Wu Tiao Ren e NOYB em Portugal, à boleia do This is My City

A banda chinesa Wu Tiao Ren e o projecto multimédia NOYB vão a Portugal. Entre os dias 30 de Agosto e 8 de Setembro, vão do Porto a Montemor-o-Novo na caravana do festival This is My City. Os Wu Tiao Ren levam o folk rock das personagens marginais da China, enquanto o projecto NOYB vai mostrar um espectáculo de som e vídeo acerca do Delta do Rio das Pérolas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

É com as canções folk rock, que versam sobre personagens remotas da China, que os Wu Tiao Ren se vão apresentar em Portugal. A eles junta-se o projecto NOYB, com um espectáculo multimédia que foi desenhado propositadamente para que os portugueses compreendam as realidades de Macau, Hong Kong e Schenzhen, explicou ao PONTO FINAL Manuel Correia da Silva, fundador do festival This is My City, que vai patrocinar a digressão a Portugal, entre 30 de Agosto e 8 de Setembro.

O ‘tour’ começa na cidade do Porto, com um concerto a 30 de Agosto, na redação do Jornal de Notícias. No dia seguinte, os dois projectos vão actuar na Casa da Música, também no Porto. A banda chinesa e o projecto multimédia de Macau dão, depois, quatro concertos em Leiria, entre 1 e 4 de Setembro, seguindo depois para Coimbra, onde actuam no Salão Brasil. Dia 6 de Setembro, actuam no Musicbox, em Lisboa, a 7 voltam a Leiria, e vão finalmente para Montemor-o-Novo, para um espectáculo nas Oficinas do Convento.

Citado pelo comunicado do This is My City, divulgado à imprensa, Manuel Correia da Silva contou que a ideia de uma digressão em Portugal surgiu depois de um convite feito pela Casa da Música. “Achámos que seria um óptimo pretexto para, pela segunda vez, voltar a Portugal, de uma maneira mais graúda e sólida, com a banda Wu Tiao Ren e o projecto NOYB, e com um programa mais alargado de datas onde poderíamos estar presentes”, explicou o fundador do festival, acrescentando que os espectáculos podem “garantir um maior alcance em termos de audiência”.

As canções dos Wu Tiao Ren, formados no bairro de Haifeng, na cidade de Shantou, província de Guangdong, versam sobre as vidas de personagens do interior da China: um ‘voyeur’ solteirão que passa horas a olhar para as operárias das fábricas, um ciclista que passeia um porco, um vendedor de divisas no mercado negro, um revolucionário de Haifeng assassinado por Chiang Kai-shek, em 1929, por exemplo. A revista The Wire, em Maio de 2017 descreveu-os como “a banda do Sudoeste da China que destila a magia da vida local”. “Os hinos cantados pelos Wu Tiao Ren são solarengos e os temas mitológicos do litoral conjuram um mundo de deuses do mar e pescadoras quixotescas”, escreveu a revista de música.

A acompanhá-los vai o projecto NOYB, que surgiu da empresa de agenciamento None of Your Business e que é liderado por Rui Farinha. Os NOYB vão apesentar em Portugal um espectáculo multimédia, que pretende levar os espectadores à paisagem de Macau, Zhuhai, Schenzhen e Hong Kong. Manuel Correia da Silva não quis desvendar aquilo que vai ser o espectáculo dos NOYB, disse apenas que envolve elementos de sonoplastia e de vídeo. O espectáculo em Portugal foi “desenhado de propósito para fazer uma introdução às audiências portuguesas através de som e vídeo, explorando ambientes aqui do delta”, contou.