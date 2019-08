Fundo de Investimento. Sulu Sou quer empresas de capital público escrutinadas

O democrata fala de um sistema em que há “buracos negros” em que o capital público entra, mas que depois não se lhe conhece o rasto e a aplicação. Por isso, defende a implementação de um sistema legal para regulamentar este universo de forma a que ganhe finalmente transparência.

A ideia de criar o Fundo de Investimento Público (FIP) — ao qual o Governo quer alocar 60 mil milhões de patacas, verba que corresponde a 10% das reservas públicas de Macau — é, segundo o democrata Sulu Sou, somente a ponta do iceberg de uma prática de pouca transparência do Governo da RAEM, no que diz respeito a empresas de capital público. Estas entidades, segundo o deputado, não têm as contas auditadas, nem a actividade é conhecida do grande público, estando cheias de “buracos negros”.

Segundo uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, enviada ao Executivo, “há pelo menos 16 empresas de capital público em Macau”, mas não existe uma lei específica para regular as finanças destas empresas, regulamentar o uso e distribuição dos lucros, ou a percentagem dos proveitos paga ao Governo e os rendimentos da transferência de activos e direitos de propriedade. “Não há exigência de publicar um relatório financeiro anual ou as suas demonstrações financeiras [para nenhuma destas empresas]”, escreve o vice-presidente da Novo Macau.

Para Sulu Sou há um desencontro entre aquilo que é a crescente vontade fiscalizadora da sociedade nesta matéria, e aquilo que o Código Comercial em vigor estipula para a entrada de delegados por parte da entidade de supervisão. E, por tudo isto, o deputado deixa uma questão: “Quando é que o Governo honrará os seus compromissos e legislará para supervisionar as empresas de capital público para estabelecer a rede básica de protecção pública e o mecanismo de supervisão social?”

Criar um novo sistema legal

Na mesma missiva endereçada ao Executivo de Chui Sai On — que chegou a ser apontado como possibilidade para liderar este mecanismo, sendo que, após muita polémica, o próprio já desmentiu a informação — Sulu Sou critica a opacidade do processo de criação deste FIP, em que são desconhecidos a informação sobre o tecto do investimento, os planos de aplicações financeiras, a selecção dos elementos de direcção, ou os mecanismos de supervisão financeira.

O democrata dá ainda exemplos de empresas como a Tai Lei Loi Building Development Company e a Lei Pou Fat Building Development Company, que desapareceram, sem que o Governo fornecesse qualquer justificação. Nunca foi revelada a situação financeira destas empresas, nem o montante recuperável pelo tesouro público após as respectivas liquidações. Outros exemplos são a Macau Investment and Development Company, constituída em 2011, e o Fundo de Desenvolvimento Cooperativo Guangdong-Macau, segundo o democrata, sobre os quais pouco se sabe também.

Para que é que o Governo o quer?

Segundo Sulu Sou, a vontade do Governo em criar este FIP deve-se, em primeiro, aos “fundos não serem controlados e limitados”. “Após a alocação de reservas neste ano financeiro, o Governo pode continuar a injectar capital a qualquer momento”, critica. Em segundo lugar, a proposta do Governo não tem transparência, porque o controlo pelo público e pela Assembleia legislativa serão residuais. E, por fim, o democrata reitera a falha da supervisão destas empresas, fenómeno que apelida de “doença” da RAEM.

Por fim, na mesma interpelação, Sulu Sou aconselha o Governo a estabelecer um sistema legal para regulamentar publicamente as empresas de capital público o quanto antes, e depois avançar para o estudo do bom uso dos recursos públicos de forma a transformá-los em recursos financeiros.