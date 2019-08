Sulu valoriza que Ho faça do sufrágio universal um objectivo, mas avisa que ficará vigilante

Vice-presidente da Novo Macau enfatiza que este seja o primeiro candidato a Chefe do Executivo a falar em “uma pessoa, um voto”. Uma evolução para com o passado. Ainda assim, a ausência de um roteiro e de objectivos temporais deixará os democratas a monitorizar a promessa do futuro líder do Governo.

João Carlos Malta

“Ho Iat Seng foi o primeiro candidato a expressar opinião sobre o sufrágio universal. Ele definiu-o como um objectivo. E esta é uma diferença significativa”, elogia o deputado democrata Sulu Sou ao PONTO FINAL, na análise às palavras do candidato a Chefe do Executivo na apresentação do programa eleitoral aos membros da Comissão Eleitoral para a votação de 25 de Agosto.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa disse no sábado passado, durante o período de perguntas e respostas aos jornalistas, que Macau vai “atingir gradualmente esse objectivo do sufrágio universal, mas, por enquanto, ainda temos de respeitar a Lei Básica”. “Gradualmente podemos atingir [o sufrágio universal], mas não é assim de um dia para o outro. Não é a Assembleia Legislativa que pode tomar a iniciativa de liderar essa reforma”, acrescentou.

Sulu foi mais longe dizendo que esta ideia de Ho não é mais do que o que a Novo Macau tem defendido desde há alguns anos a esta parte. “Não há nada na lei que o impeça. Ele disse o que nós temos dito desde há muito tempo”, reiterou. “Sabemos que o poder está do lado do Governo Central, que tem a decisão final, mas cabe ao Chefe do Executivo o poder de propor essa mudança”, afiança.

No entanto, Sulu Sou, apesar de valorizar o passo, não dá esta ideia como garantida, até porque Ho Iat Seng não se comprometeu com nenhuma data. “Vamos observar e monitorizar o que ele fará”, promete. Sulu não duvida que há aqui uma melhoria em relação ao passado recente, especialmente face a um Governo que se recusava sequer a olhar para esta matéria. Na semana passada, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, havia declarado que não há planos para introduzir o sufrágio universal no território.

Reunião para reforçar pressão

Para hoje, às 17h30, está marcada uma reunião de elementos da Novo Macau com Ho Iat Seng e a sua equipa, na sede de campanha do candidato, e o democrata promete que este será um tema a abordar. “Queremos falar com ele directamente, face a face, porque achamos errado que ele ouça sempre os mesmos, não escutando outras vozes da sociedade”, sublinha o deputado democrata que, no passado, protagonizou várias contendas com Ho, quando este liderava a Assembleia Legislativa.

Sulu diz que a reunião será também para falar da economia da região, da habitação, e da contratação pública, políticas centrais nas necessidades da população, e que só serão bem-sucedidas, na opinião deste deputado, mediante uma reforma da administração pública. Por isso mesmo, este legislador elogia a opção de Ho de tornar mais eficiente a Função Pública, pois só assim se poderá ter resultados em todas as áreas da governação. “Também nisto vemos uma mudança significativa para melhor em relação ao passado”, considerou o democrata.

Sondagem com mais de 1600 participantes

Entretanto, a Novo Macau anunciou que, até às 16 horas de ontem, tinham participado na sondagem organizada pela associação 1637 pessoas. Aquela organização iniciou uma consulta à população para perceber se a sociedade quer ver alterada a forma de eleição do Chefe do Executivo. “Concorda que o Chefe do Executivo de Macau deve ser eleito através de sufrágio universal?”, é a questão.

O vice-presidente da Novo Macau diz que a adesão está a corresponder às expectativas, mas que ainda falta muito trabalho. “Temos de divulgar mais esta iniciativa nas redes sociais e junto das associações e grupos de moradores, para que depois esses possam apelar aos amigos e familiares a participar”, diz Sulu Sou, que apesar de estar contente com os números acredita que muita gente ainda não sabe desta auscultação pública. “O que queremos com esta iniciativa é que as pessoas discutam e reflitam sobre o sufrágio universal. Queremos que os cidadãos percebam a importância da reforma política no seu dia-a-dia”, explica o deputado.

A votação foi aberta à meia-noite do dia 11 de Agosto, e fecha no dia 25 de Agosto, o dia em que é escolhido o sucessor de Chui Sai On. Os resultados serão divulgados pelas 12 horas do dia em que os 400 membros do Colégio Eleitoral vão confirmar Ho Iat Seng como o próximo Chefe do Executivo, já que o antigo presidente da Assembleia Legislativa é o único candidato. A votação vai estar a decorrer no site 2019.newmacau.org e, para votar, é necessário facultar o número de telefone de Macau.