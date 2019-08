Sulu Sou critica “violência da maioria” dos eleitos por via indirecta e Kou Hoi In dá-lhe reprimenda 

Depois de Ho Iat Seng e dos vários episódios de confronto, o democrata teve o primeiro embate com o recém-eleito presidente daquele órgão, na Assembleia Legislativa. Sulu Sou apontou as contradições na actuação dos colegas de hemiciclo que, na opinião daquele deputado, não fazem muito em favor do bom nome daquela instituição.

“Os votos correspondentes aos 19 deputados que não foram eleitos por sufrágio directo são apenas 7506, um número que não é sequer suficiente para eleger um deputado no sufrágio directo, no entanto, esses deputados aproveitam-se dum regime político injusto para exercer ‘violência da maioria’, influenciando as acções da AL”. Esta foi a frase de Sulu Sou, durante as interpelações orais antes da ordem do dia na Assembleia Legislativa, que gerou polémica entre os deputados e lhe valeu “um puxão de orelhas” do novo presidente da Assembleia Legislativa, Kou Hoi In.

Depois das polémicas com Ho Iat Seng, bastaram duas semanas para que o democrata e o novo presidente da AL tivessem o primeiro desaguisado. Numa intervenção a que deu o título “O hemiciclo deve fortalecer-se e recusar ser a ‘chancela de borracha’”, Sulu criticou a atitude de alguns deputados que precisam “de desempenhar bem o seu papel pró-Governo, votando cegamente a favor de matérias que carecem de reconhecimento por parte da opinião pública”.

“Face à predominância do poder executivo, ao longo dos anos o hemiciclo tem exercido uma colaboração mais do que suficiente e um controlo insuficiente”, aliás, quase nunca disse não a iniciativas legislativas do Governo”, acrescentou o vice-presidente da Associação Novo Macau. As palavras de Sulu Sou foram prontamente alvo de censura. Ip Sio Kai, nomeado pelo Chefe do Executivo, reagiu de imediato: “Quero apresentar um protesto para manter a nossa dignidade e reputação”. Para o legislador, a referência de Sulu Sou aos deputados eleitos por sufrágio indirecto e nomeados são equivalentes a uma “difamação”.

Sulu Sou já foi alvo de um protesto e na altura tentou, sem sucesso, também apresentar um contra o anterior presidente da AL. Desta vez, conseguiu retorquir: “Creio que são factos concretos. Disse quais foram os votos no total que os 19 deputados conseguiram”.

Todos diferentes, todos iguais

Essas palavras não convenceram o novo presidente da AL, Kou Hoi In, que fez uma veemente reprimenda ao democrata. “Quero chamar a atenção para que não apresentem intervenções de natureza que possa atacar os outros. Entrámos neste hemiciclo através de diferentes vias. Depois de entrarmos na AL, e assumirmos o papel de deputado, somos todos iguais e todos estamos a servir a sociedade”, enfatizou.

Para justificar o seu ponto de vista, Sulu Sou tinha dado o exemplo da proposta, de alteração ao Orçamento da RAEM deste ano para transferir 60 mil milhões de patacas para o fundo soberano, retirada esta semana. Mas fez também referência à polémica proposta de Lei de Bases de Protecção Civil, revelando que o Executivo, “no espaço de mês e meio, apresentou duas vezes e unilateralmente duas versões alternativas”, antes de concluir as discussões com a comissão da AL que está a tratar da proposta.

Sulu Sou questionou ainda a forma como o Governo ouve e acolhe a opinião pública. “Qual é o grau de rigor e seriedade das coisas apresentadas pelo Governo, e quantas opiniões da população foram efectivamente transmitidas, para servirem de base essencial à elaboração de propostas de lei?”, questionou.

O democrata diz ainda que os cidadãos desejam que a Assembleia Legislativa reflicta sobre os esforços para acabar com as críticas de este órgão ser “chancela de borracha”. “Isto implica uma atitude de auto-reforço e enriquecimento do poder por parte da AL. Se a própria Assembleia limitar, de forma irrazoável, os seus poderes, e diminuir o seu estatuto, como é que os cidadãos podem confiar na nossa capacidade para enfrentar o Governo?”, pergunta.

