O sistema político vigente é o adequado à realidade de Macau. Mesmo que não fosse o adequado, teria de haver consenso na sociedade para que passasse a haver sufrágio universal. E, mesmo que houvesse consenso, a decisão teria de passar por Pequim. Foram estas as justificações dadas por Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, a Au Kam San. O deputado disse que a ausência do sufrágio universal em Macau é “um absurdo”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Au Kam San utilizou, ontem, a sua interpelação oral para questionar o sistema político de Macau, afirmando que, 20 anos após o estabelecimento da RAEM, o facto de não haver sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo é “um absurdo”. Na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL), Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, respondeu que o sistema político está de acordo com a realidade de Macau. “Há vários tipos de sistemas políticos, não podemos dizer qual é o melhor, mas tem de estar de acordo com o desenvolvimento local”, disse a governante.

Na interpelação, o democrata começou por dizer que “o Chefe do Executivo da RAEM devia ser o líder das pessoas de Macau, mas, como é seleccionado por um pequeno círculo de 400 membros, está dissociado da população”. O deputado referiu que a escassa popularidade e credibilidade do Governo resulta da falta do sufrágio universal. Sónia Chan respondeu, depois, que o sistema político de Macau já sofreu alterações em 2012, quando a Comissão Eleitoral para a eleição do Chefe do Executivo passou de 300 para 400 membros e quando foram adicionados dois deputados eleitos por sufrágio directo.

À explicação de Sónia Chan, Au Kam San respondeu que “elevar dois deputados nas eleições directas nada tem a ver com democratização”. Os outros dois deputados democratas também se manifestaram para criticar a resposta. Sulu Sou disse que Sónia Chan se estava a enganar a si própria e pediu uma “reforma gradual do sistema político”. Ng Kuok Cheong disse: “Do ponto de vista económico, estamos numa situação muito boa. No entanto, o nosso chefe máximo tem uma popularidade que não corresponde à situação desejada”.

Porém, o deputado Chan Wa Keong questionou: “Na actual sociedade, qual é o regime mais adequado?”. Para o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, há que ter “muita cautela” na definição do melhor sistema político. “Se queremos ter um desenvolvimento acelerado, optaria por uma democratização da nossa política, sacrificando a nossa economia. Mas agora temos de pensar se devemos seguir esse caminho”, notou. Também para Chan Wa Keong, em Macau “não há um consenso solidificado para uma reforma política”.

Sónia Chan lembrou que “o Governo da RAEM é directamente subordinado pelo Governo central, mas com um alto grau de autonomia”. “O Governo da RAEM não pode alterar o sistema político. Esta decisão tem de estar de acordo com a decisão do Governo Central. Este é um princípio basilar dentro de ‘Um País, Dois Sistemas’”, disse, acrescentando que, além disso, “o nosso sistema político está de acordo com a Lei Básica e com a realidade de Macau”.

Por outro lado, “para uma reforma política, tem de haver um consenso da sociedade”, referiu a secretária. Por fim, afirmou: “Claro que um voto por pessoa é uma forma democrática, mas não é a única. Temos de ter consenso na sociedade e depois pensar no próximo passo”. Sónia Chan disse ainda que, apesar de uma reforma no sistema político não estar na agenda do Executivo, vai “continuar a ouvir as opiniões da sociedade”.