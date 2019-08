Ho Iat Seng quer melhorar tudo, mas não se compromete com nada

Na apresentação do programa político, o único candidato a Chefe do Executivo ainda falou no condicional para dizer que, “se for eleito”, vai agilizar a Administração Pública, melhorar a qualidade da democracia e aumentar o investimento na educação, por exemplo. Porém, não assume compromissos: “Se hoje me comprometer com algo, posso vir a ser criticado pela sociedade”.

No programa político de Ho Iat Seng, apresentado no sábado ao Colégio Eleitoral que o vai eleger como Chefe do Executivo no próximo dia 25, o verbo “melhorar” surge por 54 vezes em 36 páginas. O único candidato a suceder a Chui Sai On diz que, “se for eleito”, vai melhorar a democracia – não se comprometendo com o sufrágio universal -, aumentar a eficiência da Administração Pública, aperfeiçoar as políticas para a formação de talentos locais e optimizar os sectores do jogo e turismo. Ho Iat Seng falou ainda sobre aquilo que diz ser um “desvio” ao princípio “Um País, Dois Sistemas” em Hong Kong, assumiu que 35 milhões de turistas em Macau é “exagerado”, mas que não pensa em restringir a entrada de visitantes, e afirmou ainda que quer reforçar a educação do amor à pátria.

A decisão de Ho Iat Seng se candidatar ao cargo de Chefe do Executivo deveu-se, precisamente, ao seu “amor à pátria” e ao “profundo afecto” por Macau. O único candidato desvendou no sábado, na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental, os traços gerais do seu mandato como próximo líder do Governo de Macau. Aos membros do Colégio Eleitoral, apelou ao voto, dizendo que o seu plano tem como objectivo “o grande renascimento da nação chinesa” e a “prosperidade e estabilidade” de Macau. Numa ode, Ho Iat Seng descreveu o território: “Macau tornou-se um ‘habitat poético’, onde quem vive esquece a velhice, quem mora esquece a sua casa, quem viaja esquece o cansaço”.

REFORMA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À VISTA

“Se for eleito, aprofundarei a reforma da Administração Pública”, adiantou o candidato, detalhando que irá rever e alterar o regime de delegação de poderes actualmente em vigor, para, assim, “resolver problemas prementes como a duplicação de órgãos, a coincidência de funções ou a desarticulação entre a competência e a responsabilidade, concretizando, desta forma, a reforma da Administração Pública”. Ho Iat Seng garantiu que não vai aumentar o número de trabalhadores da função pública porque, considera, “há serviços que têm muitos e outros serviços que têm poucos”. Perante os 400 eleitores que o vão confirmar como próximo Chefe do Executivo no dia 25 de Agosto, explicou que é necessário equilibrar os trabalhadores através da mobilidade dentro da administração pública.

Para o futuro Chefe do Executivo, 38 mil funcionários públicos é muito. “Obviamente não vou aumentar o número dos funcionário públicos”, acrescentou mais tarde, em conferência de imprensa, adiantando: “Temos de proceder ao estudo para saber a distribuição dos trabalhadores e também aumentar a mobilidade entre trabalhadores, temos de equilibrar os trabalhos entre os diversos serviços públicos”.

Um outro ponto deste capítulo do programa político, que se intitula “Sinergias e Avanço, Mudanças e Inovação”, tem a ver com a implementação de um “Governo impoluto”. “Reforçaremos a sensibilização dos funcionários públicos para que actuem em conformidade com a lei” e “reforçaremos a consciência de responsabilidade e a responsabilização dos governantes”, lê-se no programa.

SUFRÁGIO UNIVERSAL NÃO É “DE UM DIA PARA O OUTRO”

Em Macau, o Chefe do Executivo, cargo a que agora se candidata Ho Iat Seng, é eleito através de um Colégio Eleitoral composto por 400 pessoas, ligadas aos vários sectores da sociedade. No seu programa político, Ho Iat Seng diz querer “melhorar a qualidade da democracia” e promover o “desenvolvimento político democrático”. Porém, o sufrágio universal fica adiado.

“Vamos atingir gradualmente esse objectivo do sufrágio universal, mas, por enquanto, ainda temos de respeitar a Lei Básica”, referiu Ho Iat Seng. “Gradualmente podemos atingir [o sufrágio universal], mas não é assim de um dia para o outro. Não é a Assembleia Legislativa que pode tomar a iniciativa de liderar essa reforma”, explicou.

