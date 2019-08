Lei dos sacos plásticos não leva a contratação de mais fiscais

Há actualmente 50 fiscais da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental para todas as áreas, desde o ar, às águas e aos solos. Os deputados dizem que a aprovação da lei é uma boa medida, mas insuficiente para as necessidades de Macau em termos ambientais. Ainda muito aquém das regiões vizinhas. Exigem mais esforços do Governo, e Raimundo do Rosário concorda que esta é uma lei que já vem tarde, mas que este é “um começo”.

A lei das restrições ao fornecimento dos sacos plásticos, que vai obrigar os comerciantes do retalho a vender cada saco por uma pataca, foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa, mas não vai levar a um reforço de recursos humanos por parte da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). Neste momento, há 50 fiscais, e são esses mesmos que se vão manter quando a lei entrar em vigor dentro de três meses. Estes trabalhadores já são responsáveis por um vasto rol de actividades de controlo na área ambiental em Macau.

A questão partiu do deputado Leong Sun Iok, que perguntou ao presidente da DSPA, Tam Vai Man, quantos mais fiscais iam ser contratados. Tam disse que, neste momento, contava com 50 efectivos responsáveis por todas as tarefas, desde a “poluição, à vistoria, até à fiscalização”. “Não vamos contratar mais pessoal, numa primeira fase”, defendeu. Mas deixou a porta para uma reavaliação mais tarde. “Se precisarmos, vamos contratar mais”, explicou o presidente.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, também falou sobre desta questão, e disse que os “serviços estão a contratar pessoal”, mas que “não conseguimos”. A DSPA tem, presentemente, cerca de 3300 funcionários.

Em relação às dificuldades de aplicação e fiscalização da lei, Mak Soi Kun questionou ainda como é que esta será feita efectivamente, uma vez que os supermercados até têm câmaras, mas a maior parte dos comerciantes e vendedores de mercado não dispõe desses dispositivos.

Raimundo fala de começo

Em relação a esta lei, depois de ouvir vastas críticas dos deputados sobre o ‘timming’ tardio e a falta de alcance da lei, o secretário disse concordar com a maior parte dos reparos feitos. “É um começo. É tarde ou não? É um começo”, respondeu. Raimundo disse que, depois da entrada em vigor desta lei, o Governo vai “trabalhar mais”. “Em todos os locais do mundo está-se a fazer mais. É um rumo. Este é um passo tardio. Vamos acelerar para não ficar atrás”, garantiu o governante, que falou do caso das palhinhas ou dos talheres de refeições rápidas como outros objectos que vão merecer a atenção do Executivo.

Esta promessa de Rosário veio na sequência de muitas críticas de deputados, como Mak Soi Kun que, apesar de defender que este é um passo necessário, disse que está muito mais preocupado com o esferovite usado em embalagens nos supermercados e outras unidades de retalho, bem como as películas que envolvem os produtos. “Essas caixas são bem piores. Não sei que planos tem a DSAP para isto?”, questionou.

Já Pereira Coutinho elogiou a medida, para depois dizer que a mesma não é suficiente. “Em relação às práticas das regiões vizinhas, estamos atrasados. O Governo deve fazer mais”, considerou, ao mesmo tempo que disse que o preço cobrado por cada saco, uma pataca, “é muito pouco dinheiro”. E acabou a questionar: “Que planos tem o Governo para que se use menos plástico? Vão ficar apenas pelos sacos?”

Quem paga as multas?

Um outro tema que preocupa os deputados é quem é que pagará as multas, uma vez que em outros casos análogos, apesar de as coimas serem passadas à pessoa colectiva, acaba por ser o funcionário que cometeu a ilegalidade que vai pagar a infracção. A lei é clara, quando diz que é sobre a empresa que recai a pena, a não ser que o funcionário aja contra as regras expressamente definidas pela entidade empregadora. Raimundo respondeu que a sanção é para as empresas e não para os trabalhadores, mas reconheceu que é uma situação “difícil”, “porque apesar de aplicarmos a multa ao empregador, não podemos aferir quem a paga efectivamente”.

No final, depois de aprovado o diploma, Agnes Lam regozijou-se pela passagem da lei na AL, mas alertou para outras situações que devem chamar a atenção do Governo e dos deputados. “As nossas praias de Hác Sá e de Cheoc Van estão poluídas e cheias de lixo. Estamos a recolher dezenas de toneladas de lixo. Um ambiente limpo é responsabilidade de Macau”, disse a deputada.

Ella Lei foi mais uma legisladora a questionar os planos que o Executivo tem para “outros produtos de plásticos”. A deputada lamentou que não haja “quaisquer restrições”. “O Governo deve tomar medidas, para que haja uma redução”, pediu. E deu a título de exemplo as garrafas de plástico nos casinos que, na sua opinião, deveriam ser banidas. Já Mak Soi Kun afirmou achar muito positivo o momento em que a AL aprova esta lei, mas que para ele o “essencial é apoiar a reciclagem”.