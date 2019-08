Organização espera maior participação de sempre no encontro que junta os macaenses da diáspora

A próxima edição do Encontro das Comunidades Macaenses, que decorre entre 23 e 29 de Novembro, deverá contar com a maior afluência de sempre, com a presença de mais de mil participantes. A expectativa foi ontem transmitida ao Chefe do Executivo pelo presidente do Conselho das Comunidades Macaenses, Leonel Alves. José Sales Marques, presidente da Comissão Organizadora, adiantou ao PONTO FINAL que há já 980 inscritos, oriundos das 13 Casas de Macau no mundo, não estando ainda abertas as inscrições para os macaenses residentes no território. O programa deste ano contempla uma visita à cidade de Foshan, na Grande Baía, e um concurso que visa promover a gastronomia macaense.

Chui Sai On recebeu ontem, na Sede do Governo, a Comissão Organizadora do Encontro das Comunidades Macaenses. O líder do Executivo disse esperar que o encontro reforce a união entre a comunidade residente e aquela que se encontra disseminada no exterior. Leonel Alves atirou expectativas para o alto, falou em mais de mil participantes, o que, para o mesmo “representa o interesse da nova geração regressar a Macau e conhecer o desenvolvimento do território”, pode ler-se na nota divulgada pelo gabinete do Chefe do Executivo.

José Sales Marques, que preside à Comissão Organizadora, deu conta de alguns pontos do programa, onde figura a apresentação das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Conhecidas as linhas gerais, a organização tenciona ainda levar os participantes a visitar a cidade de Foshan, na Grande Baía, confirmou Sales Marques a este jornal, iniciativa com o apoio do Gabinete de Ligação.

O presidente da comissão organizadora referiu ainda na reunião com Chui Sai On a organização, pelas Casas de Macau, de um concurso de culinária durante a semana do encontro, “como forma de promover a gastronomia macaense”.

Sales Marques convidou o Chefe do Executivo a assumir o cargo de presidente honorário da Comissão de Honra e a comparecer na cerimónia de abertura do encontro. Chui Sai On retribuiu a cortesia ao assinalar a importância da cozinha macaense, considerando “importante garantir que a comunidade macaense possa continuar a promover e a transmitir as receitas típicas, a fim de permitir que estas sejam transmitidas às próximas gerações”. Presentes estiveram ainda os vice-presidentes da comissão, Fátima Santos Ferreira, Rufino Ramos, Lourenço António do Rosário e Joaquim Che da Paz. S.G.