O primeiro passo para uma reforma política que traga o sufrágio universal a Macau tem de passar, primeiramente, por um relatório do Chefe do Executivo do território enviado ao Governo Central. Só depois de Pequim aprovar é que se poderia dar início à reforma. Recorde-se que Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, disse, na passada semana, que não há planos para que, num futuro próximo, o Governo pense numa reforma do sistema político. A secretária frisou que o sistema político vigente é o adequado e que teria de haver consenso na sociedade para que se pudesse pensar em introduzir o sufrágio universal. Já na passada quinta-feira, o deputado democrata Sulu Sou, através da Associação Novo Macau, anunciou uma sondagem online em que pede à população para votar se quer o sufrágio universal ou não. Os votos começaram a ser recolhidos a partir de ontem e o resultado será revelado a 25 de Agosto, o dia em que Ho Iat Seng deverá ser confirmado como Chefe do Executivo.

LEI SINDICAL PARA BREVE

A lei sindical também foi tema. Ho Iat Seng anunciou que, em breve, poderá chegar à Assembleia Legislativa uma proposta de lei sindical. “Essa legislação sindical pode ser implementada porque, em todas as cidades da China, só em Macau é que a lei sindical ainda não entrou em vigor”, lembrou o candidato a Chefe do Governo. Nesse sentido, Ho Iat Seng referiu que “o Governo da RAEM procedeu a muitos estudos sobre essa legislação sindical” e disse esperar que “em breve possa apresentar à Assembleia Legislativa a lei sindical”.

Já há duas semanas, numa resposta a Sulu Sou, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tinha referido que não havia planos para a apresentação de uma lei do género: “Tudo evolui de forma gradual, e o Governo da RAEM nunca negou a possibilidade de formular uma lei sindical, no momento apropriado”. Na altura também o democrata lamentava que Macau fosse a única cidade da China a não ter uma lei sindical.

HO NÃO SE COMPROMETE QUANTO À RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE JOGO

As licenças para explorar os casinos terão de ser renovadas em 2022, mas ainda não há detalhes sobre o concurso, nem quais os requisitos para os futuros candidatos. Sobre este tema, Ho Iat Seng não se alongou: “Não posso comentar nem comprometer-me sobre a orientação dos licenciamentos para as concessionárias”. Contudo, “antes da renovação devia-se rever a legislação”, considerou. Mais tarde, aos jornalistas, sublinhou que “é necessário haver legislação” nesse sentido e que “enquanto candidato, não é apropriado falar sobre o assunto”.

Um dos pontos do programa de Ho Iat Seng fala sobre este sector: “Promoveremos o desenvolvimento ordenado e saudável do sector do jogo de acordo com a lei, aumentaremos a competitividade do sector e, ao mesmo tempo, impulsionaremos o desenvolvimento de indústrias relacionadas ao turismo integrado”. Na apresentação do programa, o futuro Chefe do Executivo frisou a importância do sector para Macau: “A despesa e a receita são inseparáveis. Precisamos da receita do jogo”.

No que toca ao turismo, Ho Iat Seng assumiu que 35 milhões de visitantes por ano é “muito exagerado”. Ainda assim, o sucessor de Chui Sai On não quer restringir o número de visitantes a entrar em Macau, “não é uma conduta saudável”, disse. “Devemos coordenar-nos com as entidades homólogas para controlar isso, especialmente nos feriados importantes. Agora, proibir a entrada de turistas não é uma conduta saudável, não é uma conduta madura”, afirmou.

‘CROUPIERS’ E MOTORISTAS LOCAIS? “NÃO ME POSSO COMPROMETER”

Naquele que foi o dia de início da campanha eleitoral para as eleições do Chefe do Executivo, o candidato que corre sozinho nem com os trabalhadores locais se quis comprometer. Questionado pelo deputado Leong Sun Iok, membro do Colégio Eleitoral, sobre a recusa num compromisso para com a manutenção da exclusividade das profissões de ‘croupier’ e motorista para os trabalhadores locais, Ho Iat Seng disse: “Não me posso comprometer com nada, não é a altura oportuna. Se hoje me comprometer com algo posso vir a ser criticado pela sociedade”.

Mas nem por isso os trabalhadores locais foram deixados de fora. Na sessão de esclarecimento de dúvidas, Ho disse que é um dos seus objectivos “reforçar os direitos e interesses dos locais”. “Temos de assegurar os direitos dos trabalhadores locais”, reforçou. No programa lê-se: “Prestaremos atenção ao direito de prioridade de empregabilidade dos locais. Aumentaremos a competitividade ao nível do emprego para os residentes, incentivaremos o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo dos trabalhadores, melhoraremos a qualidade profissional”.

