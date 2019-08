Governo escuda-se em consenso na concertação social para não estender licença de maternidade

Na reunião de ontem entre a 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e o Executivo, alguns deputados voltaram a pedir mais dias para a licença de maternidade. O Governo rejeitou a ideia, dizendo que os 70 dias previstos no novo diploma das Relações de Trabalho estão de acordo com o consenso alcançado no Conselho Permanente de Concertação Social.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A proposta de alteração à lei das Relações de Trabalho está a ser discutida na especialidade pela 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Depois da reunião de ontem, Vong Hin Fai, presidente da comissão, fez saber que houve deputados que voltaram a pedir 98 dias para a licença de maternidade. O Executivo explicou que os 70 dias propostos no diploma foram alcançados depois de uma consulta pública e após ter sido alcançado consenso em sede de Concertação Social.

Segundo o novo diploma, o número de dias de licença de maternidade passa de 56 para 70. Vong Hin Fai indicou que, durante a reunião, houve “uma discussão aprofundada sobre isto”, já que “alguns membros propuseram uma licença de maternidade de 98 dias, que é uma prática generalizada a nível internacional”. Ao pedido, o Governo respondeu que os 70 dias propostos são fruto de uma consulta pública e que o Executivo teve em conta as práticas das regiões vizinhas. Além disso, já houve consenso entre o Executivo e o Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS).

A resposta não terá agradado aos deputados, que insistiram no aumento do número de dias de licença. Os deputados perguntaram “se o Governo vai ou não aumentar o número de dias de licença de maternidade remunerada e o Governo disse que ia fazê-lo de forma gradual e faseada”, indicou o presidente da comissão. Os parlamentares da comissão pediram ainda que o número de dias fosse igualado ao número de dias de licença da função pública, ou seja, 90, para “evitar tratamentos diferenciados”. O Executivo disse ainda que não pensa aumentar o número de dias porque “receia-se que não haja tempo para a discussão e conclusão desta proposta de lei”.

Outra questão abordada na discussão de ontem tem a ver com o trabalho em dia de descanso. Sobre este tema, o Governo explicou que o empregador pode determinar que o trabalhador preste trabalho em dia de descanso. Nestes dias, se o trabalhador cessar a prestação de trabalho por iniciativa própria, a compensação será calculada proporcionalmente ao número de horas de trabalho prestado. Se a cessação do trabalho prestado partir do empregador, mantêm-se as regras actuais.

“Em caso de cessação de prestação de trabalho por motivos pessoais do trabalhador, justificada ou não justificada, a compensação deve ser calculada proporcionalmente ao número de horas de trabalho prestado. A compensação vai ser calculada proporcionalmente, tendo em conta o número de horas”, explicou Vong Hin Fai, acrescentando que, “se for por motivos do empregador, se o empregador pedir ao trabalhador para trabalhar uma hora, por exemplo, e se depois o empregador mandar embora o trabalhador, seguem-se as regras actuais: há que compensar um dia ou a respectiva remuneração de todo o dia”.