Centro de monitorização do património deverá entrar em funcionamento em 2020

O Instituto Cultural (IC) reiterou ontem, em conferência de imprensa, que vai avançar com a criação de um centro de monitorização do património mundial local, anunciado em Fevereiro, encontrando-se a preparar, de forma activa, o desenvolvimento do plano de monitorização, “através de modelos inteligentes e informatizados, que irão garantir a segurança dos edifícios do património mundial, de forma preventiva”. O organismo espera, em 2020, “concluir os estudos relativos aos bens imóveis e criar esse centro”. Segundo o IC, o Comité do Património Mundial considera que Macau avançou na formulação e na fase de conclusão do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau, que deverá estar pronto até ao final do ano. “O Governo irá assim continuar a acelerar o trabalho relacionado com o Plano de Gestão”, disseram os responsáveis do IC.

No mesmo encontro com os jornalistas, marcado pelas dificuldades com a tradução para língua portuguesa, o IC referiu que foram apresentados materiais técnicos explicativos ao Comité do Património Mundial da UNESCO através da Administração Estatal do Património Cultural da RPC em 2017 e 2018, respectivamente, informando o Comité que o edifício inacabado sito nos números 18-20 da Calçada do Gaio, manterá a sua altura actual e completará as obras de remodelação das paredes exteriores e do espaço interior. “Até agora, o IC não recebeu nenhum ponto de vista diferente por parte do Comité do Património Mundial”, reiterou aquele instituto.

O Comité do Património Mundial também incentivou Macau a levar a cabo iniciativas para continuar a promover o património mundial, e para sensibilizar o público para o legado histórico e para o valor do património. O IC organizou actividades como o “Programa de Formação dos Pequenos Guias do Património Cultural de Macau” e a “Festa do Património Cultural”.

Os responsáveis do IC disseram ainda que vão promover actividades, em cooperação com os Serviços de Turismo e a Autoridade de Aviação Civil, nos portos de entrada ou postos alfandegários, bem como nos postos de divulgação itinerantes dedicados ao património cultural. Serão escolhidos os locais da cidade com maior concentração de visitantes, de modo a sensibilizar os cidadãos e os visitantes para a salvaguarda o património cultural de Macau. É vontade destes responsáveis chamar a atenção em relação à limitação de voos de drone nas áreas dos edifícios históricos e respectivos regulamentos, aumentando o conhecimento do público sobre o legado cultural. J.C.M.