não ser estar”.

“Uma acção destas pode ter um impacto mundial, o que interessa muito a estes jovens”, conclui o deputado trabalhista. Todavia, depois do segundo dia de interrupção de voos, ao final da noite de ontem, várias unidades policiais estavam a tentar tomar de assalto o Aeroporto Internacional de Hong Kong, e os confrontos com os manifestantes foram uma constante.

O caminho da violência

Os manifestantes têm alegado que não tiveram alternativa senão enveredar por acções violentas, uma vez que, se por um lado respondiam à agressividade da Polícia, por outro lado era a única forma de serem ouvidos pelo Governo. Agora que a estratégia já está nas ruas há algumas semanas, já se pode fazer um balanço sobre os seus efeitos. O deputado Fernando Cheung diz que não se pode dizer que “haja bons resultados”, e que “a escalada de violência dos dois lados não é boa, mas uma das partes tem armas mais fortes e uma força maior”.

O legislador acrescenta que a Polícia está “sem disciplina”. E que, por isso, “mais confrontos, mais violência, dará mais vítimas, e mais revolta”. “Podemos estar a ver Hong Kong a entrar num ponto de não retorno, podemos cair e desfazermo-nos em pedaços. Ou o Governo Central põe bom senso neste processo, e as empresas e outras pessoas entram em diálogo com os comunistas e comunicam com eles, para que parem, ou outra forma não estarei nada optimista”, sublinha.

Lam Cheuk-ting lembra que, repetidamente e publicamente, “pediu aos dois lados para não escalarem a força”. “Mas agora penso que a Polícia perdeu a razão”, afirma. Os manifestantes têm colocado a negociação com o Governo num patamar em que exigem que o Executivo aceite as suas cinco exigências, ou então as manifestações continuam. Isto não é uma posição de intransigência? “Não vejo o Governo a fazer nenhuma concessão, e não vão aceitar as cinco exigências. O Governo está obrigado a resolver o problema político que criou. A bola está do lado deles”, defende.

A desproporcionalidade de forças leva o secretário-geral do partido Desmosito, Joshua Wong, a afirmar sobre este tema que, numa luta de David contra Golias, quando Golias usa da força, ninguém pode culpar David. Cheung considera que a situação política em Hong Kong está bloqueada. “Ninguém cede”, defende. O deputado considera que num conflito social desta dimensão é “quem tem mais poder, quem é mais forte” que deve tomar a iniciativa de o resolver. “Mas o regime de Carrie Lam, que acredito que está a ser comandado pelo regime comunista chinês, não está a fazer isso. Estão a usar os recursos para aumentar a repressão, ao invés de dialogar e tomar compromissos”, assume.

Por isso, este deputado defende que é necessário que os mediadores entrem em acção: as associações empresariais, os líderes religiosos, os líderes do sector da educação, como presidentes das universidades. “São eles que podem fazer essa ponte”. “Penso que há já coisas nesse sentido, declarações públicas desses actores, mas até agora não está a resultar”, remata.

Que face dará Pequim?

Até agora, apesar de algumas declarações de actores internacionais de grande relevância, e de alguma pressão de instituições internacionais, este conflito tem-se mantido à escala regional. Mas caso haja uma escalada ainda maior da intensidade ou uma demonstração de força inequívoca de Pequim, a questão que se coloca é que consequências é que isso trará para a imagem da China no plano internacional.

Para o especialista em política de Hong Kong, que lecciona na Faculdade de Ciências e Tecnologia, Ming Sing, vai depender se “a escalada de violência poder ser atribuída aos chineses”. O professor diz que, neste momento, é claro aos olhos da comunidade internacional que “a líder do Governo é apenas uma marioneta de Pequim”. “Ela perdeu a autonomia para liderar esta luta. Por isso, mais violência ou qualquer aumento da agressividade da polícia podem ser atribuídos à China”.

Este docente vê os acontecimentos da cidade como uma decorrência de uma geração que foi “exposta a todo o tipo de ideias”, e que assiste “às muitas agressões que Hong Kong tem sofrido”. “A China erodiu a nossa liberdade de imprensa, de publicação, e aumentou o medo, porque se esta lei de extradição passasse, era o receio de falar que ia crescer”, identifica.

