IPM vai ter orçamento reforçado em quase nove milhões de patacas

A adaptação ao regime do ensino superior leva a que o Instituto Politécnico de Macau (IPM) tenha mais 11 funcionários e um reforço da dotação orçamental do Governo. O Conselho Executivo anunciou ontem a criação do cargo de chanceler, que será assumido pelo Chefe do Executivo, e de um Conselho Geral, introduzidos tanto no IPM como no Instituto de Formação Turística.

O Conselho Executivo, após a discussão sobre os «Estatutos do Instituto Politécnico de Macau», que respondem à implementação do regime do ensino superior, aprovado em 2017, acordou a reorganização da estrutura orgânica daquela instituição de ensino, que vai acrescentar 11 trabalhadores, e aumentar o orçamento anual em cerca de 8,8 milhões de patacas. As novas directivas servem para satisfazer os requisitos da lei do ensino superior relativamente à organização e gestão das instituições.

Além do reforço do orçamento e dos recursos humanos, o Conselho Executivo anuncia ainda a criação do cargo de Chanceler, que é assumido pelo Chefe do Executivo, tendo como principais competências “aprovar e atribuir doutoramento honoris causa e outros títulos honoríficos, bem como para presidir às diversas actividades e cerimónias realizadas pelo IPM”.

Será ainda criado um Conselho Geral, órgão responsável pela definição e execução das linhas de desenvolvimento do Instituto. O Conselho Geral é composto pelo presidente do IPM, chefes e representantes do IPM, representantes do Governo, representante da Associação dos Antigos Alunos do IPM, representante da Associação de Estudantes do IPM, e entre oito a 15 individualidades de reconhecido mérito da área científica, económica, social, educacional e cultural. “O presidente e o vice-presidente do Conselho Geral são nomeados de entre essas individualidades de reconhecido mérito”, pode ler-se em nota do Conselho Executivo.

Foi ainda determinada a reorganização das unidades académicas, sendo que o IPM passa a ter as seguintes escolas superiores: a Escola Superior de Artes, a Escola Superior de Ciências Aplicadas, a Escola Superior de Ciências de Gestão, a Escola Superior de Ciências Humanas e Sociais, a Escola Superior de Ciências de Saúde e Desporto e Escola Superior de Línguas e Tradução.

O Conselho Executivo anunciou também em comunicado que a estrutura do Instituto de Formação Turística de Macau (IFTM) vai sofrer alterações, para se adaptar ao novo regime, sendo criadas a Escola de Gestão Hoteleira, a Escola de Gestão de Turismo e a Escola de Educação Contínua, bem como três unidades académicas independentes, que são o Centro de Estudos de Turismo, o Centro Global para a Educação e Formação em Turismo e o Centro para a Melhoria do Ensino e da Aprendizagem. Além disso, criam-se dois serviços de estágio, ou seja, o Hotel-Escola e o Restaurante-Escola.

Tal como no IPM, também no IFTM é criada a figura do chanceler, com as competências acima elencadas, e o Conselho Geral. Propõe-se ainda, nas duas instituições de ensino, a criação do Conselho Administrativo, como órgão de gestão e administração, e a criação do Conselho Académico, para assegurar um elevado nível e rigor académicos. Os novos regulamentos administrativos entram em vigor hoje.