Em todas as 36 páginas do programa político de Ho Iat Seng, os trabalhadores não-residentes são mencionados por uma única vez: “Racionalizaremos os processos de gestão e importação de trabalhadores não-residentes e realizaremos consultas auscultando trabalhadores, empregadores e Governo para estabelecer um processo de importação de profissionais que seja justo, transparente e vantajoso para o desenvolvimento de todos os sectores”.

OS DESVIOS DE HONG KONG

No capítulo do programa que se intitula “consolidação do sucesso, continuidade da conjuntura harmoniosa”, há referência a desvios ao princípio “Um País, Dois Sistemas”: “Procuraremos melhorar o regime e o sistema jurídicos correspondentes à implementação da Constituição e da Lei Básica, elevar a capacidade e a qualidade de governação, assegurar que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ não sofre nenhum desvio e que avançámos, desde o início, na direcção certa”. A que desvio se refere Ho Iat Seng? Hong Kong.

“Como acontece na região vizinha, houve o tal desvio do princípio [Um País, Dois Sistemas], porque tocou três linhas vermelhas do Governo Central, até destruíram a bandeira. Nenhum país admite a destruição do seu símbolo nacional”, disse, em referência aos protestos em Hong Kong, que duram já há dois meses. O antigo deputado à Assembleia Popular Nacional da China notou que “em Macau estamos a fazer muito bem e respeitamos esse princípio”. Segundo o candidato, a convulsão social em Hong Kong tem estado a afectar negativamente Macau, já que “o número de turistas está a reduzir”. “Se a situação de Hong Kong continuar assim, no segundo semestre se calhar vamos enfrentar um grande problema”, avisou.

Lam Chong, um dos membros do colégio eleitoral que vai eleger Ho como Chefe do Executivo, lançou a pergunta sobre o princípio “Um País, Dois Sistemas”, mas com o foco em Taiwan. “Como é que podemos mostrar a Taiwan o sucesso de ‘Um País, Dois Sistemas’?”, perguntou, sugerindo um intercâmbio entre Macau e a Ilha Formosa. O candidato afirmou que Macau pode servir de exemplo: “Devido à situação nas regiões vizinhas, em que houve algum sofrimento, temos de manter o princípio sem desvio, para mostrar a Taiwan o sucesso. Com esta experiência de aplicação com sucesso do ‘Um País, Dois Sistemas’, podemos permitir a Taiwan saber quais as vantagens”.

FUNDO COM PORTA ENTREABERTA

Questionado, na conferência de imprensa, sobre o fundo de investimento com capitais públicos de 60 mil milhões de patacas e cuja intenção do Executivo foi abortada depois das críticas, Ho Iat Seng justificou a retirada da proposta de lei dizendo que “se calhar, este ano não era oportuno para o investimento”. O sucessor de Chui Sai On disse que “o Governo de Macau devia actuar de uma forma mais conservadora para garantir o capital”. “Se calhar foi por causa disso que retirou a proposta”, justificou. O seu Governo poderá voltar a apresentar o diploma no futuro, indicou o candidato.

Um outro membro do Colégio Eleitoral, Ho Sio Kam, pediu, na sessão, para Ho Iat Seng detalhar como é que o Governo vai fazer para reforçar o amor à pátria dos jovens. Para o futuro líder do Governo, “a maioria dos residentes tem essa consciência”, mas, ainda assim, “vamos continuar a reforçar o ensino sobre a História da China e de Macau”. Segundo Ho, é importante que os jovens saibam “o que o povo chinês sofreu durante as guerras e como conseguiu recuperar das dificuldades”.

Um dos desígnios do futuro Executivo de Ho Iat Seng é acelerar a construção de habitações públicas. O programa diz que a equipa de Ho Iat Seng vai “acelerar a construção e aprovação de habitações públicas, e a elaboração do Plano Director dos Novos Aterros e as suas construções urbanas”. “Vamos ter mais habitação pública, mas temos de ter mais terrenos”, afirmou. Mak Soi Kun, deputado à AL, perguntou pelas preocupações ambientais do futuro Governo. Ho Iat Seng respondeu que essa é uma questão difícil de resolver, já que “é preciso um grande espaço [para o tratamento dos resíduos], e isso vai criar conflitos”. No programa está plasmado que a protecção ambiental é um dos alvos do Executivo e, no documento, lê-se mesmo que o objectivo é “tornar Macau numa cidade verde”.

