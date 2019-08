Os oito pedidos de Sulu Sou a Ho Iat Seng

A Associação Novo Macau esteve reunida, ontem, com o futuro Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. Para o encontro, Sulu Sou levou oito reivindicações, que vão desde a reforma política até à renovação das infra-estruturas de controlo de inundações, passando pela salvaguarda da autonomia da RAEM. No que toca ao sufrágio universal, Ho Iat Seng terá confidenciado ao democrata que o Governo actual tentou o apoio do Governo Central no passado, mas sem sucesso.

André Vinagre

São oito os pedidos que a Associação Novo Macau (ANM) apresentou junto da candidatura de Ho Iat Seng. Depois de não se ter comprometido, no passado sábado, com medidas referentes ao seu programa político, o único candidato a suceder a Chui Sai On voltou a não dar uma resposta concreta aos pedidos de Sulu Sou. Um dos pedidos da ANM é uma reforma política, para que seja implementado o sufrágio universal. Ho Iat Seng terá dito à plataforma pró-democracia que “vai tentar o máximo” junto de Pequim, mas que não sabe qual será a resposta.

Sulu Sou, ladeado dos restantes membros da direcção da ANM, apresentou um cartaz onde estavam elencadas as oito reivindicações de Sulu Sou: reactivação de uma reforma política com vista ao sufrágio universal; apresentação de despesas à Assembleia Legislativa (AL); presença mais frequente nas reuniões da AL; abertura de comissões consultivas; salvaguarda da autonomia da RAEM e dos seus direitos fundamentais; apresentação de uma lei sindical; novas políticas de habitação social; e a renovação das infra-estruturas urbanas para o controlo das inundações.

O deputado e vice-presidente da ANM destacou a questão da reforma política. “Nós partilhámos as nossas opiniões e chegámos a um consenso básico sobre a reforma política”, disse, acrescentando que o consenso alcançado foi o de que teria de ser o Chefe do Executivo a dar o primeiro passo para uma reforma política. Segundo o democrata, durante a reunião, Ho Iat Seng disse que o actual Governo já tentou, junto de Pequim, o apoio para uma reforma política, através de reuniões informais, mas sem sucesso.

Uma das hipóteses para a falta de sucesso nas negociações terá sido, indicou Sulu Sou, o facto de Hong Kong ter recusado a proposta do Governo Central, em 2014, em que os candidatos a Chefe do Executivo teriam de ser nomeados por Pequim. “Por isso, ele vai tentar o máximo, mas não sabe qual será a atitude do Governo Central”, indicou o deputado. Assim, “não houve qualquer promessa, durante a reunião, por isso, nós vamos continuar a pressionar o senhor Ho Iat Seng”. “Nós sabemos que a decisão final é do Governo Central, mas queremos que o Governo da RAEM faça aquilo que tem responsabilidade para fazer”, referiu.

No passado sábado, ao apresentar o seu programa político, o candidato disse que queria “melhorar a qualidade da democracia” de Macau, mas não se comprometeu. “Vamos atingir gradualmente esse objectivo do sufrágio universal, mas, por enquanto, ainda temos de respeitar a Lei Básica”, referiu Ho Iat Seng. “Gradualmente podemos atingir [o sufrágio universal], mas não é assim de um dia para o outro”, ressalvou.

Outra das exigências da associação, destacada por Sulu Sou, prende-se com a presença do Chefe do Executivo nas reuniões da AL: “Nós também pedimos que o próximo Chefe do Executivo possa, mais activamente, ir às reuniões da AL”. A este pedido, Ho Iat Seng ter-se-á mesmo comprometido. “Ele diz que compreende totalmente que os deputados queiram que o Governo seja monitorizado pela AL. Se ele for o próximo Chefe do Executivo, ele vai estar mais vezes nas reuniões para explicar alguns dos projectos, políticas e leis e para dar resposta às perguntas dos deputados. Ele prometeu que faria isso”, afirmou o vice-presidente da ANM.

Questionado sobre se a situação em Hong Kong foi abordada na reunião com Ho Iat Seng, Sulu Sou respondeu que não, já que não foi o propósito do encontro. O deputado comentou as declarações de Ho Iat Seng, que disse, há dias, que o problema de Hong Kong era a falta de educação patriótica: “Ouvi as declarações dele nos últimos dias sobre a educação nacional e, como disse ontem, não acredito que o problema de Hong Kong seja um problema de educação. O Governo não é os pais das crianças. O Governo deve desempenhar o papel neutro de dar informação e os materiais aos estudantes e fomentar o seu pensamento crítico e o pensamento independente”. “Espero que o senhor Ho compreenda que ele não é o pai dos estudantes”, afirmou.

Hoje, Ho Iat Seng vai encontrar-se com as comunidades portuguesa e macaense na Associação Industrial de Macau. A eleição para suceder a Chui Sai On está agendada para o dia 25 de Agosto.