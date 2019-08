Saúde mental preocupa deputados. Alexis Tam diz que “o trabalho está a ser feito”

Segundo o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Macau disponibiliza “cada vez melhores serviços na área da psiquiatria”. Questionado na reunião plenária pelos deputados, Alexis Tam detalhou que os Serviços de Saúde vão formar 10 enfermeiros especialistas psiquiátricos e que será criada mais uma equipa de apoio comunitário. “Estejam descansados, que esse trabalho está a ser feito”, disse.

A deputada Ella Lei levou o tema da saúde mental para o plenário de ontem na Assembleia Legislativa (AL). A legisladora questionou o Governo sobre quais as medidas já implementadas para dar apoio psicológico à comunidade e qual a situação dos enfermeiros especialistas em psiquiatria. Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, tranquilizou os deputados e apresentou um retrato geral dos serviços psiquiátricos que Macau tem para oferecer, avançando que serão formados mais 10 enfermeiros especialistas psiquiátricos.

“Durante os últimos 20 anos, disponibilizámos cada vez melhores serviços na área da psiquiatria”, referiu Alexis Tam, acrescentando: “Hoje em dia, não somos uma zona com alta taxa de suicídio, mas não podemos desleixar o nosso trabalho”. “Estejam descansados que esse trabalho vai ser feito”, afirmou. Segundo os números apresentados ontem pelo secretário, em 2018, a taxa de suicídio dos residentes locais foi de 9,3 por cada 100 mil habitantes, o que é “inferior ao padrão da alta taxa de suicídio definido pela Organização Mundial de Saúde”, disse Alexis Tam.

Na sessão de ontem, José Pereira Coutinho focou-se nos problemas de saúde mental na óptica laboral: “As pessoas trabalham por turnos e por longas horas, 10 ou 12 por dia, isso afecta o próprio e a família. Se tiverem um superior hierárquico injusto, isso aumenta a pressão”. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) pediu ao Governo que faça um estudo sobre a “pressão dos trabalhadores de Macau”. Song Pek Kei instou o Executivo a aumentar os profissionais na área do acompanhamento psicológico. O deputado Ip Sio Kai pediu também um estudo ao “estado psicológico da sociedade de Macau”: “Só com esse estudo é que conseguimos aplicar melhor os recursos”.

O secretário passou, então, a elencar os serviços públicos: “O serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário conta, actualmente, com 17 médicos especialistas e 46 enfermeiros. Entre esses enfermeiros, 10 com qualificação de enfermeiros especialistas”. Alexis Tam adiantou que os Serviços de Saúde planeiam, entre 2022 e 2024, formar mais 10 enfermeiros especialistas psiquiátricos.

Além disso, a equipa do serviço de psiquiatria conta também com 11 psicoterapeutas, seis terapeutas ocupacionais e oito assistentes sociais no total. Há ainda uma equipa de serviços psiquiátricos comunitários constituída por nove elementos, e o Executivo está a preparar a formação de uma segunda equipa. Alexis Tam disse também que “anteriormente, o tempo de espera era de quatro meses e agora passou para três semanas”. “Esperamos tornar Macau numa sociedade mais saudável”, afirmou.