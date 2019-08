Ho Iat Seng. O conteúdo será o mesmo de Chui, mas a forma será “diferente”

Dois politólogos e um jurista analisam para o PONTO FINAL o programa político que Ho Iat Seng apresentou, no sábado, e todos concordam que não se vêem grandes mudanças de direcção. Mas defendem que o senhor que se segue é mais “corajoso” e que “enfrenta as questões de frente”. No entanto, há também críticas para a falta de ideias concretas e o “esquecimento” relativamente à reforma política.

Não se esperem mudanças de fundo, elas não vão acontecer nos próximos cinco anos. Mas haverá alterações, elas serão de estilo. O perfil de Ho Iat Seng, segundo os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, é mais directo e mais corajoso do que o de Chui Sai On. É por aí que o ex-presidente da Assembleia Legislativa poderá deixar a sua impressão digital no primeiro mandato.

“O que ele apresentou é muito parecido com o que temos agora com este Governo. A maioria das políticas que sugeriu parecem ser muito consistentes com o que eram os objectivos do anterior Executivo”, refere o politólogo Eilo Yu, professor no Departamento de Governo e Administração Pública da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau (UMAC). Mas o especialista crê que aquilo que vai definir este mandato de Ho Iat Seng, e ele sabe disso, é a capacidade que terá para implementar as ideias e as medidas do seu Governo. “Ho sabe que esse é o problema central de um Executivo em Macau”, explica.

Larry So, também politólogo, avança que a mudança política não será significativa, mas que haverá diferenças. E que se vão notar: “Eu diria que Ho é mais corajoso, ele vai directo aos problemas e não os rodeia. Por exemplo, o anterior Chefe do Executivo nunca reconheceu que há um problema com a habitação”, lembra, em contraponto com o candidato que durante a conferência de imprensa falou de números e de projectos para o futuro de abrir à classe média a habitação pública. “Ele é mais orientado para a acção”, concretiza Larry.

Os dois analistas crêem que a administração pública é um tema central no discurso de Ho Iat Seng, uma vez que é na “eficiência e implementação” das políticas que ele vai jogar todas as cartas. “A mudança na organização, penso que essa será a grande diferença”, analisa Eilo Yo.

Ideias boas, mas como é que se concretizam?

Larry So, que globalmente disse estar contente com as ideias reveladas pelo futuro Chefe do Executivo, diz que essa efectividade que o candidato quer imprimir pode ser aferida pela visão que detém para a Administração Pública. “Ele foi mesmo ao busílis da questão, falando da sua estrutura e da eficiência, do número de pessoas e da burocracia. Deixou bem claro que as coisas não ficarão iguais, e que terá de reestruturar. Até comparou Macau com a China continental, e disse que tínhamos muitos directores de serviço”, lembra.

Já o advogado Sérgio de Almeida Correia elogia as matérias elencadas pelo candidato, por considerar que são centrais para a sociedade da RAEM, mas que as “boas intenções” não chegam. “Tudo o que disse está dependente da concretização. É muito fácil de se dizer que a habitação é uma prioridade, mas, depois, como é que isso se concretiza? Quando? Com que meios?”, questiona. Esta sindicância que existe noutras regiões em Macau é inexistente, o que segundo o jurista deixa tudo numa nebulosa que compromete a transparência.

Em relação à reforma da Administração Pública, uma das marcas fortes do discurso de Ho, Almeida Correia considera que foi mais um dos temas que ficou pela rama. O candidato falou de muitos serviços, muitas direcções, mas “não disse quais queria cortar, nem como”. “Era de esperar que, neste momento, já soubesse o que queria implementar”, considera.

Falta detalhe

Larry So não considera a falta de detalhe das políticas uma surpresa. O discurso de apresentação do programa político do futuro Chefe do Executivo foi pautado pela permanente rejeição do compromisso com qualquer medida concreta. “Nesta altura ainda não foi eleito. Por isso, tem de manter um perfil discreto, porque ainda há um Governo em funções, e ele dizer o que quer que seja poderia ser mal-entendido. Este comportamento é apropriado em termos políticos”, defende o politólogo.

Uma das ideias que também não ficaram muito claras durante a conferência de imprensa do fim-de-semana está relacionada com o número de turistas em Macau. Ho disse afirmativamente que 35 milhões é um valor muito alto, mas que não é próprio de uma região madura restringir a entrada de pessoas, prometendo de seguida dialogar com as entidades homólogas da China Interior.

Sérgio de Almeida Correia pergunta: “Veneza que está a controlar o número de visitantes, não é madura?”. E acrescenta que deve ser Macau a definir quem entra e quem não entra, e não delegar noutros essa premissa. “Acho que não devemos aqui querer turistas que cospem para o chão, que fumam onde não devem, ou que se põem no Venetian de malas abertas a comprar leite em pó, perfumes ou produtos para o cabelo. Eles têm comportamentos reprováveis”, defende. “São pseudo-turistas, são mais jogadores, que não têm nível para entrar em Macau”. “É este o turismo que Macau quer? Em Montreal e San Remo não são este o tipo de pessoas que vemos na rua”, ilustra.

O que não está lá, e deveria estar

O programa político de Ho Iat Seng estende-se por 36 páginas, e muitos temas ficaram de fora. Ho diz querer “melhorar a qualidade da democracia” e promover o “desenvolvimento político democrático”. Porém, o sufrágio universal fica adiado, e Larry so e Eilo Yu pensam que esse é um erro. “Vamos atingir gradualmente esse objectivo do sufrágio universal, mas, por enquanto, ainda temos de respeitar a Lei Básica”, referiu Ho Iat Seng, já nas perguntas dos jornalistas. “Gradualmente podemos atingir [o sufrágio universal], mas não é assim de um dia para o outro. Não é a Assembleia Legislativa que pode tomar a iniciativa de liderar essa reforma”, explicou.

“Gostava que ele pudesse pôr um pouco mais de esforço nesta área, é um desejo das pessoas mais jovens, ainda para mais agora com a situação de Hong Kong aqui tão próxima”, refere Larry So. Eilo Yu, por seu lado, diz ser negativo que Ho não coloque “um prazo” para o sufrágio universal. “Penso que esta devia ser uma matéria a ser tratado pelo novo Governo”. Sérgio de Almeida Correia diz que Ho não tem razão quando põe Pequim no centro da equação do sufrágio universal. “O que tem é de existir uma proposta do Chefe do Executivo para a mudança do modo de eleição, que depois seja votada por dois terços da Assembleia para ser levada ao Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, onde só tem de ser rectificada”, diz o advogado.

Autonomia ou reforçar laços?

Sobre se a próxima meia década da RAEM será de um aprofundamento da autonomia ou de um estreitamento dos laços com a mãe-pátria, os dois politólogos não têm dúvidas de que o passado de Ho Iat Seng descodifica a resposta. A aproximação a Pequim vai ser a linha orientadora. “Penso que a prioridade será para reforçar os laços com o Governo Central, a história pessoal dele também é isso que diz, e foi esse facto que fez dele o candidato mais forte. Mas a pergunta que se levanta é se ele terá o apoio dos secretários para o seu trabalho”, equaciona Larry So, não sem antes apostar que, do actual leque, apenas se manterá Sónia Chan e Wong Sio Chak.

Eilo Yu também acredita que Pequim estará mais presente, e diz que essa proximidade será testada durante a renovação das licenças dos casinos, em que as concessionárias norte-americanas estarão na berlinda numa época em que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América não tem fim à vista.