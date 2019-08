Grupo de Salvaguarda do Farol da Guia pergunta à UNESCO se o Governo diz a verdade

Associação que defende aquele monumento do Centro Histórico diz não encontrar nenhum documento que suporte as afirmações do Governo de que o organismo internacional não se manifestou contra a construção de um prédio com mais de 100 metros de altura na Calçada do Gaio. Activistas dizem que está em causa o prestígio da UNESCO.

O Grupo de Salvaguarda do Farol da Guia (GSFG) quer esclarecer junto da UNESCO se é mesmo verdade que foi informada da situação actual da construção com cerca de 100 metros de altura na Calçada do Gaio, tal como o Governo da RAEM tem divulgado. E quer também confirmar se, depois de ter conhecimento deste facto, não deu qualquer sugestão para alteração da altura do empreendimento. As perguntas constam de uma carta enviada ontem por aquela associação da sociedade civil à directora do Centro Mundial de Património da UNESCO, Mechtild Rössler.

Na missiva, o Grupo afirma que, no site da UNESCO, e em todos os relatórios publicados pelo Governo da RAEM em 2017 e 2018, “não conseguimos encontrar qualquer referência ao facto de o Executivo ter informado a UNESCO da sua decisão de permitir que o edifício na Calçada do Gaio mantenha uma altura superior a 80 metros”. Uma altura bem acima do limite actual naquela zona, de 52,5 metros, que foi determinado em 2008, um ano depois daquele prédio começar a ser construído.

Segundo o GSFG, as declarações do Instituto Cultural podem “induzir em erro e causar grandes danos à reputação da UNESCO”. E apela, de seguida, a que os especialistas da UNESCO não fiquem calados.

Governo diz ter anuência da UNESCO

O Instituto Cultural (IC), no último fim-de-semana, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, garantiu que comunicou duas vezes à UNESCO, em 2017 e 2018, o andar da situação e não recebeu uma “sugestão diferente por parte do Centro em relação à forma apresentada no Relatório de gerir a situação relativa à construção inacabada” da Calçada do Gaio.

O Governo voltou a reiterar, na resposta ao democrata, que tem, desde sempre, dado extrema importância à protecção da paisagem do Farol da Guia. Os activistas acrescentam ainda duas questões que querem ver explicadas por Mechtild Rössler: “Apelamos com urgência à UNESCO que esclareça se foi informada pelo Governo da RAEM sobre a decisão de permitir que o edifício da Calçada do Gaio mantenha uma altura superior a 80 metros. Por que é que o limite de altura de 52,5 metros não pôde ser respeitado?”.

Perguntas a que urge responder

O Grupo quer ainda saber se a UNESCO concorda em permitir que o edifício da Calçada do Gaio mantenha uma altura superior a 80 metros, e qual, na opinião daquele organismo internacional, poderá ser o impacto na paisagem e integridade visual do Farol da Guia.

O IC tem argumentado que a construção daquele empreendimento data de 2007, altura em que foi dada a autorização para aquela construção com mais de 100 metros de altura, o que provocou uma reacção da UNESCO, e um posterior despacho do Chefe do Executivo para impor novas normas. O Grupo de Salvaguarda do Farol da Guia, por seu lado, quer ainda que a UNESCO esclareça sobre a adequação das restrições de altura para edifícios ao longo da Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues. “Depois de concluídos, que impacto negativo estes edifícios podem causar à paisagem e integridade visual do Farol da Guia?”, questionam.

Aquele Grupo considera que tanto a barreira visual criada pelos prédios altos da Avenida Rodrigo Rodrigues, como o arranha-céus na Calçada do Gaio, podem provocar sérios danos à paisagem em redor do Farol da Guia, o ponto mais alto do Centro Histórico de Macau. E, no final, deixam um apelo: “Esperamos sinceramente que a UNESCO contacte com urgência o Governo da RAEM para aumentar a preocupação em relação a estas questões e fornecer assessoria profissional para reduzir as alturas dessas construções”.