Por isso, este professor defende que “Pequim tem de pensar com cuidado” qual a opção que tomará. Caso continue a demonizar todo o movimento, “o que estão a fazer é bater de frente contra 70% da opinião pública da cidade”, sublinha. Para este especialista em política local, Pequim devia “repensar e fazer com que Carrie Lam se demita, bem como nomear uma comissão independente para investigar todos os acontecimentos desde que o protesto começou”. “Mas isso, para a linha dura do [Partido Comunista Chinês] e para o presidente Xi, parece ser impossível”, remata Ming Sing.

Cancelada ligação entre Macau e Aeroporto de Hong Kong pelo segundo dia

A ligação marítima entre Macau e o Aeroporto Internacional de Hong Kong, efectuada habitualmente ao início da noite, foi ontem cancelada pelo segundo dia consecutivo. A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) indicou que a ligação directa das 19h45 entre o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior (Macau) e o Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKIA, na sigla inglesa) não se ia realizar, na sequência da decisão das autoridades de Hong Kong de cancelarem voos com partida da RAEHK. “A última viagem” com destino ao HKIA “partiu do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa às 15h55”, informou a DSAMA, num comunicado idêntico ao emitido na segunda-feira, primeiro dia em que o as autoridades aeroportuárias de Hong Kong cancelaram voos, primeiro com partida e depois a chegar ao território, na sequência de manifestações no terminal. As autoridades de Hong Kong anunciaram ontem que os serviços de ‘check-in’ para voos que partem do aeroporto internacional, situado na ilha de Lantau, foram suspensos às 16h30. Os restantes voos que já tinham concluído o processo de ‘check-in’ continuaram a operar, bem como algumas ligações previstas para chegar ao aeroporto. Dezenas de voos destinados à região vizinha foram cancelados. As autoridades aconselharam o público em geral a não se deslocar para o aeroporto. Este é o segundo cancelamento do tráfego aéreo e o quinto dia consecutivo de protestos em Lantau.

Responsável pelos direitos humanos da ONU exige inquérito a violência policial em Hong Kong

A Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU declarou-se ontem preocupada com a repressão das manifestações pró-democracia em Hong Kong e pediu um inquérito imparcial na ex-colónia britânica. Michelle Bachelet “condena qualquer forma de violência (…) e insta as autoridades de Hong Kong a abrir um inquérito rápido, independente e imparcial” sobre o comportamento das forças de segurança, indicou o seu porta-voz Rupert Colville numa conferência de imprensa em Genebra. A Alta Comissária recorda que o direito à liberdade de expressão e à reunião pacífica, assim como o direito de participar nos assuntos públicos são reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Lei Fundamental que rege Hong Kong. Bachelet sublinha que o seu gabinete possui “provas credíveis de que os agentes das forças de segurança usaram as suas armas de uma forma proibida pelas normas internacionais”. Cita disparos de granadas lacrimogéneas “em áreas povoadas e confinadas, directamente sobre manifestantes (…) com risco considerável de matar ou ferir gravemente”. “O Alto Comissariado pede expressamente às autoridades de Hong Kong para investigarem imediatamente estes incidentes (…) e agirem com contenção para que os direitos dos que exprimem as suas opiniões pacificamente sejam respeitados e protegidos”, disse o porta-voz.

Manifestantes enfrentaram polícia no aeroporto

Um contingente da polícia entrou ontem pelas 22:45 locais no aeroporto internacional de Hong Kong, onde decorreu novo protesto contra o Governo. A polícia antimotim posicionou-se no exterior, onde foi efectuada pelo menos uma detenção, segundo a Lusa. Centenas de jovens rodearam os primeiros agentes no Terminal 1 e tentaram bloquear o acesso à zona onde se efectua o ‘check-in’, recorrendo aos carros de transporte de bagagem do aeroporto e a algumas grades, que limitam habitualmente os balcões das companhias aéreas. Após a chegada das carrinhas que transportavam os polícias, os manifestantes dirigiram-se aos balcões de ‘check-in’ onde se encontravam muitos passageiros retidos, aconselhando-os a deslocarem-se para alguns locais que consideravam serem mais seguros. Cerca de 20 minutos depois da primeira entrada do contingente policial, as forças de segurança, aparentemente bloqueadas por centenas de manifestantes, abandonaram o terminal, para logo depois se posicionar a polícia antimotim, que permaneceu no exterior das instalações do aeroporto durante algum tempo, acabando igualmente por dispersar algum tempo depois.