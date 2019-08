Deputados culpam os TNR por descidas de salários dos residentes

Lei Chan U quer concretizar a saída de trabalhadores não-residentes (TNR) para assegurar aos residentes os seus rendimentos, e Au Kam San diz que muitos trabalhadores locais são marginalizados, devido à grande quantidade de TNR.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A taxa de desemprego em Macau é estável e situa-se nos 1,7%, mas os deputados da Assembleia Legislativa (AL) continuam a apontar baterias aos trabalhadores não-residentes. Há várias comissões em que se discutem leis para restringir o seu acesso ao território, e ontem, em plenário da AL, foram utilizadas expressões fortes para definir os malefícios que, nas suas opiniões, o grande número de TNR traz à sociedade e aos rendimentos dos residentes.

Ontem, na fase de interpelações antes da ordem do dia, o democrata Au Kam San defendeu que “muitos trabalhadores locais, devido à grande quantidade de TNR, transformaram-se em trabalhadores marginalizados, provisórios e suplentes, para suprir a insuficiência de TNR”. Apesar de reconhecer que há leis que fazem com que “alguns postos de trabalho sejam salvaguardados”, logo de seguida, o mesmo deputado contrapôs que o grande número de TNR faz com que os locais tenham uma baixa capacidade de negociação dos salários, existindo “o risco de serem substituídos por TNR”.

O deputado Lei Chan U, por outro lado, começou por dar o exemplo da conclusão de alguns grandes empreendimentos de entretenimento, que, na sua opinião, justificaram a quebra da procura trabalhadores da construção civil. Por essa razão, segundo o deputado eleito por via indirecta, “o salário diário médio dos trabalhadores da construção desceu 2,6%, e o salário diário dos que são residentes caiu 2,9%, para 987 patacas”.

Lei acrescenta ainda que “entre os 19 tipos de trabalho, qualificado e semi-qualificado, da construção, houve 12 em que o salário diário médio dos locais desceu em termos trimestrais, e a maior queda atingiu 12,2 por cento”.

Só saíram 80 TNR da construção

De acordo com os dados oficiais, até ao final de Junho deste ano, existiam em Macau 190 367 TNR. Na construção civil eram 29 412, que comparam com os 29 491 do período homólogo do ano passado. Houve uma redução de 79 trabalhadores. Esses números, levam Lei Chan U a levantar dúvidas se, “um ano depois”, tendo saído de Macau menos de 80 TNR, o Governo está a proceder à “implementação efectiva do mecanismo de saída desses trabalhadores”.

Lei Chan U crê que a “relação entre a oferta e a procura determina o preço do mercado”, e que “a redução das grandes obras e a não saída dos TNR resultam em impacto para os níveis de rendimento dos locais que trabalham na construção”.

O deputado alerta que este grupo atingiu o recorde de baixa salarial durante os últimos quatro anos, e sublinha que especialmente desde o segundo trimestre de 2017, o decréscimo foi evidente e “a sua subsistência foi gravemente afectada”.

“Apelo ao Governo para dar mais importância a isto, acompanhar de perto a situação de emprego e de salário dos trabalhadores da construção, aplicar seriamente o mecanismo de saída dos TNR, equilibrar a oferta e a procura dos recursos humanos, e adoptar activamente medidas, para assegurar que os direitos e interesses dos locais e os níveis do seu rendimento não sejam prejudicados pela redução das grandes obras”, acrescentou.

Por fim, o deputado eleito pela via indirecta quer que sejam cumpridas de forma rigorosa a “Lei de Bases da Política de Emprego e dos Direitos Laborais” e a “Lei da contratação de trabalhadores não-residentes”. “Isto é, insistir no princípio da prioridade de acesso ao emprego dos locais, tratar, com pragmatismo, os pedidos de contratação de TNR e controlar, oportunamente, o número destes, para garantir que os direitos e interesses dos locais no acesso ao emprego e no trabalho não sejam prejudicados”, rematou.

