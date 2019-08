Fronteiras, guerra e morte no World Press Photo que passa por Macau

A morte de Jamal Khashoggi, um ataque com gás na Síria, uma gravidez durante os anos das FARC, a guerra no Chade e a caça-furtiva no Zimbabué são os temas das fotografias nomeadas para fotografia do ano do World Press Photo. A foto vencedora é a de uma menina que chora ao ver a mãe ser detida na fronteira com os EUA. As imagens estarão expostas na Casa Garden entre 28 de Setembro e 21 de Outubro.

Yanela Sanchez, uma menina hondurenha, chora enquanto a mãe é revistada para, mais tarde, ser detida pela polícia norte-americana, na cidade de McAllen, no Texas. John Moore, da Getty Images, fotografou o momento e a imagem foi considerada a fotografia do ano do World Press Photo. Esta, juntamente com outras 156 fotografias, estará exposta na Casa Garden, entre os dias 28 de Setembro e 21 de Outubro. O português Mário Cruz é um dos premiados, na categoria de Ambiente. Este ano, Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, que traz a Macau a exposição, espera a presença de 2.500 visitantes.

O melhor do fotojornalismo mundial chega a Macau pela 12.º vez, pela mão da Casa de Portugal. Chama-se “Crying Girl on the Border”, a fotografia vencedora do concurso da instituição holandesa. Sandra Sanchez e a filha viajaram durante um mês pela América Central até chegarem à fronteira entre o México e os EUA em busca de asilo. Ali, Sandra e Yanela foram paradas pelas autoridades norte-americanas.

DA GUERRA À MODA, PASSANDO PELO LIXO

Entre as outras fotografias nomeadas para foto do ano está a luta contra os caçadores-furtivos no Phundundu Wildlife Park, no Zimbabué, com uma imagem, captada por Brent Stirton, também da Getty, de Petronella Chigumbura, membro de uma unidade totalmente feminina de combate à prática. O conflito no Chade também é tema, com uma fotografia tirada por Marco Gualazzini, de um menino órfão que segue sozinho junto a uma parede desenhada com armas. De África para a Colômbia, Catalina Martin-Chico fez uma fotografia de uma mulher grávida pela sexta vez, depois de, nas outras cinco vezes, a gravidez ter sido interrompida por imposição das FARC. O sírio Mohammed Badra fotografou o momento em que um homem e uma criança recebem tratamento depois de terem sido atacados com gás, em Ghouta, na Síria. O ano passado ficou também marcado pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, no Consulado da Arábia Saudita em Istambul. Chris McGrath fotografou o momento em que um homem tenta suster a imprensa junto do Consulado saudita depois do desaparecimento do jornalista.

Em Macau estarão, no total, 157 fotografias, divididas pelas categorias de Questões Contemporâneas, Ambiente, Notícia, Foto-reportagem, Natureza, Retratos, Desporto e “Spot news”. Na categoria de Ambiente, Mário Cruz, fotógrafo português, fotografou um menino deitado num colchão, no meio de um rio de lixo, em Manila, nas Filipinas, ficou com o terceiro prémio na categoria Ambiente. Em 2016, o fotojornalista Mário Cruz já tinha conquistado o primeiro lugar na categoria Questões Contemporâneas, com um trabalho sobre a condição de escravatura a que estão sujeitos os meninos ‘talibés’ no Senegal. Desde a fundação do World Press Photo, em 1955, cinco fotógrafos portugueses foram distinguidos: Eduardo Gageiro, em 1974, Carlos Guarita, em 1994, Miguel Barreira, em 2007, Daniel Rodrigues, em 2013, e Mário Cruz, em 2016 e 2019.

Na categoria de Questões Contemporâneas, surge agora o tema da violação masculina. Mary F. Calvert fotografou Ethan Hanson na banheira, em Austin, Minnesota, nos EUA. Hanson era um antigo marine norte-americano que, depois de uma sessão de treinos foi obrigado a andar nu na zona dos chuveiros encostado aos outros recrutas, o que o deixou com um trauma que faz com que não consiga tomar duches. A vencedora do prémio para melhor foto-reportagem é Sarah Blessener, que fotografou jovens que participam em programas de educação patriótica na Rússia. O prémio da secção de Retratos foi para Finbarr O’Reilly, com uma imagem de Diarra Ndiaye, Ndeye Fatou Mbaye e Mariza Sakho, modelos num desfile em Dakar, no Senegal, um mercado emergente para a moda africana.

WORLD PRESS PHOTO “ATRAI CADA VEZ MAIS PÚBLICO”

Para a edição deste ano, Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, disse ao PONTO FINAL esperar cerca de 2.500 visitantes. “É um evento que atrai cada vez mais público. O ano passado tivemos um número de visitantes superior às nossas expectativas, portanto, acreditamos que este ano tenhamos cerca de 2500 visitantes”, explicou, dizendo que, em 2018, a exposição de Macau foi vista por cerca de 2.400 pessoas. “À semelhança do ano passado, vamos ter as legendas traduzidas em chinês, isso também faz com que consigamos ter um maior número de visitantes”, indicou.

O orçamento da Casa de Portugal para a exposição é, como no ano passado, de 180 mil patacas. Este é o 12.º ano que a Casa de Portugal traz a exposição do World Press Photo a Macau e, para a responsável, a importância do evento prende-se com a importância dos fotojornalistas: “Nós tentamos abordar essa questão, que se coloca todos os anos, de não se dar relevo aos fotojornalistas”. Então, notam-se diferenças no relevo dado aos fotojornalistas em Macau? “Nós fazemos a nossa parte”, respondeu.