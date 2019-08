Subsídio para cuidadores só daqui a três anos, reitera Alexis Tam

Questionado na Assembleia Legislativa (AL) pelas deputadas Chan Hong e Agnes Lam acerca do subsídio para cuidadores, Alexis Tam voltou a dizer que só haverá condições para a sua implementação daqui a três anos. Até lá, o Governo tem outros apoios e serviços para quem cuida de idosos, pessoas com deficiência ou crianças com dificuldades de aprendizagem, garantiu o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Tal como tinha dito em Maio Choi Sio Un, chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social (IAS), Alexis Tam sublinhou ontem que, antes da implementação do subsídio para cuidadores, “é preciso ainda uma consideração abrangente e chegar a um consenso social nas questões como: os grupos a que o subsídio é destinado, se o erário público a ser disponibilizado poderá surtir o efeito de apoiar as famílias a exercerem as funções de prestação de cuidados, como se deve promover o bem-estar das pessoas que recebem cuidados, etc.”. Agnes Lam respondeu que “se investirmos nestas famílias vamos poder poupar a longo prazo”.

O secretário referiu que o subsídio “não é a única opção”. Alexis Tam disse que, presentemente, já são dados apoios e serviços às famílias para “aliviar a pressão de vida”. Ainda assim, “nos próximos três anos, o Governo da RAEM empenhará esforços para os respectivos trabalhos preparatórios, por forma a criar, de forma activa, condições para a implementação do referido subsídio”, indicou o governante.

Lou Pak Sang, director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), que também esteve ontem na AL, falou sobre o ensino especial. O responsável adiantou que o Governo quer formar mais docentes nesta área. Segundo o director da DSEJ, “há uns anos tínhamos 502 alunos e este ano 821”, e, quanto aos docentes, “tínhamos 81 e agora temos 142 docentes de ensino especial”.