Habitação Social: Quatro anos e meio de espera? “Por mim, ok”, diz Rosário

“Quatro anos e meio de espera? Se me perguntarem se para mim está bem, eu respondo que, por mim, ok”, disse ontem em plenário na Assembleia Legislativa o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, sobre o tempo médio que estima que os candidatos a uma habitação social tenham de aguardar até poderem ter uma casa.

Na discussão na especialidade do “Regime jurídico da Habitação Social”, o secretário não escondeu que a situação actual vai criar alguma pressão nesta matéria a curto prazo. Os números não deixam dúvidas: há 1194 casas disponíveis para 6400 candidatos, e 1200 habitações em reparação.

Rosário está, no entanto, confiante que “a médio e longo prazo” o cenário ficará melhor. Isto porque, até 2021, espera que estejam concluídos três novos empreendimentos de habitação social que vão fazer entrar neste mercado entre oito a 10 mil novas fracções. Por isso, para definir o volume de oferta daqui a alguns anos, o secretário usou a mesma expressão que tinha utilizado para o tempo de espera. “Está ok”.

Depois de referir que o mecanismo de candidatura permanente é uma novidade, e face a possibilidade de entrarem pessoas todos os dias na lista de pedidos de habitação, os deputados manifestaram algumas preocupações, nomeadamente Song Pek Kei, que temia que a entrada de pessoas com coeficientes superiores fizesse com que alguns candidatos pudessem ficar sempre no fim da lista. Rosário tentou descansar a deputada ao afirmar que um dos factores de ponderação positiva é o tempo de espera de cada um dos proponentes.

Outro dos temas quentes desta lei, desde o momento em que começou a ser discutida, foi o da idade mínima de admissão. Alguns deputados voltaram a mostrar serem contra a diferenciação etária entre agregados (18 anos) de candidaturas individuais (23 anos). Sulu Sou apelidou esta regra de “discriminação etária”.

Rosário contrapôs que esta lei já é fruto do trabalho entre Executivo e deputados, uma vez que a proposta inicial do Governo era de 23 anos para ambas as situações. O Executivo quer com isto evitar abusos no uso das habitações sociais.

O secretário diz ainda que a lei abre possibilidade a que haja “casos excepcionais” para candidaturas individuais entre os 18 e os 22 anos, que terão de ser justificadas ao Chefe do Executivo. Raimundo não quis dizer quais são essas situações. “A ideia é criar discricionariedade que permita analisar cada caso, a lei não permitiria antecipar todos os casos”, explica. O diploma será hoje votado na especialidade em plenário. J.C.M.

Sem Plano Director, Ella Lei quer suspender obras que envolvam recursos naturais

Para evitar a destruição contínua do ambiente ecológico, devido ao desenvolvimento excessivo, a deputada Ella Lei quer que Governo suspenda, antes da aplicação dos planos director e de pormenor, “a apreciação dos projectos de construção que envolvam montanhas, água e espaços verdes, entre outros recursos naturais”. A deputada considera que é “lamentável que, passados seis anos desde a aprovação da referida lei, em Agosto de 2013, o plano director e os planos de pormenor ainda estejam por apresentar”. O que, segundo Ella Lei, faz com que alguns projectos, que danificam as montanhas, a paisagem natural e o ambiente habitacional periférico, suscitem “muitos conflitos sociais”, mas continuem a ser aprovados “legalmente” mas não racionalmente. “O poder discricionário de aprovação “legal” do Governo é bastante grande”, critica.

Ella Lei deu vários exemplo destes problemas, um dos quais ocorreu em Fevereiro deste ano, quando o Governo divulgou um projecto de plantas de condições urbanísticas dos oito lotes do Edifício Jardim de Lisboa da Taipa Pequena e, embora a altura do edifício tenha sido reduzida de 154 para 81,5 metros, “o público continua preocupado com os danos que o projecto vai provocar nas montanhas e no meio natural”. J.C.M.