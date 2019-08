Deputados querem organismo para coordenar trabalhos de prevenção de catástrofes

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões assinou ontem o relatório sobre as obras públicas de prevenção e redução de catástrofes. Ella Lei, presidente desta comissão, adiantou que os deputados querem uma melhor coordenação entre serviços. O Governo vai apresentar a proposta ao Chefe do Executivo.

André Vinagre

Ontem, a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões assinou o relatório sobre o acompanhamento dos planos e da construção das obras públicas para prevenção e redução de catástrofes. No documento, os deputados dizem ter detectado insuficiências e deficiências nos trabalhos do Governo. Assim, pedem que o Governo crie um mecanismo de coordenação entre os vários serviços nos trabalhos de prevenção e controlo de inundações. Ao pedido, o Governo prometeu apenas apresentar a proposta a Chui Sai On.

No relatório, os deputados dizem que “a actual capacidade de defesa de Macau contra essas calamidades não é compatível com o seu desenvolvimento sócio-económico”. Os deputados apresentam, então, as principais deficiências no âmbito da capacidade de defesa contra catástrofes: a insuficiência nos trabalhos preparatórios de prevenção e socorro; a deficiência nos mecanismos e sistemas de gestão de acções de socorro; a deficiência dos diplomas legais e dos critérios nas acções de combate a catástrofes; o baixo nível dos critérios de defesa nas acções de salvamento de vida e nas infra-estruturas fundamentais de protecção; e a necessidade “urgente” de elevação da capacidade de alerta e de resposta na mobilização de pessoas.

Ella Lei, a presidente desta comissão, indicou que, as obras de prevenção de inundações previstas pelo Executivo “são obras que são desenvolvidas por serviços públicos diferentes e de diferentes secretarias”. “Detectámos problemas de coordenação, por isso é que fizemos algumas sugestões. Pretendemos que o Governo possa indicar um serviço competente para os trabalhos de coordenação”, referiu a deputada, sublinhando: “Pedimos ao Governo a designação de um sujeito responsável pela coordenação de todos os projectos de infra-estruturas destinadas à prevenção e controlo de inundações”. Os deputados pedem também que o Governo divulgue mais informações sobre essas obras à população.

No relatório, os deputados apontam: “Nesta fase, cada um dos serviços actua à sua maneira, sem haver um mecanismo uniformizado para a coordenação das diversas medidas a curto, médio e longo prazo”. Às preocupações dos deputados, “os representantes do Governo não deram uma resposta directa e apenas se comprometeram a apresentar essa proposta ao Chefe do Executivo”, lê-se no relatório.

Além disso, os deputados pedem também uma “optimização” da legislação. “A fim de aumentar a capacidade de resistência contra os tufões e as inundações, a comissão considera que se deve rever, de forma adequada, algumas leis e alguns regulamentos relacionados, solicitando às autoridades que efectuem uma apresentação dos diplomas legais que vão ser abrangidos nos seus trabalhos de revisão”, refere o relatório assinado ontem pelos deputados.