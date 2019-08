Quando Hong Kong se quis mostrar ao mundo, o mundo deixou de aterrar em Hong Kong

A maré negra dos manifestantes de Hong Kong invadiu, pelo quarto dia consecutivo, o aeroporto da região vizinha, fazendo com que os voos fossem suspensos. Os manifestantes, que queriam mostrar ao mundo a situação, tiveram, na tarde de ontem, pouco público. “Olho por olho”, lia-se nas paredes de um aeroporto à mercê das t-shirts negras.

Reportagem de André Vinagre (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

Hong Kong tem o oitavo aeroporto mais movimentado do mundo. Só no ano passado recebeu cerca de 74,5 milhões de passageiros. Ontem, os manifestantes de negro reclamaram-no. Queriam mostrar aos visitantes internacionais que chegavam ao território que a polícia não é de confiança. “Não confiem na polícia de Hong Kong”, gritavam os manifestantes para os passageiros que iam chegando aos poucos, depois de a autoridade de aviação da região ter cancelado todos os voos. Só os aviões que estavam no ar, em direcção ao território, puderam aterrar. As ligações aéreas serão retomadas pelas seis horas da manhã de hoje.

“Don’t trust Hong Kong police”, era a frase em inglês que ecoava no rés-do chão do terminal 1 do aeroporto. Organizados em quatro zonas delimitadas por panfletos e post-it, os manifestantes, sentados e deitados no chão, iam gritando palavras de ordem. Junto à zona onde, esporadicamente, iam aparecendo turistas, gritava-se com mais empenho. É aqui que estão Mo, Yip e Yung, três jovens de negro que vão alertando quem chega. Mo, de 22 anos, está há cinco horas no aeroporto, num protesto que “já evoluiu para algo sobre direitos humanos e democracia”. Quer fazer chegar a mensagem ao mundo: “O aeroporto é um bom sítio para que as pessoas de todo o mundo compreendam que nós estamos a lutar pela nossa liberdade”. Ainda assim, “a maioria dos visitantes não reage e alguns sorriem ao ver o que se passa”. Medo de que a polícia faça um raide no aeroporto? “Neste momento, não. Mas o passado faz com que estejamos um pouco receosos”.

No aeroporto não se vê polícia. As bancas onde normalmente estariam funcionários para dar informações a quem chega são apenas ocupadas por cartazes contra o Executivo de Carrie Lam, ‘flyers’ que acusam a polícia de abuso de violência e frases pintadas que dizem “olho por olho”, em referência ao facto de, no passado domingo, uma mulher ter sido ferida num olho pela polícia, em Tsim Sha Tsui. A mulher foi levada para o Hospital Queen Elizabeth e, de acordo com o South China Morning Post, o médico adiantou que pode vir a ficar cega do olho direito.

“ESTAMOS TÃO, TÃO FURIOSOS”

As cinco reivindicações dos manifestantes pró-democracia, juntamente com o incidente da jovem baleada na vista, foram a força motriz para que se juntassem largas centenas de jovens no aeroporto. “Só queremos expressar a nossa voz acerca da polícia de Hong Kong, especialmente sobre o que aconteceu ontem [domingo], foram disparados ‘bean bags’ em direcção a uma rapariga. Estamos tão, tão furiosos”, afirma Albert, de 20 anos, estudante de gestão hospitalar, também ele junto à divisória que separa quem chega de quem aguarda quem chega. “Queremos uma explicação, queremos um pedido de desculpa”, acrescenta.

Albert está no aeroporto há mais de 24 horas, “e há quem esteja aqui há quatro dias”, ressalva. O dia que passou no aeroporto não o impede de continuar a gritar “Don’t trust Hong Kong police” a quem chega. E quem chega mostra curiosidade, diz: “A maioria dos turistas está curiosa com o que se está a passar aqui porque não sabe o que está a acontecer”.

Para o jovem, integralmente vestido de preto, o aeroporto é o derradeiro bastião para os manifestantes que querem passar a mensagem, ainda que, numa medida inédita, a autoridade aeroportuária da região vizinha tenha decidido cancelar as ligações de e para Hong Kong. “A decisão não é benéfica, mas esta era a nossa última chance para expressarmos a nossa opinião”, refere Albert, acrescentando que “o Governo está a ignorar a nossa opinião, por isso é que nós estamos aqui”.

Já no segundo andar, por entre turistas presos em Hong Kong que vagueiam pelo terminal, é bem visível Kevin, que empunha uma bandeira dos EUA. “Espero que a América possa ser amiga de Hong Kong e que nos possa salvar”. Mas porquê a bandeira norte-americana? “Nem toda a gente concorda. Alguns concordam e outros dizem que a bandeira americana não representa Hong Kong, mas eu faço isto para chamar a atenção dos Estados Unidos e da comunidade internacional”, responde o estudante de engenharia.

Aqui, no segundo andar, como no primeiro, não há rei nem roque. Há manifestantes no chão, turistas a deambular pelas instalações, não há segurança à vista e as cabinas das companhias aéreas foram ocupadas por manifestantes que descansam. A vermelho, os ecrãs mostram todos os voos que foram cancelados. Em todo o lado há cartazes colados. Os alvos: Carrie Lam, Pequim e a Polícia de Hong Kong. Há quem ostente cartazes pedindo desculpa aos turistas que ficaram sem voo. “Desculpem o incómodo, mas estamos a lutar pela sobrevivência”, lê-se nas paredes, pintadas também com desenhos de olhos.

