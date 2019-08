“Memória de Macau” para divulgar a história e a cultura local

A Fundação Macau lançou ontem o site “Memória de Macau” de divulgação da história e da cultura do território, iniciativa que visa servir como uma plataforma “de interacção entre todos os residentes da cidade”, anunciou o presidente do Conselho de Administração da fundação, Wu Zhiliang.

O projecto contém documentos, livros, revistas, poemas, selos, peças de teatro, música, vídeos e diálogos, apresentados nas categorias “À descoberta da história de Macau”, “Colecções especiais”, “Exposições e galerias” e “Zona de interacção” e que podem ser visualizados através de texto, imagem, áudio ou vídeo.

“A história ofereceu a Macau a sua particularidade e identidade cultural. As tradições e costumes de Macau, hoje [ontem] apresentados aqui através de meios tecnológicos e através de documentos, mapas, fotografias, colecção, som e vídeos, certamente não vão desaparecer com a internacionalização de Macau e vão ser mantidos com o princípio ‘Um País, Dois Sistemas'”, afirmou Wu Zhiliang, na apresentação do site. O responsável da Fundação Macau destacou ainda que à instituição coube apenas o papel de “promotor, organizador e coordenador desta plataforma, cujo sucesso depende do esforço comum de todos”.

Este projecto, “vocacionado para construção em conjunto, partilha” vai ser a memória de todos os residentes de Macau, disse. “Não se encontram em cidades similares a Macau tantos dados históricos nem obras coleccionadas por particulares. Os residentes de Macau devem ficar orgulhosos disso”, sublinhou Wu Zhiliang.

De acordo com um comunicado da Fundação Macau, o site, que pode ser acedido em www.macaumemory.mo, terá também versões nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Instagram e WeChat. Entre 11 e 31 de Agosto, o Centro de Ciência de Macau será palco de várias palestras onde serão explicados mais detalhes sobre o site e respectivo conteúdo, acrescenta a Fundação Macau.