Novo Macau quer saber se a população quer sufrágio universal ou não

Às 12 horas do dia em que Ho Iat Seng será confirmado como Chefe do Executivo, numa votação onde só participam 400 pessoas, a Associação Novo Macau vai revelar os resultados de uma votação que questiona se a população de Macau quer que o líder do Governo seja eleito por sufrágio universal ou não. A sondagem começa este domingo.

Mesmo depois de, na passada terça-feira, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, ter dito que não há planos para introduzir o sufrágio universal no território, a Associação Novo Macau (ANM) vai avançar com uma sondagem dirigida à população para perceber se a sociedade quer ver alterada a forma de eleição do Chefe do Executivo. “Concorda que o Chefe do Executivo de Macau deve ser eleito através de sufrágio universal?”, é a questão.

A votação será aberta à meia-noite do dia 11 de Agosto, próximo domingo, e fecha no dia 25 de Agosto, o dia em que é escolhido o sucessor de Chui Sai On. Os resultados serão divulgados pelas 12 horas do dia em que os 400 membros do Colégio Eleitoral vão confirmar Ho Iat Seng como o próximo Chefe do Executivo, já que o antigo presidente da Assembleia Legislativa é o único candidato. A votação vai estar a decorrer no site 2019.newmacau.org e, para votar, é necessário facultar o número de telefone de Macau.

Dar apenas o número de telefone de Macau pode fazer com que os não-residentes também possam votar. “Nós considerámos quais as informações pessoais a utilizar. Podíamos ter escolhido pedir o número de cartão de residente, mas decidimos apenas recolher os números de telefone locais. Alguns não-residentes poderão votar, não podemos evitar”, notou ontem Sulu Sou, vice-presidente da plataforma democrata, explicando que este método serve para evitar que a mesma pessoa vote mais do que uma vez. A ANM assegura que fará tudo para proteger os dados dos participantes e indica que as informações serão apagadas assim que a votação for concluída.

UMA PESSOA, UM VOTO

Para o deputado, “as pessoas de Macau não têm meios suficientes e oportunidades para se manifestarem sobre este assunto. Muitas pessoas não compreendem a importância de uma reforma política e de como é que o regime político afecta a vida do dia-a-dia”. Assim, esta iniciativa “serve para mostrar às pessoas que este assunto é importante”.

A ANM recordou que “apenas 400 pessoas estão elegíveis para ‘seleccionar’ o próximo Chefe do Executivo”. “Mais de 300 mil pessoas qualificadas para votar não têm o direito de participar no processo político”, indicou o deputado, reforçando que “a ANM tem lutado pelo sistema eleitoral de ‘uma pessoa, um voto’, que proporciona direitos iguais de voto”.

Na passada terça-feira, na reunião plenária da AL, Sónia Chan referiu que não há planos para que, no futuro, o regime político seja alterado. A secretária para a Administração e Justiça frisou que o sistema político vigente é o adequado e que teria de haver consenso na sociedade para que se pudesse pensar em introduzir o sufrágio universal. “Naquele momento, depois de ouvir o discurso de Sónia Chan, fiquei zangado”, referiu agora Sulu Sou, que insiste na questão: “O primeiro passo de uma reforma política é da responsabilidade do Chefe do Executivo, porque o Chefe do Executivo tem de apresentar um relatório ao Governo Central e o Governo Central decide se se deve começar a reforma política ou não. Fico triste por não ter havido, nos últimos cinco anos, qualquer reforma no regime político”, disse.

A ANM diz mesmo que é a falta de responsabilização do Governo, por via da falta do sufrágio directo, que causa a “fraca administração e a grande variedade de problemas na comunidade”. “O Governo de Macau não tem legitimidade, já que a maioria dos residentes está privada do direito de eleger o líder do Governo. Um regime não-democrático leva apenas Macau a afastar-se do caminho de uma administração de qualidade”, indica a plataforma democrática. A ANM espera que o Governo respeite a iniciativa e que use os resultados para uma futura reforma política.

SULU SOU CONFIANTE NA LEGALIDADE DA INICIATIVA

Em 2014, antes das eleições para Chefe do Executivo, que reconduziu Chui Sai On no cargo, Jason Chao, antigo presidente da ANM, avançou com uma iniciativa semelhante, pedindo uma opinião à população sobre uma reforma eleitoral, a que chamou “referendo civil”. A iniciativa foi considerada ilegal pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), que era, na altura, liderado por Sónia Chan. Jason Chao foi mesmo detido sob acusação de desobediência por se ter recusado a dar os dados pessoais dos votantes às autoridades.

Sulu Sou disse agora que a iniciativa de 2014 não é comparável à de 2019: “Há uma grande diferença entre as duas actividades. Desta vez, a votação não está relacionada com nenhum candidato. Não queremos que as pessoas votem se confiam num candidato ou não”. Além disso, Sulu Sou disse que já foi entregue ao GPDP uma notificação sobre a votação. “A ANM está confiante na legalidade desta iniciativa”, indicou o democrata.