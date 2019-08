Macau vai esperar um ano pelas candidaturas permanentes à habitação social 

A Assembleia Legislativa aprovou ontem na especialidade o novo regime da habitação social, depois da discussão ter começado no dia anterior. Este é o diploma que permite candidaturas todos os dias para pessoas com baixos rendimentos económicos, ao contrário do que acontecia até agora em que havia datas especificas para a abertura de concursos. Ainda assim ao contrário do que era esperado esta lei não vai entrar em vigor em nove meses, mas somente em um ano. Esta proposta, recorde-se, já tinha sido aprovada na generalidade em 2017, mas acabou por apenas ser aprovada em especialidade dois anos depois.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, justificou os 12 meses com a necessidade de publicação dos regulamentos administrativos e com a mudança de Governo que acontecerá em breve. O momento mais tenso desta discussão, que até motivou uma paragem de dez minutos para que os juristas da AL entrassem em acção, deu-se quando vários deputados, incluindo Vong Hin Fai e Pereira Coutinho, contestaram a redacção do diploma no que diz respeito a dois artigos. Um deles referia a revogação do Decreto-Lei (Decreto-Lei n.º 69/88/M) que regulamenta a atribuição, o arrendamento e a gestão das habitações sociais, e outro que indicava a cessação da vigência do regulamento administrativo (nº 25/2009), sobre a Atribuição, Arrendamento e Administração de Habitação Social.

Os deputados queriam que ambos fossem revogados, e não entendiam a utilização de dois termos diferentes para a mesma finalidade pela parte do Governo. Raimundo do Rosário acabou por anuir em relação à vontade dos eleitos da AL, e fundiu os dois artigos, passando a constar na lei um só artigo de revogação do decreto de lei e regulamento administrativo. No início da discussão desta matéria, no dia anterior, o secretário disse que o tempo de espera médio para um agregado que se candidata a uma casa de habitação social será de quatro anos e meio. J.C.M.