E, por fim, deixou uma nova crítica aos colegas que “estão constantemente a exigir ao Governo que aumente a transparência, mas toleram que o processo legislativo, que é algo bastante relevante, decorra à porta fechada”. “Todos os dias afirmam defender a ‘opinião pública’, a ‘igualdade’ e a ‘justiça’, mas aceitam uma estrutura parlamentar não democrática”, apontou.

No final da intervenção, Sulu Sou disse ter uma forte carapaça contra as críticas que lhe fazem, já a antecipar o desagrado que viria a enfrentar dos seus pares: “Desde que entrei para a AL, há dois anos, nunca pensei, nem um segundo, em agradar a todas as pessoas da AL ou da sociedade, só pretendo cumprir as minhas funções”.

Ho Ion Sang eleito segundo secretário da Assembleia Legislativa

O deputado Ho Ion Sang foi ontem eleito segundo secretário da Mesa da Assembleia Legislativa, tratando-se do primeiro eleito pela via directa a ter assento naquele órgão. O deputado, que também é presidente da primeira comissão permanente da AL, obteve 25 votos entre os 32 deputados, mais do que a metade de que necessitava. Ella Lei, Chan Iek Lap, Ma Chi Seng e Victor Cheung Lup Kwan receberam um voto cada. Houve ainda três votos em branco.

Deputados vetam discussão do fundo soberano, mas com muitas críticas

Os deputados votaram ontem a favor da retirada de uma proposta de lei que iria permitir a criação de uma empresa pública para gerir um fundo soberano de 60 mil milhões de patacas. Os deputados foram ao encontro do pedido feito pelo Chefe do Executivo (CE), Chui Sai On, em carta enviada à AL na segunda-feira. Apesar disso, houve um rol de críticas por parte dos democratas, mas também de Pereira Coutinho, ao pedido do CE, que consideram uma ingerência nos trabalhos do hemiciclo. “O Chefe do Executivo está a influenciar as competências da AL”, disse o democrata.

O representante dos trabalhadores da Função Publica afirmou que os deputados não são “uma chancela de plástico”, nem a AL é “um parque de diversões em que se dá uma volta”. Coutinho não ficou também satisfeito com a ausência de dados que possam levar a pedir responsabilização dos futuros líderes daquela empresa. E alertou para a falta de informação sobre como seria utilizado o fundo. “Em acções? Em obrigações? Não sabemos”.

No início desta semana, depois de muita polémica devido às notícias que colocaram Chui Sai On como possível presidente da futura entidade gestora deste fundo, o Chefe do Executivo disse que era preciso tempo para fazer uma consulta pública e acabar com as dúvidas, ao mesmo tempo que rejeitou qualquer vontade de liderar aquele organismo.

Ontem no hemiciclo, além de Sulu e Coutinho houve outros deputados a juntarem-se ao coro de críticas quanto à opacidade com que o processo foi gerido. Ng Kuok Cheong sublinhou a ausência de membros do Governo ou até mesmo de porta-vozes do Gabinete de Comunicação Social (GCS) na AL para darem explicações aos deputados. Vários eleitos comparam esta iniciativa com a proposta do regime de garantias dos titulares de cargos políticos que, em 2014, provocou manifestações na rua, tendo depois sido retirada. No entanto, houve também deputados a tentar pôr água na fervura, como Pang Chuan, que apoiou a iniciativa do Governo. “Em muitas ocasiões ouvimos dizer que Macau tem grandes reservas financeiras, mas não as utiliza. Então, quando tentamos fazer isso, enfrentamos obstáculos”, afirmou.

Vong Hin Fai desvalorizou a discussão e disse que, neste momento, a AL só votava se devia ou não fazer a discussão. “Não estamos a discutir essa sociedade, nessa altura o Governo cá virá para o fazer”, rematou. J.C.M.