Quem quer regressar acumula-se na área de apoio aos clientes. Pelo meio há dois turistas, em cadeiras-de-rodas, que passam e gritam “Liberdade!”, gerando uma onda de aplausos entre os manifestantes. Pelas 22 horas, distribui-se comida pelos manifestantes, turistas e jornalistas. No piso de baixo, os corpos, de negro, vão-se amontoando, deitados, a gritar, a comer, a rir.

ENCERRAR O AEROPORTO PARA IMPEDIR QUE SEJAM OUVIDOS

Para Zoey, o facto de os voos terem sido cancelados “é uma maneira de o Governo impedir que sejamos ouvidos”. “Eles não precisavam de fechar o aeroporto. O Governo está a criar uma ameaça, dizendo que os manifestantes estão a prejudicar a economia, e etc.”, nota a jovem de 28 anos.

“Ontem [domingo], a polícia atingiu uma rapariga no olho. Estou aqui por causa da violência policial”, conta Zoey, que se manifesta há três horas no aeroporto. “Tentámos muitos métodos antes de chegar a este ponto. O Governo não respondeu, então, a nossa última hipótese é chamar a atenção global e o aeroporto é a melhor maneira de o fazer”, refere.

Os turistas retidos no aeroporto não querem falar. Uma mulher italiana, que vai para Macau, diz que não sabe o suficiente sobre o assunto. Um francês, que mora na China continental, mostra-se incomodado com o assunto e recusa-se a falar. Um homem que descansa junto ao sítio onde está pintado “Olho por olho”, não presta declarações. Um australiano, sentado num banco, não quer falar porque tinha voo marcado pela Cathay Pacific, companhia aérea que avisou que poderia vir a demitir funcionários que participem nos protestos, tendo já sido suspenso um piloto por ter participado em manifestações pró-democracia.

Mas Marie-Eve Reny fala. É professora-assistente de Ciência Política na Universidade de Montreal, no Canadá. Esteve de férias no Vietname e agora queria regressar a casa, no Canadá. Diz saber apenas que “o protesto começou por causa da lei de extradição”, mas que “tomou proporções maiores”. Estarão as pessoas, no resto do mundo, informadas sobre o que se está a passar em Hong Kong? “Acho que as pessoas estão informadas sobre isso. As pessoas no Canadá podem não perceber as nuances de todo o protesto, mas elas lêem sobre isso”.

“Inicialmente fiquei triste pelo facto de ter de esperar aqui, mas acho que não havia necessidade de cancelar os voos”, diz a mulher, com um chapéu vietnamita vermelho. Marie não vê “ligação entre este protesto e o facto de terem encerrado o aeroporto”.

A meio do segundo andar, junta-se um grupo de jovens e um homem mais velho, que também protesta. Não fala inglês e, por isso, são os jovens que fazem a tradução. “Ele sente uma grande revolta para com o Partido Comunista chinês, ele odeia o Partido Comunista”, traduz Parco, um jovem de 17 anos. “Acha que a nossa Chefe do Executivo é uma marioneta de Pequim”, acrescenta, citando o homem mais velho, que, segundo diz, foi perseguido, no passado, pelo partido. No aeroporto, à semelhança do que acontece nos outros protestos pró-democracia em Hong Kong, a maioria dos manifestantes é sub-30. Então, porque é que os mais velhos não aderem tanto? “Ele acha que os mais velhos não se juntam aos protestos porque, como são velhos, já não pensam muito bem”, diz o senhor, provocando uma gargalhada nos jovens.

Parco é estudante e, claro, veste de negro. Ele e os amigos estão no aeroporto desde as 14 horas e vai ficar até conseguir, confessa. “Estamos aqui porque o Governo tem ignorado as nossas reivindicações e porque a polícia tem sido brutal. Acreditamos que, por estarmos no aeroporto, mais pessoas podem ver o que se passa, a nível internacional”, diz o jovem. Sobre o encerramento do aeroporto, Parco também não compreende: “Acho que era desnecessário fechar o aeroporto porque nós não estamos a bloquear as normais operações do aeroporto. As pessoas podem entrar e sair normalmente, a diferença é que está cá dentro mais gente”. E têm medo da polícia? “Não, nunca”.

Cancelada ligação marítima entre Macau e Aeroporto de Hong Kong

A ligação marítima entre Macau e o Aeroporto Internacional de Hong Kong, efectuada habitualmente ao início da noite, foi ontem cancelada. Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) indicou que a ligação directa das 19h45 entre o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e o Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKIA) não se ia realizar, na sequência da decisão das autoridades de Hong Kong de cancelarem voos com partida da RAEHK. “A última viagem” com destino ao HKIA “partiu do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa às 15h55”, informou a DSAMA. A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong anunciou, pouco antes das 16 horas de ontem, que todos os voos com partida do HKIA tinham sido cancelados, depois de milhares de manifestantes anti-governamentais terem invadido aquele que é um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Os aviões que estavam no ar com destino a Hong Kong continuavam a ter permissão para aterrar, mas os restantes foram também cancelados, acrescentou. A manifestação marcou o quarto dia consecutivo de protestos no centro da ilha de Lantau, após mais um fim-de-semana de confrontos entre a polícia e manifestantes em vários pontos da cidade, que resultaram em vários feridos e em pelo menos 16 detenções, que ultrapassam as 600 desde o início de Junho.