O quarto capítulo é dedicado à formação de talentos, que Ho Iat Seng diz escassearem em Macau. “Aumentar a formação é construir uma estratégia de desenvolvimento de recursos especializados adequada à situação de Macau, melhorando a configuração da estrutura laboral e o sistema para a formação, selecção, treino e uso de talentos, fornecendo uma base de talentos para alcançar um maior desenvolvimento e melhorar a competitividade a longo prazo”, lê-se no programa. Além disso, o Governo quer também incentivar o regresso dos talentos de Macau ao território, através de medidas de incentivo para os “talentos” que quiserem voltar para fazer negócios.

Na conferência de imprensa, questionado sobre quais os secretários com que conta para a sua legislatura, Ho Iat Seng voltou a não esclarecer. “Hoje não é o momento oportuno, só quando for eleito”.

Vong Hin Fai satisfeito com os esclarecimentos

O deputado Vong Hin Fai disse-se “satisfeito” com os esclarecimentos do futuro Chefe do Executivo, relativamente à apresentação sobre o seu programa político. “O candidato deu resposta às várias perguntas feitas pelos membros da comissão eleitoral e estou satisfeito com as suas respostas”, afirmou o deputado eleito por sufrágio indirecto, também ele membro do Colégio Eleitoral, detalhando: “Têm sido perguntas emergentes de vários sectores da sociedade de Macau, sobre educação, crescimento da juventude, sobre habitação pública e sobre o sistema de administração”. Acerca da reforma da administração pública, o parlamentar disse concordar com a proposta, já que, “neste momento, em Macau, existe muita duplicação de funções de vários serviços públicos”. A.V.

Leonel Alves: Ho Iat Seng “demonstra um profundo conhecimento da realidade de Macau”

O antigo deputado à Assembleia Legislativa aproveitou para elogiar Ho Iat Seng, dizendo que “demonstra um profundo conhecimento da realidade de Macau, daquilo que Macau precisa para os próximos tempos”. Para Leonel Alves, o futuro Chefe do Executivo “tem um domínio muito grande sobre o orçamento local, sobre as receitas e despesas, sobre a evolução dessas despesas ao longo dos últimos dez anos” e, por isso, “tem, portanto, uma base muito consistente para poder delinear políticas públicas concretas e eficazes”. O antigo legislador manifestou satisfação pela anunciada reforma da administração pública, ao invés, “houve coisas que poderiam ter sido mais pormenorizadas, nomeadamente no que diz respeito à interacção de Macau com a Grande Baía”. Sobre os desvios ao princípio “Um País, Dois Sistemas”, a que Ho Iat Seng se referiu, Leonel Alves disse: “Nós sabemos o que se passa nas regiões vizinhas e é natural que um futuro chefe tenha um papel muito importante no sentido de reforçar a concretização diária do conceito ‘Um País, Dois Sistemas’”. A.V.

Paul Pun de olhos postos nas gerações futuras

O secretário-geral da Cáritas – um dos 248 elementos do Colégio Eleitoral que, segundo a Rádio Macau, foram à Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental ouvir o candidato – destacou as ideias de Ho Iat Seng no que diz respeito à habitação e à gestão das finanças de Macau. Em relação às políticas que visam os mais carenciados, Paul Pun lembrou que “essa é uma das principais questões do futuro Governo, é essencial que haja uma preocupação para com os mais vulneráveis”. Paul Pun não quis dizer se ficou satisfeito ou não com as respostas de Ho Iat Seng, disse estar ali “apenas para ouvir”. “Agora, é importante ajudar não apenas os necessitados para um crescimento saudável da sociedade. Se as políticas forem bem geridas, a sociedade vai melhorar e as gerações futuras vão beneficiar”, concluiu o secretário-geral da Cáritas. A.V.

David Chow deixa elogios a Ho Iat Seng

“Ele é muito bom com os números e compreende o que é mais importante para equilibrar as situações. Ele tem muita experiência, mais do que qualquer pessoa”, foi a descrição feita por David Chow de Ho Iat Seng. O administrador da Macau Legend Development, membro do Colégio Eleitoral, considerou que o único candidato a suceder a Chui Sai On “compreende quais são os verdadeiros problemas de Macau”. Sobre a falta de explicações acerca dos processos de licenciamento das concessionárias, David Chow mostrou-se receptivo à hipótese de abertura das licenças a mais operadoras: “O mais importante é que as pessoas se respeitem e que tudo seja feito de forma justa. Importante é se o processo for justo”. A.V.